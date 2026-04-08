Мрамор и сцена из 4-х частей: каким будет новый театр кукол в Симферополе

2026-04-08T13:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Сцена, которая будет подниматься и опускаться на разных уровнях, лифты и места для маломобильных, белый мрамор холла и хрустальные люстры – таким уже к январю следующего года предстанет перед маленькими зрителями и их родителями Крымский государственный центр детского театрального искусства. В народе долгую стройку он по старинке называют театром кукол.Прокладка всех коммуникаций в здании уже завершена, заверил журналистов первый заместитель министра строительства Крыма Александр Резников."У нас из технологических присоединений только остались сети связи, интернет мы подключаем - и все. В целом на объекте вся инженерка практически завершена в полном объеме", - сообщил замминистра.По его словам, общая строительная готовность объекта - порядка 83%, а фасадные работы завершены на 60%.Безусловно, театр – это не только стены, кресла зрительного зала и красивые люстры, но и еще тысяча разных деталей. Отдельная история – специальное театральное оборудование.Представитель генподрядчика стройки Дмитрий Ширинский водит журналистов по объекту и показывает, как будет идти звук в зал – сейчас акустики прорабатывают схему, а также показывает звукозаписывающую студию с диффузором Шредингера – рассеивающей звук конструкцией, которая улучшает акустику помещений. Он также объясняет, как будет устроена сцена."Вот тут расположат лебедки для подъема и опускания сцены. Она представляет собой подъемно-опускную платформу из четырех элементов, то есть левый край может быть выше правого. Руководить этим действом будет режиссер из режиссерской, оборудованной за зрительными рядами. Также сборной будет авансцена", - рассказал Ширинский.Александр Резников дополнил, что все предусмотренное планом театральное оборудование уже находится на складах, использовать в центре будут аппаратуру производства России и Китая, сейчас дорабатывается список всей необходимой техники.Также он отметил, что параллельно городские власти благоустраивают прилегающую к детскому центру территорию.Ранее сообщалось, что проект детского театрального центра не менялся с момента его создания в 2017 году. Театр вырос вверх на шесть этажей, один из которых подземный, где предусмотрен паркинг.По фасаду здания расставят фигуры атлантов, муз и кариатид. Внутри – две сцены с поворотными механизмами и световыми штангами, самая современна акустика. На первом этаже расположатся просторное фойе и помещение кассы, выше – два буфета: на 40 мест для зрителей и чуть меньший - для персонала. Также на верхних этажах устроят административные, технические, складские помещения, мастерские и репетиционные. Само здание театра рассчитано на работу 78 сотрудников и сможет дополнительно принимать еще гастролирующую труппу из 18 человек. Кроме того, здесь предусмотрены площади, на которых организуют студии детского развития и творчества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет выглядеть кукольный театр в Симферополе – ФОТОТеатр кукол в Симферополе достроят к сентябрюКрымскому академическому театру кукол присвоили имя Бориса Азарова

