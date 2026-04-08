Парк Гагарина в Симферополе – когда завершится реконструкция
Работы по реконструкции парка Гагарина в Симферополе завершатся до конца года, на его территории появятся новые детские и спортивные площадки и будут... РИА Новости Крым, 08.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Работы по реконструкции парка Гагарина в Симферополе завершатся до конца года, на его территории появятся новые детские и спортивные площадки и будут оборудованы дополнительные парковочные места. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.По его словам, большое преобразование произойдет на аллее Космонавтов, где реконструируют панно и обустраивают зоны отдыха.Также на территории парка планируется обустройство летнего кинотеатра, спортивной площадки в районе пристани, дополнительного места для парковки автомобилей, монтаж стационарной сцены для проведения городских концертов.Возможность совершить прогулки на катамаранах сохранят и сделают это развлечение еще комфортнее, поскольку причал сейчас тоже обновляют. Кроме того, рабочие проведут благоустройство малого острова.Он также подчеркнул, что в высадке зеленых насаждений и цветов на территории Гагаринского парка большую помощь оказывает социально ориентированный бизнес и неравнодушные горожане.
Реконструкцию парка Гагарина в Симферополе обещают завершить до конца года
Работы по реконструкции парка Гагарина в Симферополе завершатся до конца года, на его территории появятся новые детские и спортивные площадки и будут оборудованы дополнительные парковочные места. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал директор учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.
"До конца года работы в Гагаринском парке будут полностью закончены. Сейчас половина парка закрыта. Основной объем работ – это кинотеатр "Космос", Вечный огонь, район памятников чернобыльцам, пограничникам и десантникам – до озера, и дальше, к входной группе со стороны улицы Толстого", – обозначил Марченко текущий этап работ.
По его словам, большое преобразование произойдет на аллее Космонавтов, где реконструируют панно и обустраивают зоны отдыха.
Также на территории парка планируется обустройство летнего кинотеатра, спортивной площадки в районе пристани, дополнительного места для парковки автомобилей, монтаж стационарной сцены для проведения городских концертов.
"Еще – спортивные, детские площадки на территории, обязательно система освещения на территории, видеонаблюдение полностью. Разумеется, мощения. Плюс дополнительные системы полива газонов – на территории Гагаринского парка высажено много экзотических растений", - продолжил гость эфира.
Возможность совершить прогулки на катамаранах сохранят и сделают это развлечение еще комфортнее, поскольку причал сейчас тоже обновляют. Кроме того, рабочие проведут благоустройство малого острова.
"Там будут светящиеся фигуры, скамейки. Будет очень красиво. А Большой остров мы не трогаем: там черепахи, утки и прочая живность. Это отдельная экосистема для пернатых, мы стараемся не нарушать эту систему, сложившуюся годами", - пояснил Марченко.
Он также подчеркнул, что в высадке зеленых насаждений и цветов на территории Гагаринского парка большую помощь оказывает социально ориентированный бизнес и неравнодушные горожане.
