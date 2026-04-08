Евросоюз стремится обзавестись собственным ядерным оружием – СВР

В штаб-квартире Европейского союза приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия. Об этом сообщили в...

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В штаб-квартире Европейского союза приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия. Об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ.По данным ведомства, на начальном этапе будет обеспечен максимально закрытый режим приготовлений. Для отвлечения внимания международной и европейской общественности Брюссель демонстрирует приверженность традиционному курсу, который предусматривает опору на "ядерный зонтик" США."В руководстве Евросоюза рассчитывают, что подобным образом ему удастся выиграть время для скрытого формирования собственной ядерно-оружейной промышленной базы, а также для подготовки общественности к принятию политического решения об обретении ядерного оружия", - отметили в ведомстве."Одновременно Евросоюз зарезервирует себе возможность создания полностью автономного командования ядерными силами", - указали в Службе внешней разведки.В ведомстве обратили внимание на то, что Германия, Италия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Испания уже обладают значимыми компетенциями в области создания отдельных составляющих ядерного оружия. Эти страны располагают гражданским и военным промышленным потенциалом для производства его компонентов. Кроме того, на их территориях хранится большое количество облученного ядерного топлива с выводимых из эксплуатации энергоблоков АЭС. Имеется возможность его несанкционированного извлечения из хранилищ для дальнейшего выделения плутония, пригодного для изготовления атомной бомбы, подчеркнули в СВР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский снова просит ядерное оружие: почему теперь и кто его даст Передача Киеву ядерного оружия – утрата самосохранения Макрон хочет увеличить ядерный арсенал Франции и разработать гиперзвук

