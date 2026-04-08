На Фиоленте мужчина упал с обрыва и пролетел 12 метров - РИА Новости Крым, 08.04.2026
На Фиоленте мужчина упал с обрыва и пролетел 12 метров
2026-04-08T11:45
11:45 08.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники подразделения "Юг" спасательной службы Севастополя эвакуировали травмированного мужчину на Фиоленте. Турист хотел открыть купальный сезон, но не удержался во время спуска к морю, скатившись по камням с 12 метровой высоты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
"Инцидент произошел в районе автобусной остановки "Маяк", куда отдыхающий спустился в надежде одним из первых начать купальный сезон. Падение с высоты 12 метров обернулось тяжелыми последствиями: у пострадавшего зафиксировали черепно-мозговую травму, а также множественные ушибы грудной клетки и конечностей", - отметили спасатели.
На обрыве пострадавшему оказали первую помощь, наложили фиксирующие повязки на голову и поврежденные конечности, после чего аккуратно уложили мужчину на носилки и поднялись к ожидавшей бригаде скорой помощи для его дальнейшей госпитализации.
Спасатели отмечают, что район остановки "Маяк" регулярно становится местом подобных происшествий. Обрывистые тропы, ведущие к диким пляжам, отличаются крутым уклоном, подвижной породой и отсутствием ограждений, а предупреждающие знаки установлены не для перестраховки: каждый год здесь фиксируют десятки падений, нередко заканчивающихся тяжелыми последствиями.
На мысе Фиолент туристы часто оказываются в опасных ситуациях. Так, севастопольским спасателям пришлось помогать женщине на спуске к Яшмовому пляжу. По пути к морю туристка сломала ногу и не смогла продолжить путь. Также спасатели провели сложную ночную операцию по эвакуации мужчины. Получив травмы спины и многочисленные ссадины, он попытался укрыться от волн и взобрался на скалу высотой около 15 метров. В темноте пострадавший понял, что самостоятельно выбраться не может, и вызвал помощь.
