Над Крымом и акваториями морей сбили беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Над Крымом и акваториями морей сбили беспилотники ВСУ
73 украинских беспилотника сбили за ночь силы ПВО над территорией России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об Этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. 73 украинских беспилотника сбили за ночь силы ПВО над территорией России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об Этом сообщили в Минобороны РФ.В Ведомстве уточнили, что ПВО отработала над территориями Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Накануне силы ПВО сбили 45 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваторией Черного моря.
Над Крымом и акваториями морей сбили беспилотники ВСУ

07:26 08.04.2026 (обновлено: 07:28 08.04.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. 73 украинских беспилотника сбили за ночь силы ПВО над территорией России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об Этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи (с 20.00 мск 7 апреля до 7.00 мск 8 апреля) дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
В Ведомстве уточнили, что ПВО отработала над территориями Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Накануне силы ПВО сбили 45 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваторией Черного моря.
