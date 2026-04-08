Новости СВО: российские бойцы бьют американскую технику в зоне спецоперации

Военнослужащие группировки "Запад" разбили американскую радиолокационную станцию и бронетранспортер М113 производства США. Кроме того, армия России продвинулась

2026-04-08T14:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки "Запад" разбили американскую радиолокационную станцию и бронетранспортер М113 производства США. Кроме того, армия России продвинулась по фронту. Киевский режим за сутки спецоперации потерял 1110 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю в Харьковской области и в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих. "Также на этом направлении противник потерял американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов", – сказано в сообщении.Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в Сумской и Харьковской областях. Противник за сутки потерял более 170 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и две станции РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял свыше 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", 14 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад горючего.Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 330 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, три боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс "Raven" производства Великобритании и девять автомобилей.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 200 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, пять автомобилей и склад боеприпасов.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области и городе Херсон. Уничтожены до 40 военнослужащих, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства, два склада боеприпасов и материальных средств.Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбиты порты и объекты энергетикиЗа сутки ВСУ восемь раз атаковали Запорожскую область – погибли и ранены людиАрмия России нанесла удары по производству крылатых ракет на Украине

