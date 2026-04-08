https://crimea.ria.ru/20260408/koordinirovala-raketnyy-udar-paromu-v-krymu-zaderzhana-agent-ukrainskikh-spetssluzhb-1155006891.html

Координировала ракетный удар парому: в Крыму задержана агент украинских спецслужб

Координировала ракетный удар парому: в Крыму задержана агент украинских спецслужб - РИА Новости Крым, 08.04.2026

Координировала ракетный удар парому: в Крыму задержана агент украинских спецслужб

В Крыму задержана местная жительница, подозреваемая в передаче украинской военной разведке данных о дислокации военных объектов и наведении ракетного удара по... РИА Новости Крым, 08.04.2026

2026-04-08T09:52

2026-04-08T09:52

2026-04-08T10:41

крым

срочные новости крыма

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

госизмена

украинские спецслужбы

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902762_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bc3d73fd080434371f7bf932942cffa7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Крыму задержана местная жительница, подозреваемая в передаче украинской военной разведке данных о дислокации военных объектов и наведении ракетного удара по грузовому парому в порту "Кавказ". Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.По данным ведомства, 25-летняя жительница Симферопольского района Крыма в мессенджере установила контакт с сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. По заданию куратора она собирала и передавала противнику сведения о местах дислокации военных объектов, средств ПВО, военнослужащих, кораблях в акватории Керченского пролива.Кроме того, злоумышленница прибыла в район Крымского моста, откуда координировала ракетный удар по грузовому железнодорожному парому в порту "Кавказ" в Краснодарском крае. За указанные действия крымчанка получала от украинских спецслужб вознаграждение путем переводов денежных средств на ее криптокошелек, уточнили в ФСБ.В отношении задержанной возбуждено дело по статье "государственная измена".Ранее в Верховный суд Крыма передали уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Джанкойского района, который передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных объектах на полуострове. До этого Верховный суд РК приговорил 56-летнего симферопольца к 18 годам колонии за госизмену и шпионаж в пользу Украины. Мужчина собирал и передавал противнику информацию, которую можно использовать против безопасности РФ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, госизмена, украинские спецслужбы