Иран и США согласились на двухнедельное перемирие - что известно
Иран и США согласились на двухнедельное перемирие - что известно - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Иран и США согласились на двухнедельное перемирие - что известно
США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, об этом в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T06:08
2026-04-08T06:08
2026-04-08T06:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, об этом в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив. Иран, по словам Трампа, также согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе.США получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров, добавил Трамп.Как сообщил телеканал CNN, Израиль согласился присоединиться к двухнедельному прекращению огня. Рассчитывается, что оно вступит в силу после открытия Ормузского пролива.В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что проход через пролив станет свободным в течение двух недель после заключения перемирия. Associated Press со ссылкой на источник сообщает, что в этот период Иран и Оман будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил руководство стран за проявленную мудрость и пригласил делегации США и Ирана в Исламабад 10 апреля для переговоров. По информации американских СМИ, со стороны США в них примут участие вице-президентДжей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.Накануне Трамп пригрозил "уничтожить целую цивилизацию", говоря про Иран. В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутый США. Трамп требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливуСША готовят вторжение в Иран – мнениеСША и Израиль атаковали иранский остров Харк
иран, обострение между ираном и сша, сша, дональд трамп, пакистан, ближний восток, новости, в мире
Иран и США согласились на двухнедельное перемирие - что известно
Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном
06:08 08.04.2026 (обновлено: 06:16 08.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, об этом в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.
Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив.
"По итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром ... я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня", — цитирует Трампа РИА Новости.
Иран, по словам Трампа, также согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе.
США получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров, добавил Трамп.
Как сообщил телеканал CNN, Израиль согласился присоединиться к двухнедельному прекращению огня. Рассчитывается, что оно вступит в силу после открытия Ормузского пролива.
В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что проход через пролив станет свободным в течение двух недель после заключения перемирия. Associated Press со ссылкой на источник сообщает, что в этот период Иран и Оман будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил руководство стран за проявленную мудрость и пригласил делегации США и Ирана в Исламабад 10 апреля для переговоров. По информации американских СМИ, со стороны США в них примут участие вице-президентДжей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.
Накануне Трамп пригрозил "уничтожить целую цивилизацию"
, говоря про Иран. В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутый США. Трамп требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
