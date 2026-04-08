Координировала ракетный удар парому: в Крыму задержана агент украинских спецслужб - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Координировала ракетный удар парому: в Крыму задержана агент украинских спецслужб
В Крыму задержана местная жительница, подозреваемая в передаче украинской военной разведке данных о дислокации военных объектов и наведении ракетного удара по... РИА Новости Крым, 08.04.2026
В Крыму задержана агент Киева за наведение ракетного удара по ж/д парому в порту "Кавказ"

09:52 08.04.2026 (обновлено: 10:41 08.04.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Крыму задержана местная жительница, подозреваемая в передаче украинской военной разведке данных о дислокации военных объектов и наведении ракетного удара по грузовому парому в порту "Кавказ". Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности задержана агент украинских спецслужб, осуществлявшая сбор сведений о местах дислокации объектов Вооруженных сил РФ на территории Крымского полуострова", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, 25-летняя жительница Симферопольского района Крыма в мессенджере установила контакт с сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. По заданию куратора она собирала и передавала противнику сведения о местах дислокации военных объектов, средств ПВО, военнослужащих, кораблях в акватории Керченского пролива.
Кроме того, злоумышленница прибыла в район Крымского моста, откуда координировала ракетный удар по грузовому железнодорожному парому в порту "Кавказ" в Краснодарском крае. За указанные действия крымчанка получала от украинских спецслужб вознаграждение путем переводов денежных средств на ее криптокошелек, уточнили в ФСБ.
В отношении задержанной возбуждено дело по статье "государственная измена".
Ранее в Верховный суд Крыма передали уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Джанкойского района, который передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных объектах на полуострове.
До этого Верховный суд РК приговорил 56-летнего симферопольца к 18 годам колонии за госизмену и шпионаж в пользу Украины. Мужчина собирал и передавал противнику информацию, которую можно использовать против безопасности РФ.
