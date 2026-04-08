Иран объявил об открытии Ормузского пролива для судов - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Иран объявил об открытии Ормузского пролива для судов
Иран объявил об открытии Ормузского пролива для судов - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Иран объявил об открытии Ормузского пролива для судов
Иран открывает на две недели Ормузский пролив для безопасного прохода судов, который будет возможен через координацию с вооруженными силами страны. Об этом... РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T10:23
2026-04-08T10:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Иран открывает на две недели Ормузский пролив для безопасного прохода судов, который будет возможен через координацию с вооруженными силами страны. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи на своей официальной странице в соцсети ХВо вторник президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. Он выразил готовность к переговорам с Тегераном на основе переданных им предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану с учетом согласия исламской республики на "полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива".Как сообщило государственное телевидение Ирана, Тегеран выдвинул 10 условий прекращения огня, с которыми США "были вынуждены согласиться". Среди них принцип ненападения, контроль Тегерана над Ормузским проливом, обогащение урана на территории исламской республики, отмена основных и вторичных санкций, выплата компенсации, вывод американских сил из региона.Associated Press со ссылкой на источник сообщает, что в указанный двухнедельный период период Иран и Оман будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в Пакистане. По информации американских СМИ, со стороны Штатов в них примут участие вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что может нарушить хрупкое перемирие по Ирану - ответ Медведева Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливуСША готовят вторжение в Иран – мнение
иран
ормузский пролив
иран, ормузский пролив, обострение между ираном и сша, новости, в мире, нефть
Иран объявил об открытии Ормузского пролива для судов

10:23 08.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Иран открывает на две недели Ормузский пролив для безопасного прохода судов, который будет возможен через координацию с вооруженными силами страны. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи на своей официальной странице в соцсети Х
"На срок в две недели безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен через координацию с иранскими вооруженными силами и с учетом технических ограничений", - цитирует дипломата РИА Новости.
Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. Он выразил готовность к переговорам с Тегераном на основе переданных им предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану с учетом согласия исламской республики на "полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива".
Как сообщило государственное телевидение Ирана, Тегеран выдвинул 10 условий прекращения огня, с которыми США "были вынуждены согласиться". Среди них принцип ненападения, контроль Тегерана над Ормузским проливом, обогащение урана на территории исламской республики, отмена основных и вторичных санкций, выплата компенсации, вывод американских сил из региона.
Associated Press со ссылкой на источник сообщает, что в указанный двухнедельный период период Иран и Оман будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.
Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в Пакистане. По информации американских СМИ, со стороны Штатов в них примут участие вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.
ИранОрмузский проливОбострение между Ираном и СШАНовостиВ миреНефть
 
