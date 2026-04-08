От "лайков" до госизмены – допрос украинской шпионки в Крыму

Завербованная военной разведкой Украины 25-летняя жительница Крыма рассказала о том, как происходил процесс ее вербовки и как она выполняла задания кураторов... РИА Новости Крым, 08.04.2026

2026-04-08T10:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Завербованная военной разведкой Украины 25-летняя жительница Крыма рассказала о том, как происходил процесс ее вербовки и как она выполняла задания кураторов. Видеокадры допроса опубликовала пресс-служба ФСБЦентр общественных связей ФСБ России ранее в среду проинформировал о задержании в Крыму местной жительницы, подозреваемой в передаче украинской военной разведке данных о дислокации военных объектов и наведении ракетного удара по грузовому парому в порту "Кавказ".Далее женщина получила письмо с заданием отправлять координаты военных объектов, фотографии перемещения военной техники, место дислокации ПВО. Все задания она выполнила, после чего получила новое."Он написал, что будет еще задание: нужно будет поехать в Керчь на неделю, может, на две. Дальше мне написали, что мне нужно увидеть корабль. Я сфотографировала, было видно четко все. Я отправила, они дали подтверждение, что это тот корабль, который нужен… Я сфотографировала, было видно, что там бочки грузятся", - продолжила задержанная.Далее куратор поручил ей отследить момент окончания погрузки и оставаться на месте еще в течение 7 минут. После этого женщина уехала домой, но вскоре получила очередное задание – найти и сфотографировать российских летчиков, так, чтобы были видны их лица.

