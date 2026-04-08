Какая погода в Крыму будет на Пасху - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Какая погода в Крыму будет на Пасху
Какая погода в Крыму будет на Пасху - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Какая погода в Крыму будет на Пасху
В светлый праздник Пасхи осадки в Крыму прекратятся и потеплеет. Такой прогноз в комментарии РИА Новости Крым дала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна... РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T08:50
2026-04-08T08:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В светлый праздник Пасхи осадки в Крыму прекратятся и потеплеет. Такой прогноз в комментарии РИА Новости Крым дала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Ранее во вторник сообщалось, что на Ай-Петри и Ангарском перевале в Крыму выпал мокрый снег, и в ближайшие несколько дней из-за морозной погоды в горах он не растает. По информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по республике Андрея Павлюченко, в связи с сильными дождями и мокрым снегом в регионе возможны подтопления.Накануне республиканский главк МЧС России со ссылкой на синоптиков сообщал, что в Крыму в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, в горах – с мокрым снегом, а также усиление ветра до 22 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские горы накрыло снегомХолодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученыеНа Кубани после ливней с грозами и штормовым ветром ударят морозы
крым, погода в крыму, крымская погода, пасха, новости крыма, татьяна любецкая
Какая погода в Крыму будет на Пасху

Погода в Крыму на Пасху порадует окончанием дождей и потеплением до + 14 градусов

08:50 08.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В светлый праздник Пасхи осадки в Крыму прекратятся и потеплеет. Такой прогноз в комментарии РИА Новости Крым дала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"На Пасху возможен перерыв в осадках. Существенных осадков не ожидается. В столице республики воздух прогреется до 14 градусов тепла. Но Пасхальная ночь будет очень холодной - около нуля градусов", - сказала Любецкая.
Ранее во вторник сообщалось, что на Ай-Петри и Ангарском перевале в Крыму выпал мокрый снег, и в ближайшие несколько дней из-за морозной погоды в горах он не растает. По информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по республике Андрея Павлюченко, в связи с сильными дождями и мокрым снегом в регионе возможны подтопления.
Накануне республиканский главк МЧС России со ссылкой на синоптиков сообщал, что в Крыму в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, в горах – с мокрым снегом, а также усиление ветра до 22 метров в секунду.
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымПогода в КрымуКрымская погодаПасхаНовости КрымаТатьяна Любецкая
 
