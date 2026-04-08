Крымская операция: важнейшее наступление Великой Отечественной войны
2026-04-08T06:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. 8 апреля 1944 года началась Крымская операция. Она стала важнейшей стратегическая наступательная операция в Великой Отечественной войне. В боях за Крым были задействованы войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией.
Предпосылки для проведения успешной операции в Крыму были созданы в конце 1943 года, когда были захвачены небольшие плацдармы на Перекопе, южнее Сиваша и на Керченском полуострове. В результате 17-я немецкая армия была заблокирована с суши. Противник был вынужден распылять силы и средства на все эти направления.
Кроме того, инженерные войска Красной армии в сложных погодных условиях буквально сотворили чудо, построив мосты, дамбы и паромы, по которым удалось переправить на плацдарм на южном берегу Сиваша мощную группировку войск.
Удар 19-го танкового корпуса на Джанкой вывел советские войска в тыл как Перекопской, так и Керченской группировок немецких войск, рассек группировку и создал условия для ее уничтожения.
Параллельно с этим местные партизанские соединения успешно громили тыл противника и срывали организованный отход его частей.
В результате ожесточенных боев советские солдаты разгромили войска вермахта и освободили Крымский полуостров. Крымская наступательная операция стала переломным событием в истории Великой Отечественной войны.
9 мая 1944 года Красная армия освободила Севастополь, спустя еще три дня наши солдаты полностью уничтожили группировку противника на полуострове.
