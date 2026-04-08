Как может измениться семейная ипотека в России

Правительство России рассматривает возможность введения дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей, а также увеличить лимиты.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Правительство России рассматривает возможность введения дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей, а также увеличить лимиты. Об этом сообщил вице-премьер РФ марат Хуснуллин.Он уточнил, что на данный момент рассматривается вариант увеличить лимит в целом по стране с 6 до 8 миллионов рублей, поскольку во многих столичных городах купить квартиру за 6 млн с увеличением количества детей уже сложно.Кроме того, добавил Хуснуллин, власти рассматривают введение более дифференцированного подхода к ипотеке по принципу "чем больше детей - тем ниже ставка".Как подчеркнул вице-премьер, вопрос модернизации семейной ипотеки в целом уже "глубоко проработали" и по ряду вопросов пришли к консенсусу.В настоящее время, сообщил он, правительство запустило вместе с администрацией президента социологическое исследование, посвященное тому, как население относится к различным вариантам изменения в семейной ипотеке. По результатам этого исследования будет принято окончательное решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине планируют ввести 227 тысяч "квадратов" жилья в этом году Крымчане за год оформили льготные ипотеки на 24 миллиарда рублей Более шести тысяч семей в Севастополе получили региональный маткапитал

