Как может измениться семейная ипотека в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Правительство России рассматривает возможность введения дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей, а также увеличить лимиты. Об этом сообщил вице-премьер РФ марат Хуснуллин.Он уточнил, что на данный момент рассматривается вариант увеличить лимит в целом по стране с 6 до 8 миллионов рублей, поскольку во многих столичных городах купить квартиру за 6 млн с увеличением количества детей уже сложно.Кроме того, добавил Хуснуллин, власти рассматривают введение более дифференцированного подхода к ипотеке по принципу "чем больше детей - тем ниже ставка".Как подчеркнул вице-премьер, вопрос модернизации семейной ипотеки в целом уже "глубоко проработали" и по ряду вопросов пришли к консенсусу.В настоящее время, сообщил он, правительство запустило вместе с администрацией президента социологическое исследование, посвященное тому, как население относится к различным вариантам изменения в семейной ипотеке. По результатам этого исследования будет принято окончательное решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине планируют ввести 227 тысяч "квадратов" жилья в этом году Крымчане за год оформили льготные ипотеки на 24 миллиарда рублей Более шести тысяч семей в Севастополе получили региональный маткапитал
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Правительство России рассматривает возможность введения дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей, а также увеличить лимиты. Об этом сообщил вице-премьер РФ марат Хуснуллин.
"Разные варианты смотрим уже не первый месяц. У нас непростая задача - сократить расходы бюджета. При этом мы точно видим, что по ряду регионов надо увеличивать лимит по семейной ипотеке", - цитирует РИА Новости зампредседателя правительства.
Он уточнил, что на данный момент рассматривается вариант увеличить лимит в целом по стране с 6 до 8 миллионов рублей, поскольку во многих столичных городах купить квартиру за 6 млн с увеличением количества детей уже сложно.
Кроме того, добавил Хуснуллин, власти рассматривают введение более дифференцированного подхода к ипотеке по принципу "чем больше детей - тем ниже ставка".
Как подчеркнул вице-премьер, вопрос модернизации семейной ипотеки в целом уже "глубоко проработали" и по ряду вопросов пришли к консенсусу.
В настоящее время, сообщил он, правительство запустило вместе с администрацией президента социологическое исследование, посвященное тому, как население относится к различным вариантам изменения в семейной ипотеке. По результатам этого исследования будет принято окончательное решение.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Херсонщине планируют ввести 227 тысяч "квадратов" жилья в этом году
Крымчане за год оформили льготные ипотеки на 24 миллиарда рублей
Более шести тысяч семей в Севастополе получили региональный маткапитал
 
13:55В российских школах появится новый предмет
13:48Как может измениться семейная ипотека в России
13:40Парк Гагарина в Симферополе – когда завершится реконструкция
13:29Мрамор и сцена из 4-х частей: каким будет новый театр кукол в Симферополе
13:26ВТБ решает 70% клиентских вопросов за один день
13:21Стертая цивилизация или золотой век: что задумал Трамп в Иране
13:09В детских садах России введут аналог "Разговора о важном"
12:57На Украине разбиты порты и объекты энергетики
12:47У берегов Каспийского моря произошло сильное землетрясение
12:36Экстренное штормовое предупреждение для Крыма: идут заморозки до -2 градусов
12:31Магнитная буря идет к Земле
12:22За сутки ВСУ восемь раз атаковали Запорожскую область – погибли и ранены люди
12:0717 ножевых: евпаториец получил 9 лет за пьяное убийство знакомого
11:45На Фиоленте мужчина упал с обрыва и пролетел 12 метров
11:33Евросоюз стремится обзавестись собственным ядерным оружием – СВР
11:27Путин присвоил Рубальской звание Народной артистки
11:19ВСУ атакуют Херсонщину - ранены четыре мирных жителя
11:09Мошенники создали фейковый канал мэра Феодосии в МАХ
11:04Россиянин пытался передать за рубеж запчасти для подлодки
10:55От "лайков" до госизмены – допрос украинской шпионки в Крыму
Лента новостейМолния