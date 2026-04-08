Перемирие в Иране и обращение Зеленского к России: главное за день - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Перемирие в Иране и обращение Зеленского к России: главное за день
Перемирие в Иране и обращение Зеленского к России: главное за день
2026-04-08T22:30
Перемирие в Иране и обращение Зеленского к России: главное за день

Перемирие в Иране и обращение Зеленского к России о прекращении огня – главное за день

22:30 08.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Главное за день - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Двухнедельное перемирие в Иране. Обращение главы киевского режима Владимира Зеленского к России по поводу прекращения огня. Происшествие в Феодосии. Задержание в Крыму киевского агента за наведение ракетного удара по железнодорожному парому в порту "Кавказ". Заморозки в Крыму.

Иран и США пошли на перемирие

США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, об этом в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп. Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив. Иран, по словам Трампа, также согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе.
Вечером в среду Иран официально обвинил Израиль в нарушении перемирия и приостановил передвижение танкеров через Ормузский пролив после атак Израиля на Ливан.
Обращение Зеленского к России о прекращении огня

Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к России по поводу прекращения огня на фоне перемирия между США и Ираном. По словам Зеленского, Украина готова отвечать зеркально в случае прекращения ударов со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что остановить горячую фазу специальной военной операции можно будет только после вывода ВСУ с Донбасса.
Что произошло в Феодосии

В Феодосии в результате происшествия был закрыт проезд по нескольким улицам. Администрация Феодосии утром проинформировала о перекрытии движения на трех улицах и схемах объезда.
Каких-либо серьезных заторов в городе не зафиксировано. Сервис "Яндекс.пробки" оценивал дорожную ситуацию на 1 балл. Однако водителей призывали учитывать временное ограничение при планировании маршрута.
Координировала ракетный удар по парому

В Крыму задержана местная жительница, подозреваемая в передаче украинской военной разведке данных о дислокации военных объектов и наведении ракетного удара по грузовому парому в порту "Кавказ". 25-летняя жительница Симферопольского района полуострова в мессенджере установила контакт с сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. В отношении задержанной возбуждено дело по статье "государственная измена".
Штормовое предупреждение о заморозках в Крыму

10, 11 и 12 апреля в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до -2 градусов. В данных условиях высока вероятность возникновения ЧС. Спасатели призывают соблюдать меры безопасности.
Ранее о трехдневных заморозках в апреле в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
