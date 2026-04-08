Магнитная буря идет к Земле
На Земле в пятницу, 10 апреля, ожидается магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ)... РИА Новости Крым, 08.04.2026
12:31 08.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. На Земле в пятницу, 10 апреля, ожидается магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По информации ученых, причиной станет очередная корональная дыра, но воздействие от нее будет слабым и непродолжительным.
Согласно приведенному графику, геомагнитный фон резко повысится в районе 6 часов утра, буря достигнет уровня G1 (слабая магнитная буря). По предварительному прогнозу, магнитный фон будет повышен примерно до полудня, после чего поле Земли успокоится.
Накануне ученые сообщили, что период мощных солнечных вспышек окончен. В ближайшее время на Земле ожидается геомагнитное затишье.
"Со второй половины 2028 – начала 2029 года начнется 3-4 летний период пустого Солнца – звезда пройдет через глубокий минимум", – прогнозируют специалисты.
