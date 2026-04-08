Перемирие в Иране и обращение Зеленского к России: главное за день

Двухнедельное перемирие в Иране. Обращение главы киевского режима Владимира Зеленского к России по поводу прекращения огня. Происшествие в Феодосии. Задержание...

2026-04-08T22:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Двухнедельное перемирие в Иране. Обращение главы киевского режима Владимира Зеленского к России по поводу прекращения огня. Происшествие в Феодосии. Задержание в Крыму киевского агента за наведение ракетного удара по железнодорожному парому в порту "Кавказ". Заморозки в Крыму.Иран и США пошли на перемириеСША и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, об этом в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп. Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив. Иран, по словам Трампа, также согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе.Вечером в среду Иран официально обвинил Израиль в нарушении перемирия и приостановил передвижение танкеров через Ормузский пролив после атак Израиля на Ливан.Обращение Зеленского к России о прекращении огняГлава киевского режима Владимир Зеленский обратился к России по поводу прекращения огня на фоне перемирия между США и Ираном. По словам Зеленского, Украина готова отвечать зеркально в случае прекращения ударов со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что остановить горячую фазу специальной военной операции можно будет только после вывода ВСУ с Донбасса.Что произошло в ФеодосииВ Феодосии в результате происшествия был закрыт проезд по нескольким улицам. Администрация Феодосии утром проинформировала о перекрытии движения на трех улицах и схемах объезда.Каких-либо серьезных заторов в городе не зафиксировано. Сервис "Яндекс.пробки" оценивал дорожную ситуацию на 1 балл. Однако водителей призывали учитывать временное ограничение при планировании маршрута.Координировала ракетный удар по паромуВ Крыму задержана местная жительница, подозреваемая в передаче украинской военной разведке данных о дислокации военных объектов и наведении ракетного удара по грузовому парому в порту "Кавказ". 25-летняя жительница Симферопольского района полуострова в мессенджере установила контакт с сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. В отношении задержанной возбуждено дело по статье "государственная измена".Штормовое предупреждение о заморозках в Крыму10, 11 и 12 апреля в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до -2 градусов. В данных условиях высока вероятность возникновения ЧС. Спасатели призывают соблюдать меры безопасности.Ранее о трехдневных заморозках в апреле в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260408/stertaya-tsivilizatsiya-ili-zolotoy-vek-chto-zadumal-tramp-v-irane-1155014639.html

https://crimea.ria.ru/20260408/stroitelstvo-novoy-teplosistemy-kieva-zaymet-20-30-let--ekspert-1155035086.html

https://crimea.ria.ru/20260408/v-pyatnitsu-na-yuzhnom-beregu-kryma-ogranichat-dvizhenie-i-budut-dosmatrivat-mashiny-1155035628.html

https://crimea.ria.ru/20260408/rossiyanin-pytalsya-peredat-za-rubezh-zapchasti-dlya-podlodki-1155009679.html

https://crimea.ria.ru/20260408/kakaya-pogoda-v-krymu-budet-na-paskhu-1154970466.html

