Ливни со снегом и заморозки ожидаются в Крыму в среду
Ливни со снегом и заморозки ожидаются в Крыму в среду
Ливни со снегом и заморозки ожидаются в Крыму в среду
Сильные ливни, местами со снегом, и порывистый ветер обрушатся на Крым в среду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Сильные ливни, местами со снегом, и порывистый ветер обрушатся на Крым в среду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +8…10.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем дождь. Ветер ночью западный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +9...11.Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью от +4 до 7 градусов, днем ожидается до +12.
Ливни со снегом и заморозки ожидаются в Крыму в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Сильные ливни, местами со снегом, и порывистый ветер обрушатся на Крым в среду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди, в горах со снегом, в южных и восточных районах сильные дожди. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2…7, днем +8…12, в горах ночью -1…3, днем около 0", - отметили синоптики.

В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +8…10.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем дождь. Ветер ночью западный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +9...11.
Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью от +4 до 7 градусов, днем ожидается до +12.
