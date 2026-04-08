Иран остановил движение судов через Ормуз после атак Израиля на Ливан
Иран остановил движение судов через Ормуз после атак Израиля на Ливан
17:40 08.04.2026 (обновлено: 17:52 08.04.2026)
© NASAВид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
© NASA
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Иран приостановил передвижение танкеров через Ормузский пролив после атак Израиля на Ливан, сообщает иранское агентство Fars.
Ранее США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, об этом в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп. Иран открыл Ормузский пролив для безопасного прохода судов.
"Одновременно с атаками Израиля на Ливан проход танкеров через Ормузский пролив был приостановлен", – цитирует сообщение РИА Новости.
7 апреля премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил "уничтожить целую цивилизацию", говоря про Иран. В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутый США. Трамп требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
