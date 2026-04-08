Рейтинг@Mail.ru
Мрамор и сцена из 4-х частей: каким будет новый театр кукол в Симферополе - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260408/mramor-i-stsena-iz-4-kh-chastey-kakim-budet-novyy-teatr-kukol-v-simferopole-1155016939.html
Мрамор и сцена из 4-х частей: каким будет новый театр кукол в Симферополе
Сцена, которая будет подниматься и опускаться на разных уровнях, лифты и места для маломобильных, белый мрамор холла и хрустальные люстры – таким уже к январю... РИА Новости Крым, 08.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/08/1155017131_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ef24daaa7c2c742ee116ddcd908f511b.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/08/1155017131_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d2a78f337dd970a8686b7d20dbbf7f96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
13:29 08.04.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Сцена, которая будет подниматься и опускаться на разных уровнях, лифты и места для маломобильных, белый мрамор холла и хрустальные люстры – таким уже к январю следующего года предстанет перед маленькими зрителями и их родителями Крымский государственный центр детского театрального искусства. В народе долгую стройку он по старинке называют театром кукол.
Прокладка всех коммуникаций в здании уже завершена, заверил журналистов первый заместитель министра строительства Крыма Александр Резников.
"У нас из технологических присоединений только остались сети связи, интернет мы подключаем - и все. В целом на объекте вся инженерка практически завершена в полном объеме", - сообщил замминистра.
По его словам, общая строительная готовность объекта - порядка 83%, а фасадные работы завершены на 60%.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"По плану-графику, утвержденному Минстроем Российской Федерации, у нас предусмотрен ввод в эксплуатацию в декабре текущего года. Все основные все строительно-монтажные работы мы планируем выполнить в сентябре-октябре в полном объеме, чтобы в ноябре было получено разрешение на ввод в эксплуатацию", - сказал Резников.
Безусловно, театр – это не только стены, кресла зрительного зала и красивые люстры, но и еще тысяча разных деталей. Отдельная история – специальное театральное оборудование.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Представитель генподрядчика стройки Дмитрий Ширинский водит журналистов по объекту и показывает, как будет идти звук в зал – сейчас акустики прорабатывают схему, а также показывает звукозаписывающую студию с диффузором Шредингера – рассеивающей звук конструкцией, которая улучшает акустику помещений. Он также объясняет, как будет устроена сцена.
"Вот тут расположат лебедки для подъема и опускания сцены. Она представляет собой подъемно-опускную платформу из четырех элементов, то есть левый край может быть выше правого. Руководить этим действом будет режиссер из режиссерской, оборудованной за зрительными рядами. Также сборной будет авансцена", - рассказал Ширинский.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСцена представляет собой подъемно-опускную платформу из четырех элементов
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Сцена представляет собой подъемно-опускную платформу из четырех элементов
Александр Резников дополнил, что все предусмотренное планом театральное оборудование уже находится на складах, использовать в центре будут аппаратуру производства России и Китая, сейчас дорабатывается список всей необходимой техники.
"Этот объект у нас будет введен в эксплуатацию в этом году, у нас сомнений в этом нет. Заказчик, минстрой, подрядчик - все участники строительного процесса, все ресурсоснабжающие организации - к этому прилагают все усилия", - еще раз подчеркнул заместитель министра.
Также он отметил, что параллельно городские власти благоустраивают прилегающую к детскому центру территорию.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Общая строительная готовность объекта - 83%

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
1 из 4

Общая строительная готовность объекта - 83%

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Ввести в эксплуатацию центр обещают в декабре текущего года

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
2 из 4

Ввести в эксплуатацию центр обещают в декабре текущего года

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Параллельно со строительством идет благоустройство прилегающей территории

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
3 из 4

Параллельно со строительством идет благоустройство прилегающей территории

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Планируется, что в январе 2027 года театр примет первых зрителей

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
4 из 4

Планируется, что в январе 2027 года театр примет первых зрителей

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ранее сообщалось, что проект детского театрального центра не менялся с момента его создания в 2017 году. Театр вырос вверх на шесть этажей, один из которых подземный, где предусмотрен паркинг.
По фасаду здания расставят фигуры атлантов, муз и кариатид. Внутри – две сцены с поворотными механизмами и световыми штангами, самая современна акустика. На первом этаже расположатся просторное фойе и помещение кассы, выше – два буфета: на 40 мест для зрителей и чуть меньший - для персонала. Также на верхних этажах устроят административные, технические, складские помещения, мастерские и репетиционные. Само здание театра рассчитано на работу 78 сотрудников и сможет дополнительно принимать еще гастролирующую труппу из 18 человек. Кроме того, здесь предусмотрены площади, на которых организуют студии детского развития и творчества.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как будет выглядеть кукольный театр в Симферополе – ФОТО
Театр кукол в Симферополе достроят к сентябрю
Крымскому академическому театру кукол присвоили имя Бориса Азарова
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:55В российских школах появится новый предмет
13:48Как может измениться семейная ипотека в России
13:40Парк Гагарина в Симферополе – когда завершится реконструкция
13:29Мрамор и сцена из 4-х частей: каким будет новый театр кукол в Симферополе
13:26ВТБ решает 70% клиентских вопросов за один день
13:21Стертая цивилизация или золотой век: что задумал Трамп в Иране
13:09В детских садах России введут аналог "Разговора о важном"
12:57На Украине разбиты порты и объекты энергетики
12:47У берегов Каспийского моря произошло сильное землетрясение
12:36Экстренное штормовое предупреждение для Крыма: идут заморозки до -2 градусов
12:31Магнитная буря идет к Земле
12:22За сутки ВСУ восемь раз атаковали Запорожскую область – погибли и ранены люди
12:0717 ножевых: евпаториец получил 9 лет за пьяное убийство знакомого
11:45На Фиоленте мужчина упал с обрыва и пролетел 12 метров
11:33Евросоюз стремится обзавестись собственным ядерным оружием – СВР
11:27Путин присвоил Рубальской звание Народной артистки
11:19ВСУ атакуют Херсонщину - ранены четыре мирных жителя
11:09Мошенники создали фейковый канал мэра Феодосии в МАХ
11:04Россиянин пытался передать за рубеж запчасти для подлодки
10:55От "лайков" до госизмены – допрос украинской шпионки в Крыму
Лента новостейМолния