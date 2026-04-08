Иран объявил об открытии Ормузского пролива для судов
2026-04-08T10:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Иран открывает на две недели Ормузский пролив для безопасного прохода судов, который будет возможен через координацию с вооруженными силами страны. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи на своей официальной странице в соцсети ХВо вторник президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. Он выразил готовность к переговорам с Тегераном на основе переданных им предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану с учетом согласия исламской республики на "полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива".Как сообщило государственное телевидение Ирана, Тегеран выдвинул 10 условий прекращения огня, с которыми США "были вынуждены согласиться". Среди них принцип ненападения, контроль Тегерана над Ормузским проливом, обогащение урана на территории исламской республики, отмена основных и вторичных санкций, выплата компенсации, вывод американских сил из региона.Associated Press со ссылкой на источник сообщает, что в указанный двухнедельный период период Иран и Оман будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в Пакистане. По информации американских СМИ, со стороны Штатов в них примут участие вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.
Иран открывает Ормузский пролив для прохода судов на две недели – МИД республики
