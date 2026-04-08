https://crimea.ria.ru/20260408/evrosoyuz-stremitsya-obzavestis-sobstvennym-yadernym-oruzhiem--svr-1155011190.html
Евросоюз стремится обзавестись собственным ядерным оружием – СВР
Евросоюз стремится обзавестись собственным ядерным оружием – СВР - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Евросоюз стремится обзавестись собственным ядерным оружием – СВР
В штаб-квартире Европейского союза приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T11:33
2026-04-08T11:33
2026-04-08T11:37
ядерное оружие
европейский союз (ес)
служба внешней разведки (свр)
новости
безопасность
европа
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127811322_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5969632c502b73ef36ad694a28ce10fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В штаб-квартире Европейского союза приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия. Об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ.По данным ведомства, на начальном этапе будет обеспечен максимально закрытый режим приготовлений. Для отвлечения внимания международной и европейской общественности Брюссель демонстрирует приверженность традиционному курсу, который предусматривает опору на "ядерный зонтик" США."В руководстве Евросоюза рассчитывают, что подобным образом ему удастся выиграть время для скрытого формирования собственной ядерно-оружейной промышленной базы, а также для подготовки общественности к принятию политического решения об обретении ядерного оружия", - отметили в ведомстве."Одновременно Евросоюз зарезервирует себе возможность создания полностью автономного командования ядерными силами", - указали в Службе внешней разведки.В ведомстве обратили внимание на то, что Германия, Италия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Испания уже обладают значимыми компетенциями в области создания отдельных составляющих ядерного оружия. Эти страны располагают гражданским и военным промышленным потенциалом для производства его компонентов. Кроме того, на их территориях хранится большое количество облученного ядерного топлива с выводимых из эксплуатации энергоблоков АЭС. Имеется возможность его несанкционированного извлечения из хранилищ для дальнейшего выделения плутония, пригодного для изготовления атомной бомбы, подчеркнули в СВР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский снова просит ядерное оружие: почему теперь и кто его даст Передача Киеву ядерного оружия – утрата самосохранения Макрон хочет увеличить ядерный арсенал Франции и разработать гиперзвук
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127811322_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_bac4410a693076eae2b7b2e1ef91d407.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ядерное оружие, европейский союз (ес), служба внешней разведки (свр), новости, безопасность, европа
Евросоюз стремится обзавестись собственным ядерным оружием – СВР
ЕС прорабатывает вопрос создания собственного ядерного оружия – внешняя разведка РФ
11:33 08.04.2026 (обновлено: 11:37 08.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В штаб-квартире Европейского союза приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия. Об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ.
"В бесконечных коридорах штаб-квартиры Евросоюза уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, естественно, как заявляют еэсовцы, исключительно для сдерживания мифической российской угрозы", – говорится в заявлении пресс-бюро СВР.
По данным ведомства, на начальном этапе будет обеспечен максимально закрытый режим приготовлений. Для отвлечения внимания международной и европейской общественности Брюссель демонстрирует приверженность традиционному курсу, который предусматривает опору на "ядерный зонтик" США.
"В руководстве Евросоюза рассчитывают, что подобным образом ему удастся выиграть время для скрытого формирования собственной ядерно-оружейной промышленной базы, а также для подготовки общественности к принятию политического решения об обретении ядерного оружия", - отметили в ведомстве.
В этот период Британия и Франция продолжат налаживать более тесную координацию национальных ядерных доктрин. В дальнейшем предполагается официально оформить общеевропейскую доктрину ядерного сдерживания, опирающуюся на французский и британский военно-технические потенциалы, а также на финансовые и инфраструктурные вклады стран ЕС, не обладающих ядерным оружием, добавили в СВР.
"Одновременно Евросоюз зарезервирует себе возможность создания полностью автономного командования ядерными силами", - указали в Службе внешней разведки.
В ведомстве обратили внимание на то, что Германия, Италия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Испания уже обладают значимыми компетенциями в области создания отдельных составляющих ядерного оружия. Эти страны располагают гражданским и военным промышленным потенциалом для производства его компонентов. Кроме того, на их территориях хранится большое количество облученного ядерного топлива с выводимых из эксплуатации энергоблоков АЭС. Имеется возможность его несанкционированного извлечения из хранилищ для дальнейшего выделения плутония, пригодного для изготовления атомной бомбы, подчеркнули в СВР.
"Немецкие специалисты способны в течение примерно месяца скрыто получить достаточное для одного ядерного взрывного устройства количество оружейного плутония в горячих камерах исследовательских лабораторий в Карлсруэ, Дрездене, Эрлангене и Юлихе, а в течение недели - оружейного урана на обогатительном предприятии в Гронау", – указали в СВР.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
