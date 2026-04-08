https://crimea.ria.ru/20260408/glavnyy-inzhener-inspektor-kryma-ignatenko-pokidaet-svoyu-dolzhnost-1155020697.html
Главный инженер-инспектор Крыма Игнатенко покидает свою должность
Начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым Алексей Игнатенко, возглавлявший ведомство... РИА Новости Крым, 08.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/08/1155020796_0:225:960:765_1920x0_80_0_0_c99457028d356751ff49e314a16bb876.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/08/1155020796_0:188:960:908_1920x0_80_0_0_26dfce89e0db692b3289a82899bd223a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Начальник Инспекции гостехнадзора Крыма Алексей Игнатенко уходит с должности
14:02 08.04.2026 (обновлено: 14:10 08.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым Алексей Игнатенко, возглавлявший ведомство более 10 лет, уходит в отставку. Об этом сказано в указе главы Крыма.
"Расторгнуть с Игнатенко Алексеем Васильевичем служебный контракт о прохождении государственной гражданской службы Крыма и замещении должности, освободить его от должности начальника Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РК – главного государственного инженера-инспектора РК", – сказано в указе.
Уточняется, что он подал заявление об уходе по собственному желанию.
Алексей Игнатенко родился 7 августа 1981 года в Симферополе. Окончил Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского по специальности "Правоведение", квалификация юрист-специалист. После – получил квалификацию магистра. В должности начальника Инспекции работал с сентября 2016 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.