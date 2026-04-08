Парк Гагарина в Симферополе – когда завершится реконструкция
Работы по реконструкции парка Гагарина в Симферополе завершатся до конца года, на его территории появятся новые детские и спортивные площадки и будут...
2026-04-08T13:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Работы по реконструкции парка Гагарина в Симферополе завершатся до конца года, на его территории появятся новые детские и спортивные площадки и будут оборудованы дополнительные парковочные места. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.По его словам, большое преобразование произойдет на аллее Космонавтов, где реконструируют панно и обустраивают зоны отдыха.Также на территории парка планируется обустройство летнего кинотеатра, спортивной площадки в районе пристани, дополнительного места для парковки автомобилей, монтаж стационарной сцены для проведения городских концертов.Возможность совершить прогулки на катамаранах сохранят и сделают это развлечение еще комфортнее, поскольку причал сейчас тоже обновляют. Кроме того, рабочие проведут благоустройство малого острова.Он также подчеркнул, что в высадке зеленых насаждений и цветов на территории Гагаринского парка большую помощь оказывает социально ориентированный бизнес и неравнодушные горожане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ГОСТ для детских площадок: что должно быть регламентировано - экспертыВ Крыму благоустроят почти 200 дворов и скверов в этом годуКашпо, фонтаны и большие деревья - как Симферополь преобразится к маю
Реконструкцию парка Гагарина в Симферополе обещают завершить до конца года

13:40 08.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Работы по реконструкции парка Гагарина в Симферополе завершатся до конца года, на его территории появятся новые детские и спортивные площадки и будут оборудованы дополнительные парковочные места. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.
"До конца года работы в Гагаринском парке будут полностью закончены. Сейчас половина парка закрыта. Основной объем работ – это кинотеатр "Космос", Вечный огонь, район памятников чернобыльцам, пограничникам и десантникам – до озера, и дальше, к входной группе со стороны улицы Толстого", – обозначил Марченко текущий этап работ.
По его словам, большое преобразование произойдет на аллее Космонавтов, где реконструируют панно и обустраивают зоны отдыха.
Также на территории парка планируется обустройство летнего кинотеатра, спортивной площадки в районе пристани, дополнительного места для парковки автомобилей, монтаж стационарной сцены для проведения городских концертов.
"Еще – спортивные, детские площадки на территории, обязательно система освещения на территории, видеонаблюдение полностью. Разумеется, мощения. Плюс дополнительные системы полива газонов – на территории Гагаринского парка высажено много экзотических растений", - продолжил гость эфира.
Возможность совершить прогулки на катамаранах сохранят и сделают это развлечение еще комфортнее, поскольку причал сейчас тоже обновляют. Кроме того, рабочие проведут благоустройство малого острова.
"Там будут светящиеся фигуры, скамейки. Будет очень красиво. А Большой остров мы не трогаем: там черепахи, утки и прочая живность. Это отдельная экосистема для пернатых, мы стараемся не нарушать эту систему, сложившуюся годами", - пояснил Марченко.
Он также подчеркнул, что в высадке зеленых насаждений и цветов на территории Гагаринского парка большую помощь оказывает социально ориентированный бизнес и неравнодушные горожане.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ГОСТ для детских площадок: что должно быть регламентировано - эксперты
В Крыму благоустроят почти 200 дворов и скверов в этом году
Кашпо, фонтаны и большие деревья - как Симферополь преобразится к маю
 
13:55В российских школах появится новый предмет
13:48Как может измениться семейная ипотека в России
13:40Парк Гагарина в Симферополе – когда завершится реконструкция
13:29Мрамор и сцена из 4-х частей: каким будет новый театр кукол в Симферополе
13:26ВТБ решает 70% клиентских вопросов за один день
13:21Стертая цивилизация или золотой век: что задумал Трамп в Иране
13:09В детских садах России введут аналог "Разговора о важном"
12:57На Украине разбиты порты и объекты энергетики
12:47У берегов Каспийского моря произошло сильное землетрясение
12:36Экстренное штормовое предупреждение для Крыма: идут заморозки до -2 градусов
12:31Магнитная буря идет к Земле
12:22За сутки ВСУ восемь раз атаковали Запорожскую область – погибли и ранены люди
12:0717 ножевых: евпаториец получил 9 лет за пьяное убийство знакомого
11:45На Фиоленте мужчина упал с обрыва и пролетел 12 метров
11:33Евросоюз стремится обзавестись собственным ядерным оружием – СВР
11:27Путин присвоил Рубальской звание Народной артистки
11:19ВСУ атакуют Херсонщину - ранены четыре мирных жителя
11:09Мошенники создали фейковый канал мэра Феодосии в МАХ
11:04Россиянин пытался передать за рубеж запчасти для подлодки
10:55От "лайков" до госизмены – допрос украинской шпионки в Крыму
Лента новостейМолния