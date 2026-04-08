Ливни со снегом и заморозки ожидаются в Крыму в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Сильные ливни, местами со снегом, и порывистый ветер обрушатся на Крым в среду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди, в горах со снегом, в южных и восточных районах сильные дожди. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2…7, днем +8…12, в горах ночью -1…3, днем около 0", - отметили синоптики.

Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью от +4 до 7 градусов, днем ожидается до +12.