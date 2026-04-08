Открытие первого мая: как изменился Детский парк в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Детский парк в Симферополе откроется после реконструкции первого мая и удивит жителей крымской столицы полным преображением. Какие работы проведены в парке и что изменилось на его территории – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.
"На первое мая мы готовим открытие Детского парка и ждем всех гостей. Работы на завершающей стадии. Подрядчик сейчас монтирует сцену для проведения культурных мероприятий в центре парка. Есть некоторые моменты с забором и пусконаладочные работы системы полива фонтанного комплекса", – проинформировал Марченко о текущем этапе реконструкции.
По его словам, территория парка полностью изменилась. Рабочие произвели замену покрытия пешеходных зон, развернули места отдыха, установили большое число новых скамеек и малых архитектурных форм, новые светящиеся качели. Также полностью заменили мозаику и смонтировали дополнительную подсветку на входной группе. У входа в парк устроили новый сухой фонтан.

"Также на территории Детского парка появилось новое освещение, системы видеонаблюдения, оповещения", – проинформировал руководитель "Парков столицы".

Кроме того, по словам Марченко, силами предприятия произведен ремонт аттракционов, в частности, планируется замена кабинок колеса обозрения.
"Аттракционы будут работать обязательно. Нам хотелось бы, конечно, поставить американские горки в Детском парке, но это очень дорогие проекты. Надеюсь, что мы когда-нибудь и до этого дойдем", – поделился директор учреждения.
Также руководитель "Парков столицы" подчеркнул, что зооуголок в Детском парке продолжит работу, а вся парковая территория украсится дополнительными цветочными клумбами.
О планах по открытию Детского парка в Симферополе к майским праздникам, раннее сообщал глава крымской столицы Михаил Афанасьев. Кроме того, по его словам, на финальную стадию вышли работы в сквере Республики, которые также завершатся в ближайшее время. По словам мэра, в этом году в крымской столице продолжится благоустройство общественных пространств, работы уже законтрактованы.
Благоустройство Детского парка идет в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году.
