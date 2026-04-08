Киев готовит украинское общество к мобилизации женщин – Захарова - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Киев готовит украинское общество к мобилизации женщин – Захарова
Киев готовит украинское общество к мобилизации женщин – Захарова - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Киев готовит украинское общество к мобилизации женщин – Захарова
Участившиеся на Украине якобы случайные постановки женщин на воинский учет являются одним из проявлений подготовки общества к призыву представительниц слабого... РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T14:52
2026-04-08T14:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Участившиеся на Украине якобы случайные постановки женщин на воинский учет являются одним из проявлений подготовки общества к призыву представительниц слабого пола в ряды ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Захарова также обратила внимание на то, что на Украине в публичных местах стали появляться билборды с лозунгом "Защита Украины – женское дело".Об этом свидетельствует и недавнее заявление генерал-майора ВСУ в отставке Сергея Кривоноса о том, что наиболее эффективным способом пополнения рядов боевых подразделений регулярной армии является вовлечение женщин, особенно тех, чьи мужья погибли или воюют.Ранее на Украине территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) поставил на воинский учет жительницу Киева, находящуюся в декрете с восьмимесячным ребенком. Молодой матери присвоили звание солдата со специальностью фельдшер, хотя у нее образование по специальности "менеджмент".Как отмечают украиснкие СМИ, подобные случаи далеко не единичны.Командование сухопутных войск Украины заявило, что женщин ставят на воинский учет якобы случайно.Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу рассказал, что сотрудники ТЦК вымогают деньги у женщин, которые случайно были поставлены на учет или объявлены в розыск из-за мобилизации.Нардеп Александр Федиенко в свою очередь заявил, что ТЦК специально ставит женщин на воинский учет, чтобы улучшить свои показатели по мобилизации.
новости, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, мобилизация на украине
Киев готовит украинское общество к мобилизации женщин – Захарова

Киевский режим готовит украинское общество к женской мобилизации – Захарова

14:52 08.04.2026 (обновлено: 14:54 08.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Участившиеся на Украине якобы случайные постановки женщин на воинский учет являются одним из проявлений подготовки общества к призыву представительниц слабого пола в ряды ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Теперь на Украине намерены рекрутировать женщин. Все больше украинок без медицинского и военного образования обнаруживают себя в списках уклонистов. Ссылки на технические сбои удручающе системны и больше похожи на подготовку массового сознания к повальной мобилизации женщин", – сказала дипломат на брифинге в среду.
Захарова также обратила внимание на то, что на Украине в публичных местах стали появляться билборды с лозунгом "Защита Украины – женское дело".
Об этом свидетельствует и недавнее заявление генерал-майора ВСУ в отставке Сергея Кривоноса о том, что наиболее эффективным способом пополнения рядов боевых подразделений регулярной армии является вовлечение женщин, особенно тех, чьи мужья погибли или воюют.
Ранее на Украине территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) поставил на воинский учет жительницу Киева, находящуюся в декрете с восьмимесячным ребенком. Молодой матери присвоили звание солдата со специальностью фельдшер, хотя у нее образование по специальности "менеджмент".
Как отмечают украиснкие СМИ, подобные случаи далеко не единичны.
Командование сухопутных войск Украины заявило, что женщин ставят на воинский учет якобы случайно.
Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу рассказал, что сотрудники ТЦК вымогают деньги у женщин, которые случайно были поставлены на учет или объявлены в розыск из-за мобилизации.
Нардеп Александр Федиенко в свою очередь заявил, что ТЦК специально ставит женщин на воинский учет, чтобы улучшить свои показатели по мобилизации.
