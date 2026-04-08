Крымская операция: важнейшее наступление Великой Отечественной войны - РИА Новости Крым, 08.04.2026

8 апреля 1944 года началась Крымская операция. Она стала важнейшей стратегическая наступательная операция в Великой Отечественной войне. В боях за Крым были... РИА Новости Крым, 08.04.2026

2026-04-08T06:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. 8 апреля 1944 года началась Крымская операция. Она стала важнейшей стратегическая наступательная операция в Великой Отечественной войне. В боях за Крым были задействованы войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией.Предпосылки для проведения успешной операции в Крыму были созданы в конце 1943 года, когда были захвачены небольшие плацдармы на Перекопе, южнее Сиваша и на Керченском полуострове. В результате 17-я немецкая армия была заблокирована с суши. Противник был вынужден распылять силы и средства на все эти направления. Удар 19-го танкового корпуса на Джанкой вывел советские войска в тыл как Перекопской, так и Керченской группировок немецких войск, рассек группировку и создал условия для ее уничтожения.Параллельно с этим местные партизанские соединения успешно громили тыл противника и срывали организованный отход его частей.В результате ожесточенных боев советские солдаты разгромили войска вермахта и освободили Крымский полуостров. Крымская наступательная операция стала переломным событием в истории Великой Отечественной войны.9 мая 1944 года Красная армия освободила Севастополь, спустя еще три дня наши солдаты полностью уничтожили группировку противника на полуострове.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

