https://crimea.ria.ru/20260408/otkrytie-pervogo-maya-kak-izmenilsya-detskiy-park-v-simferopole-1155025008.html

Открытие первого мая: как изменился Детский парк в Симферополе

Детский парк в Симферополе откроется после реконструкции первого мая и удивит жителей крымской столицы полным преображением. Какие работы проведены в парке и... РИА Новости Крым, 08.04.2026

2026-04-08T15:48

симферополь

новости крыма

дети

детский парк

муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"

благоустройство

городская среда

реконструкция

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153196490_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_4a284038ea76c6a32e73a4fb69af131d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Детский парк в Симферополе откроется после реконструкции первого мая и удивит жителей крымской столицы полным преображением. Какие работы проведены в парке и что изменилось на его территории – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.По его словам, территория парка полностью изменилась. Рабочие произвели замену покрытия пешеходных зон, развернули места отдыха, установили большое число новых скамеек и малых архитектурных форм, новые светящиеся качели. Также полностью заменили мозаику и смонтировали дополнительную подсветку на входной группе. У входа в парк устроили новый сухой фонтан.Кроме того, по словам Марченко, силами предприятия произведен ремонт аттракционов, в частности, планируется замена кабинок колеса обозрения.Также руководитель "Парков столицы" подчеркнул, что зооуголок в Детском парке продолжит работу, а вся парковая территория украсится дополнительными цветочными клумбами.О планах по открытию Детского парка в Симферополе к майским праздникам, раннее сообщал глава крымской столицы Михаил Афанасьев. Кроме того, по его словам, на финальную стадию вышли работы в сквере Республики, которые также завершатся в ближайшее время. По словам мэра, в этом году в крымской столице продолжится благоустройство общественных пространств, работы уже законтрактованы.Благоустройство Детского парка идет в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ГОСТ для детских площадок: что должно быть регламентировано - экспертыВ Крыму благоустроят почти 200 дворов и скверов в этом годуКашпо, фонтаны и большие деревья - как Симферополь преобразится к маю

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

