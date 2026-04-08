Рейтинг@Mail.ru
Мошенники создали фейковый канал мэра Феодосии в МАХ - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260408/moshenniki-sozdali-feykovyy-kanal-mera-feodosii-v-makh-1155009972.html
Мошенники создали фейковый канал мэра Феодосии в МАХ
Мошенники создали фейковый канал мэра Феодосии в МАХ - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Мошенники создали фейковый канал мэра Феодосии в МАХ
Мошенники создали фейковый канал главы администрации Феодосии Владимира Кима в мессенджере МАХ. Об этом проинформировал в среду сам градоначальник. РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T11:09
2026-04-08T11:09
владимир ким
феодосия
фейк
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/08/1155009860_0:42:886:540_1920x0_80_0_0_cf4ebc2b872a38ba8ae2d611dff4cf0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Мошенники создали фейковый канал главы администрации Феодосии Владимира Кима в мессенджере МАХ. Об этом проинформировал в среду сам градоначальник.Он попросил горожан сохранять бдительность и не реагировать на провокации. А при необходимости звонить лично и уточнять нужную информацию.Ранее аферисты создали фейковый аккаунт мэра Симферополя Михаила Афанасьева и от его имени собирали деньги и распространяли ложную информацию. До этого мэр Ялты Янина Павленко предупреждала граждан, что мошенники создали фейковый аккаунт от ее имени и начали публиковать там недостоверную информацию и сбор денег.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты просят деньги от имени мэра СудакаМошенники вновь пишут крымчанам от имени главы Раздольненского районаАферисты просят деньги и еду от имени главы Черноморского района Крыма
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/08/1155009860_0:0:886:666_1920x0_80_0_0_93f22969b9444b07dfbcfcd5a4d8bc0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир ким, феодосия, фейк, крым, новости крыма
Мошенники создали фейковый канал мэра Феодосии в МАХ

Мошенники создали фейковый канал мэра Феодосии Владимира Кима в МАХ

11:09 08.04.2026
 
Мошенники создали фейковый канал мэра Феодосии в МАХ
Мошенники создали фейковый канал мэра Феодосии в МАХ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Мошенники создали фейковый канал главы администрации Феодосии Владимира Кима в мессенджере МАХ. Об этом проинформировал в среду сам градоначальник.

"Мошенники создали дубль моего аккаунта в мессенджере МАХ. С его помощью пытаются вступить в переписку, получить информацию, дезинформировать собеседников", - написал Ким в соцсетях.

Он попросил горожан сохранять бдительность и не реагировать на провокации. А при необходимости звонить лично и уточнять нужную информацию.
Ранее аферисты создали фейковый аккаунт мэра Симферополя Михаила Афанасьева и от его имени собирали деньги и распространяли ложную информацию. До этого мэр Ялты Янина Павленко предупреждала граждан, что мошенники создали фейковый аккаунт от ее имени и начали публиковать там недостоверную информацию и сбор денег.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Владимир КимФеодосияФейкКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
