Рейтинг@Mail.ru
Иран и США согласились на двухнедельное перемирие - что известно - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260408/iran-i-ssha-soglasilis-na-dvukhnedelnoe-peremirie---chto-izvestno-1155002400.html
Иран и США согласились на двухнедельное перемирие - что известно
Иран и США согласились на двухнедельное перемирие - что известно - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Иран и США согласились на двухнедельное перемирие - что известно
США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, об этом в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T06:08
2026-04-08T06:16
иран
обострение между ираном и сша
сша
дональд трамп
пакистан
ближний восток
новости
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150021931_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_242488e4cb47321a401b94866e1a7d21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, об этом в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив. Иран, по словам Трампа, также согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе.США получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров, добавил Трамп.Как сообщил телеканал CNN, Израиль согласился присоединиться к двухнедельному прекращению огня. Рассчитывается, что оно вступит в силу после открытия Ормузского пролива.В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что проход через пролив станет свободным в течение двух недель после заключения перемирия. Associated Press со ссылкой на источник сообщает, что в этот период Иран и Оман будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил руководство стран за проявленную мудрость и пригласил делегации США и Ирана в Исламабад 10 апреля для переговоров. По информации американских СМИ, со стороны США в них примут участие вице-президентДжей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.Накануне Трамп пригрозил "уничтожить целую цивилизацию", говоря про Иран. В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутый США. Трамп требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливуСША готовят вторжение в Иран – мнениеСША и Израиль атаковали иранский остров Харк
иран
сша
пакистан
ближний восток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150021931_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c7c26148846e5c2acf0d6f5226b13327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иран, обострение между ираном и сша, сша, дональд трамп, пакистан, ближний восток, новости, в мире
Иран и США согласились на двухнедельное перемирие - что известно

Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном

06:08 08.04.2026 (обновлено: 06:16 08.04.2026)
 
© AP Photo Jacquelyn Martin — Президент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© AP Photo Jacquelyn Martin
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, об этом в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.
Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив.
"По итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром ... я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня", — цитирует Трампа РИА Новости.
Иран, по словам Трампа, также согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе.
США получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров, добавил Трамп.
Как сообщил телеканал CNN, Израиль согласился присоединиться к двухнедельному прекращению огня. Рассчитывается, что оно вступит в силу после открытия Ормузского пролива.
В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что проход через пролив станет свободным в течение двух недель после заключения перемирия. Associated Press со ссылкой на источник сообщает, что в этот период Иран и Оман будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил руководство стран за проявленную мудрость и пригласил делегации США и Ирана в Исламабад 10 апреля для переговоров. По информации американских СМИ, со стороны США в них примут участие вице-президентДжей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.
Накануне Трамп пригрозил "уничтожить целую цивилизацию", говоря про Иран. В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутый США. Трамп требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ИранОбострение между Ираном и СШАСШАДональд ТрампПакистанБлижний ВостокНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:43В Крыму единое пособие для беременных выросло до 20 тысяч рублей
07:26Над Крымом и акваториями морей сбили беспилотники ВСУ
07:17Запад передал Украине химическое оружие – ожидается провокация
06:49Крымская операция: важнейшее наступление Великой Отечественной войны
06:30В Крыму спрос на посуточную аренду квартир вырос в полтора раза
06:08Иран и США согласились на двухнедельное перемирие - что известно
00:01Ливни со снегом и заморозки ожидаются в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 8 апреля
22:51Удар ВСУ по школе в Запорожской области и страшная угроза Трампа – главное
22:36Спектакль-номинант "Золотой маски" из Севастополя показали в Москве
22:07Медведев провел совещание по безопасности Черноморского побережья
21:54Мужа так и не вернул: "рунолог" обманул и пугал порчей жительницу Кубани
21:45Число погибших при ударе ВСУ по Запорожской области выросло до двух
21:33Россияне выбирают отдых в апартаментах Ялты – цены
21:19Зачем Вэнс "сбежал" в Венгрию на фоне угроз Трампа Ирану
21:08Спасти гектары леса: в Севастополе лесники начали обрезку хвойных деревьев
20:49Регистрация гостевых домов в Крыму: как помогают владельцам
20:37Рейд в Севастополе снова закрыли
20:27В России условия содержания в СИЗО хотят сделать более гуманными
20:1130 вспышек за двое суток – чего ждать после череды взрывов на Солнце
Лента новостейМолния