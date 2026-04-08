Иран остановил движение судов через Ормуз после атак Израиля на Ливан - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Иран остановил движение судов через Ормуз после атак Израиля на Ливан
Иран остановил движение судов через Ормуз после атак Израиля на Ливан - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Иран остановил движение судов через Ормуз после атак Израиля на Ливан
Иран приостановил передвижение танкеров через Ормузский пролив после атак Израиля на Ливан, сообщает иранское агентство Fars. РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T17:40
2026-04-08T17:52
новости
иран
ливан
израиль
обострение между израилем и ираном
ближний восток
ормузский пролив
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Иран приостановил передвижение танкеров через Ормузский пролив после атак Израиля на Ливан, сообщает иранское агентство Fars.Ранее США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, об этом в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп. Иран открыл Ормузский пролив для безопасного прохода судов.7 апреля премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив.Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил "уничтожить целую цивилизацию", говоря про Иран. В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутый США. Трамп требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал громкое заявление на фоне перемирия с ИраномДвухнедельное перемирие - пауза перед большой схваткойЧто может нарушить хрупкое перемирие по Ирану - ответ Медведева
иран
ливан
израиль
ближний восток
ормузский пролив
новости, иран, ливан, израиль, обострение между израилем и ираном, ближний восток, ормузский пролив
Иран остановил движение судов через Ормуз после атак Израиля на Ливан

Иран остановил движение судов через Ормуз после атак Израиля на Ливан

17:40 08.04.2026 (обновлено: 17:52 08.04.2026)
 
© NASAВид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Иран приостановил передвижение танкеров через Ормузский пролив после атак Израиля на Ливан, сообщает иранское агентство Fars.
Ранее США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, об этом в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп. Иран открыл Ормузский пролив для безопасного прохода судов.
"Одновременно с атаками Израиля на Ливан проход танкеров через Ормузский пролив был приостановлен", – цитирует сообщение РИА Новости.
7 апреля премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил "уничтожить целую цивилизацию", говоря про Иран. В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутый США. Трамп требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп сделал громкое заявление на фоне перемирия с Ираном
Двухнедельное перемирие - пауза перед большой схваткой
Что может нарушить хрупкое перемирие по Ирану - ответ Медведева
 
