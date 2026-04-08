Рейтинг@Mail.ru
На побережье Каспийского моря произошло пять землетрясений за сутки - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260408/na-poberezhe-kaspiyskogo-morya-proizoshlo-pyat-zemletryaseniy-za-sutki-1155038361.html
На побережье Каспийского моря произошло пять землетрясений за сутки
На побережье Каспийского моря произошло пять землетрясений за сутки - РИА Новости Крым, 08.04.2026
На побережье Каспийского моря произошло пять землетрясений за сутки
Пять землетрясений произошло у побережья Азербайджана в Каспийском море за сутки, сообщили РИА Новости в Республиканском центре сейсмологической службы. РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T19:57
2026-04-08T19:57
новости
азербайджан
каспийское море
происшествия
природа
стихия
землетрясение
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/images/sharing/article/rus/1155038361.jpg?1775667420
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Пять землетрясений произошло у побережья Азербайджана в Каспийском море за сутки, сообщили РИА Новости в Республиканском центре сейсмологической службы.7 апреля сообщалось, что на юге Ирана во вторник произошло землетрясение магнитудой 4,5. 5 апреля землетрясение магнитудой 3,7 произошло недалеко от Новороссийска. 2 апреля толчки магнитудой 4.5 произошли в Киргизии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильное землетрясение в Греции повредило здания монастырей на горе АфонЛуна как триггер землетрясений на Земле: как это возможноЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
азербайджан
каспийское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, азербайджан, каспийское море, происшествия, природа, стихия, землетрясение
На побережье Каспийского моря произошло пять землетрясений за сутки

Пять землетрясений на побережье Каспийского моря зафиксировали за сутки

19:57 08.04.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Пять землетрясений произошло у побережья Азербайджана в Каспийском море за сутки, сообщили РИА Новости в Республиканском центре сейсмологической службы.
"Во вторник вечером в Каспийском море на глубине 72 километра произошло землетрясение магнитудой 4,3, позже, уже утром в среду, на глубине в 70 километров произошло землетрясение магнитудой 5,3. Далее в течение дня произошли еще три землетрясения – в 13.05 (12.05 мск), 14.21 (13.21 мск) и 18.11 (17.11 мск)", – сообщили агентству в сейсмослужбе.
7 апреля сообщалось, что на юге Ирана во вторник произошло землетрясение магнитудой 4,5. 5 апреля землетрясение магнитудой 3,7 произошло недалеко от Новороссийска. 2 апреля толчки магнитудой 4.5 произошли в Киргизии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сильное землетрясение в Греции повредило здания монастырей на горе Афон
Луна как триггер землетрясений на Земле: как это возможно
Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
 
НовостиАзербайджанКаспийское мореПроисшествияПриродаСтихияЗемлетрясение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:47По пути на свадьбу к другу разжились "ювелиркой": в Крыму поймали аферистов
20:23Жителей Севастополя осудили за организацию онлайн-казино
19:57На побережье Каспийского моря произошло пять землетрясений за сутки
19:39Строительство новой теплосистемы Киева займет 20-30 лет – эксперт
19:10Актриса Эвелина Бледанс высоко оценила работу Крымского детского хосписа
18:48С 1 июня россияне могут подавать заявки на получение семейной выплаты
18:28В пятницу на Южном берегу Крыма ограничат движение и будут досматривать машины
18:07Обвиняемый в убийстве учителя в Пермском крае подросток признал вину
17:51В Сочи туристка упала в водопад и погибла
17:40Иран остановил движение судов через Ормуз после атак Израиля на Ливан
17:29Полцентнера "синтетики": под Ростовом накрыли нарколабораторию
17:18В Севастополе 13 апреля будет выходным днем
17:10Иран официально обвинил Израиль в нарушении перемирия
16:51В Домодедово пылает торговый центр – что известно
16:29В Ялте подросток перевернул электрокар с туристами: суд накажет отца
16:04Авария обесточила часть Бахчисарайского района
15:48Открытие первого мая: как изменился Детский парк в Симферополе
15:34ПВО сбила летевшие на Крым беспилотники
15:17В Крыму тянут энергосети к участкам бойцов СВО – что сделано
15:08ВТБ начал голосование по выбору имени котенка дальневосточного леопарда
Лента новостейМолния