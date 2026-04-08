https://crimea.ria.ru/20260408/iran-obyavil-ob-otkrytii-ormuzskogo-proliva-dlya-sudov-1155009099.html

Иран объявил об открытии Ормузского пролива для судов

2026-04-08T10:23

иран

ормузский пролив

обострение между ираном и сша

новости

в мире

нефть

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/08/1155008984_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4b6ca185688afe640728201a4521923.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Иран открывает на две недели Ормузский пролив для безопасного прохода судов, который будет возможен через координацию с вооруженными силами страны. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи на своей официальной странице в соцсети ХВо вторник президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. Он выразил готовность к переговорам с Тегераном на основе переданных им предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану с учетом согласия исламской республики на "полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива".Как сообщило государственное телевидение Ирана, Тегеран выдвинул 10 условий прекращения огня, с которыми США "были вынуждены согласиться". Среди них принцип ненападения, контроль Тегерана над Ормузским проливом, обогащение урана на территории исламской республики, отмена основных и вторичных санкций, выплата компенсации, вывод американских сил из региона.Associated Press со ссылкой на источник сообщает, что в указанный двухнедельный период период Иран и Оман будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в Пакистане. По информации американских СМИ, со стороны Штатов в них примут участие вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что может нарушить хрупкое перемирие по Ирану - ответ Медведева Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливуСША готовят вторжение в Иран – мнение

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

