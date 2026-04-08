Мрамор и сцена из 4-х частей: каким будет новый театр кукол в Симферополе
В новом театре кукол в Симферополе используют оборудование производства России и Китая
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Сцена, которая будет подниматься и опускаться на разных уровнях, лифты и места для маломобильных, белый мрамор холла и хрустальные люстры – таким уже к январю следующего года предстанет перед маленькими зрителями и их родителями Крымский государственный центр детского театрального искусства. В народе долгую стройку он по старинке называют театром кукол.
Прокладка всех коммуникаций в здании уже завершена, заверил журналистов первый заместитель министра строительства Крыма Александр Резников.
"У нас из технологических присоединений только остались сети связи, интернет мы подключаем - и все. В целом на объекте вся инженерка практически завершена в полном объеме", - сообщил замминистра.
По его словам, общая строительная готовность объекта - порядка 83%, а фасадные работы завершены на 60%.
"По плану-графику, утвержденному Минстроем Российской Федерации, у нас предусмотрен ввод в эксплуатацию в декабре текущего года. Все основные все строительно-монтажные работы мы планируем выполнить в сентябре-октябре в полном объеме, чтобы в ноябре было получено разрешение на ввод в эксплуатацию", - сказал Резников.
Безусловно, театр – это не только стены, кресла зрительного зала и красивые люстры, но и еще тысяча разных деталей. Отдельная история – специальное театральное оборудование.
Представитель генподрядчика стройки Дмитрий Ширинский водит журналистов по объекту и показывает, как будет идти звук в зал – сейчас акустики прорабатывают схему, а также показывает звукозаписывающую студию с диффузором Шредингера – рассеивающей звук конструкцией, которая улучшает акустику помещений. Он также объясняет, как будет устроена сцена.
"Вот тут расположат лебедки для подъема и опускания сцены. Она представляет собой подъемно-опускную платформу из четырех элементов, то есть левый край может быть выше правого. Руководить этим действом будет режиссер из режиссерской, оборудованной за зрительными рядами. Также сборной будет авансцена", - рассказал Ширинский.
Сцена представляет собой подъемно-опускную платформу из четырех элементов
Сцена представляет собой подъемно-опускную платформу из четырех элементов
Александр Резников дополнил, что все предусмотренное планом театральное оборудование уже находится на складах, использовать в центре будут аппаратуру производства России и Китая, сейчас дорабатывается список всей необходимой техники.
"Этот объект у нас будет введен в эксплуатацию в этом году, у нас сомнений в этом нет. Заказчик, минстрой, подрядчик - все участники строительного процесса, все ресурсоснабжающие организации - к этому прилагают все усилия", - еще раз подчеркнул заместитель министра.
Также он отметил, что параллельно городские власти благоустраивают прилегающую к детскому центру территорию.
Общая строительная готовность объекта - 83%
Общая строительная готовность объекта - 83%
Ввести в эксплуатацию центр обещают в декабре текущего года
Ввести в эксплуатацию центр обещают в декабре текущего года
Параллельно со строительством идет благоустройство прилегающей территории
Параллельно со строительством идет благоустройство прилегающей территории
Планируется, что в январе 2027 года театр примет первых зрителей
Планируется, что в январе 2027 года театр примет первых зрителей
1 из 4
Общая строительная готовность объекта - 83%
Ввести в эксплуатацию центр обещают в декабре текущего года
Параллельно со строительством идет благоустройство прилегающей территории
Планируется, что в январе 2027 года театр примет первых зрителей
Ранее сообщалось, что проект детского театрального центра не менялся с момента его создания в 2017 году. Театр вырос вверх на шесть этажей, один из которых подземный, где предусмотрен паркинг.
По фасаду здания расставят фигуры атлантов, муз и кариатид. Внутри – две сцены с поворотными механизмами и световыми штангами, самая современна акустика. На первом этаже расположатся просторное фойе и помещение кассы, выше – два буфета: на 40 мест для зрителей и чуть меньший - для персонала. Также на верхних этажах устроят административные, технические, складские помещения, мастерские и репетиционные. Само здание театра рассчитано на работу 78 сотрудников и сможет дополнительно принимать еще гастролирующую труппу из 18 человек. Кроме того, здесь предусмотрены площади, на которых организуют студии детского развития и творчества.
