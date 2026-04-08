Главный инженер-инспектор Крыма Игнатенко покидает свою должность - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Главный инженер-инспектор Крыма Игнатенко покидает свою должность
Главный инженер-инспектор Крыма Игнатенко покидает свою должность - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Главный инженер-инспектор Крыма Игнатенко покидает свою должность
Начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым Алексей Игнатенко, возглавлявший ведомство... РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T14:02
2026-04-08T14:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым Алексей Игнатенко, возглавлявший ведомство более 10 лет, уходит в отставку. Об этом сказано в указе главы Крыма.Уточняется, что он подал заявление об уходе по собственному желанию.Алексей Игнатенко родился 7 августа 1981 года в Симферополе. Окончил Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского по специальности "Правоведение", квалификация юрист-специалист. После – получил квалификацию магистра. В должности начальника Инспекции работал с сентября 2016 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости крыма, крым, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки
Главный инженер-инспектор Крыма Игнатенко покидает свою должность

Начальник Инспекции гостехнадзора Крыма Алексей Игнатенко уходит с должности

14:02 08.04.2026 (обновлено: 14:10 08.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым Алексей Игнатенко, возглавлявший ведомство более 10 лет, уходит в отставку. Об этом сказано в указе главы Крыма.

"Расторгнуть с Игнатенко Алексеем Васильевичем служебный контракт о прохождении государственной гражданской службы Крыма и замещении должности, освободить его от должности начальника Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РК – главного государственного инженера-инспектора РК", – сказано в указе.

Уточняется, что он подал заявление об уходе по собственному желанию.
Алексей Игнатенко родился 7 августа 1981 года в Симферополе. Окончил Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского по специальности "Правоведение", квалификация юрист-специалист. После – получил квалификацию магистра. В должности начальника Инспекции работал с сентября 2016 года.
