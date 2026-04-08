Иран официально обвинил Израиль в нарушении перемирия - РИА Новости Крым, 08.04.2026

2026-04-08T17:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Израильская сторона нарушила двухнедельное перемирие, которое было объявлено в среду. Такое официальное заявление сделали в МИД исламской республики.В МИД исламской республики сообщили, что глава внешнеполитического ведомства исламской республики Аббас Аракчи уже обсудил этот вопрос с командующим пакистанскими вооруженными силами, добавили в публикации.Ранее США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, об этом в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.7 апреля премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив.Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил "уничтожить целую цивилизацию", говоря про Иран. В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутый США. Трамп требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

