Парк Гагарина в Симферополе – когда завершится реконструкция

Работы по реконструкции парка Гагарина в Симферополе завершатся до конца года, на его территории появятся новые детские и спортивные площадки и будут... РИА Новости Крым, 08.04.2026

2026-04-08T13:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Работы по реконструкции парка Гагарина в Симферополе завершатся до конца года, на его территории появятся новые детские и спортивные площадки и будут оборудованы дополнительные парковочные места. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.По его словам, большое преобразование произойдет на аллее Космонавтов, где реконструируют панно и обустраивают зоны отдыха.Также на территории парка планируется обустройство летнего кинотеатра, спортивной площадки в районе пристани, дополнительного места для парковки автомобилей, монтаж стационарной сцены для проведения городских концертов.Возможность совершить прогулки на катамаранах сохранят и сделают это развлечение еще комфортнее, поскольку причал сейчас тоже обновляют. Кроме того, рабочие проведут благоустройство малого острова.Он также подчеркнул, что в высадке зеленых насаждений и цветов на территории Гагаринского парка большую помощь оказывает социально ориентированный бизнес и неравнодушные горожане.

