Магнитная буря идет к Земле

Магнитная буря идет к Земле - РИА Новости Крым, 08.04.2026

Магнитная буря идет к Земле

На Земле в пятницу, 10 апреля, ожидается магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ)... РИА Новости Крым, 08.04.2026

2026-04-08T12:31

2026-04-08T12:31

2026-04-08T12:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. На Земле в пятницу, 10 апреля, ожидается магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По информации ученых, причиной станет очередная корональная дыра, но воздействие от нее будет слабым и непродолжительным.Накануне ученые сообщили, что период мощных солнечных вспышек окончен. В ближайшее время на Земле ожидается геомагнитное затишье."Со второй половины 2028 – начала 2029 года начнется 3-4 летний период пустого Солнца – звезда пройдет через глубокий минимум", – прогнозируют специалисты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30 вспышек за двое суток – чего ждать после череды взрывов на СолнцеОбратная сторона и полное затмение: "Артемида II" завершила полет к ЛунеКосмонавт Шкаплеров рассказал о будущем человечества на Луне2026 год станет самым геомагнитно активным за десятилетие - ученые

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, солнце, вспышки на солнце, земля, институт солнечно-земной физики