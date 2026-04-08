Обвиняемый в убийстве учителя в Пермском крае подросток признал вину - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Обвиняемый в убийстве учителя в Пермском крае подросток признал вину
Обвиняемый в убийстве учителя в Пермском крае подросток признал вину
2026-04-08T18:07
2026-04-08T18:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Подросток, обвиняемый в убийстве педагога из школы в Добрянке Пермского края, признал вину, сообщил представитель СУСК по региону в суде.В среду в Свердловском районном суде фигуранту избирают меру пресечения. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, следователь ходатайствовал о назначении меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.Утром во вторник стало известно, что подросток ранил ножом учителя в Пермском крае. Позже педагог школы №5 города Добрянка, которая подверглась вооруженному нападению со стороны 17-летнего школьника, скончалась в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
18:07 08.04.2026 (обновлено: 18:10 08.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Подросток, обвиняемый в убийстве педагога из школы в Добрянке Пермского края, признал вину, сообщил представитель СУСК по региону в суде.
В среду в Свердловском районном суде фигуранту избирают меру пресечения. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, следователь ходатайствовал о назначении меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
"Сегодня ему предъявлено обвинение. Вину он признал", – сказал на заседании следователь.
Утром во вторник стало известно, что подросток ранил ножом учителя в Пермском крае. Позже педагог школы №5 города Добрянка, которая подверглась вооруженному нападению со стороны 17-летнего школьника, скончалась в больнице.
