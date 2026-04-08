Какой сегодня праздник: 8 апреля

2026-04-08T00:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В мире празднуют Международный день цыган, а в России и Белоруссии – день сотрудников военных комиссариатов. Кроме того, 82 года назад в этот день началась Крымская наступательная операция, в ходе которой полуостров был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков.Что отмечают в миреВ России и Белоруссии отмечают День сотрудников военных комиссариатов. 8 апреля в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР принял "Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам".Еще 8 апреля – День российской анимации. 114 лет назад в этот день состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма "Прекрасная Люканида".Также 8 апреля отмечают Международный день цыган, установленный первым Всемирным цыганским конгрессом, который состоялся в этот день в 1971 году. На нем были приняты национальные символы цыган: флаг и гимн, что позволило им признать себя единой свободной нацией.Знаменательные событияВ 1820 году на греческом острове Милос крестьянин Йоргос Кентротас нашел статую, известную как Венера Милосская.В 1853-ем был открыт первый официально зарегистрированный шахматный клуб.В 1944 году началась Крымская наступательная операция, в ходе которой полуостров был освобожден от немецко-румынской оккупации. Проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. Также 8 апреля советские войска освободили Армянск.В 1966 году Леонид Брежнев стал Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза.Кто родилсяВ 1857 году в этот день родился русский и советский хирург Василий Разумовский, автор около 150 научных трудов. В его честь назван Саратовский государственный университет, перед которым установлен его памятник.В 1875 году родился полярный исследователь, русский врач Леонид Старокадомский, который стал первооткрывателем архипелага Северная Земля в Северном Ледовитом океане. Несмотря на ампутацию руки в молодом возрасте, он вел активную научную жизнь и стал автором свыше 130 публикаций по вопросам гидробиологии и морской гигиены.В этот день в 1938 году родился Кофи Аннан, который с 1997 по 2006 год был Генеральным секретарем ООН. Он был первым представителем чернокожего населения Африки на данном посту.Также 8 апреля родились российский художник Никас Сафронов, журналист Михаил Бергер, вратарь сборной по футболу России Игорь Акинфеев.

