https://crimea.ria.ru/20260408/ot-laykov-do-gosizmeny--dopros-ukrainskoy-shpionki-v-krymu-1155009483.html
От "лайков" до госизмены – допрос украинской шпионки в Крыму
От "лайков" до госизмены – допрос украинской шпионки в Крыму - РИА Новости Крым, 08.04.2026
От "лайков" до госизмены – допрос украинской шпионки в Крыму
Завербованная военной разведкой Украины 25-летняя жительница Крыма рассказала о том, как происходил процесс ее вербовки и как она выполняла задания кураторов... РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T10:55
2026-04-08T10:55
2026-04-08T10:55
крым
новости крыма
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
украинские спецслужбы
госизмена
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_76371b543e932513a229ba3a1e66cd9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Завербованная военной разведкой Украины 25-летняя жительница Крыма рассказала о том, как происходил процесс ее вербовки и как она выполняла задания кураторов. Видеокадры допроса опубликовала пресс-служба ФСБЦентр общественных связей ФСБ России ранее в среду проинформировал о задержании в Крыму местной жительницы, подозреваемой в передаче украинской военной разведке данных о дислокации военных объектов и наведении ракетного удара по грузовому парому в порту "Кавказ".Далее женщина получила письмо с заданием отправлять координаты военных объектов, фотографии перемещения военной техники, место дислокации ПВО. Все задания она выполнила, после чего получила новое."Он написал, что будет еще задание: нужно будет поехать в Керчь на неделю, может, на две. Дальше мне написали, что мне нужно увидеть корабль. Я сфотографировала, было видно четко все. Я отправила, они дали подтверждение, что это тот корабль, который нужен… Я сфотографировала, было видно, что там бочки грузятся", - продолжила задержанная.Далее куратор поручил ей отследить момент окончания погрузки и оставаться на месте еще в течение 7 минут. После этого женщина уехала домой, но вскоре получила очередное задание – найти и сфотографировать российских летчиков, так, чтобы были видны их лица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помогал врагу: украинского шпиона задержали в Белгородской областиФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской областиКрымчанин получил 16 лет колонии за "слив" данных о военной технике
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_144:0:1584:1080_1920x0_80_0_0_be5e02cbaaa7a75e0dd9ae54ab86467c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, украинские спецслужбы, госизмена
От "лайков" до госизмены – допрос украинской шпионки в Крыму
Задержанная в Крыму агент Киева на допросе рассказала о работе на Украину
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Завербованная военной разведкой Украины 25-летняя жительница Крыма рассказала о том, как происходил процесс ее вербовки и как она выполняла задания кураторов. Видеокадры допроса опубликовала пресс-служба ФСБ
Центр общественных связей ФСБ России ранее в среду проинформировал о задержании в Крыму местной жительницы, подозреваемой в передаче украинской военной разведке данных о дислокации военных объектов и наведении ракетного удара по грузовому парому в порту "Кавказ".
"Подписалась на украинские Telegram-каналы, ставила там лайки, были комментарии. Потом через этот канал написал мне человек, он представился, что работает на Украину, что им нужны люди, которые будут им помогать. Я сказала да, давайте попробуем", – рассказала злоумышленница в ходе допроса.
Далее женщина получила письмо с заданием отправлять координаты военных объектов, фотографии перемещения военной техники, место дислокации ПВО. Все задания она выполнила, после чего получила новое.
"Он написал, что будет еще задание: нужно будет поехать в Керчь на неделю, может, на две. Дальше мне написали, что мне нужно увидеть корабль. Я сфотографировала, было видно четко все. Я отправила, они дали подтверждение, что это тот корабль, который нужен… Я сфотографировала, было видно, что там бочки грузятся", - продолжила задержанная.
Далее куратор поручил ей отследить момент окончания погрузки и оставаться на месте еще в течение 7 минут. После этого женщина уехала домой, но вскоре получила очередное задание – найти и сфотографировать российских летчиков, так, чтобы были видны их лица.
"Я поехала на рынок, сидела в машине, пила кофе и случайно заметила этих летчиков: они ходили по форме, тихонечко сфотографировала. Они мне пишут: "Да, это они. Постарайся сфотографировать так, чтобы были видны лица". Они шли на работу и все через меня. Я просто включила видео, поставила телефон и все заслала, отправила командованию", - рассказала фигурантка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
