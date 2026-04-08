Мошенники создали фейковый канал мэра Феодосии в МАХ
Мошенники создали фейковый канал главы администрации Феодосии Владимира Кима в мессенджере МАХ. Об этом проинформировал в среду сам градоначальник. РИА Новости Крым, 08.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Мошенники создали фейковый канал главы администрации Феодосии Владимира Кима в мессенджере МАХ. Об этом проинформировал в среду сам градоначальник.Он попросил горожан сохранять бдительность и не реагировать на провокации. А при необходимости звонить лично и уточнять нужную информацию.Ранее аферисты создали фейковый аккаунт мэра Симферополя Михаила Афанасьева и от его имени собирали деньги и распространяли ложную информацию. До этого мэр Ялты Янина Павленко предупреждала граждан, что мошенники создали фейковый аккаунт от ее имени и начали публиковать там недостоверную информацию и сбор денег.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты просят деньги от имени мэра СудакаМошенники вновь пишут крымчанам от имени главы Раздольненского районаАферисты просят деньги и еду от имени главы Черноморского района Крыма
