Второй знаменитый Ильич: Брежнев на фото и в жизни - РИА Новости Крым, 08.04.2026
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Второй знаменитый Ильич: Брежнев на фото и в жизни
Второй знаменитый Ильич: Брежнев на фото и в жизни - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Второй знаменитый Ильич: Брежнев на фото и в жизни
Он родился еще при царе. И жил и правил страной, которая царя осудила. 18 лет он был главой государства и умер на этом посту в свои 75. Именно на период его... РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T09:15
2026-04-08T09:15
Он родился еще при царе. И жил и правил страной, которая царя осудила. 18 лет он был главой государства и умер на этом посту в свои 75. Именно на период его правления выпали пик советского могущества, политика разрядки и мирного сосуществования двух систем и начало заката СССР… Для одних Брежнев правитель "золотого века" и самого спокойного периода жизни Отечества в ХХ веке, для других – олицетворение застоя…О Брежневе, его эпохе и месте Крыма в жизни правителя 1/6 части суши – в фотоленте РИА Новости Крым.Леонид Брежнев родился в 1906 году на Украине, в рабочем поселке Каменское, позже город будет носить имя Дзержинского, Екатеринославская губерния станет Днепропетровской областью, а всех советских чиновников из числа земляков Брежнева будут называть "днепропетровским кланом". Небогатое детство и юность, выпавшие на мировую войну и революции, учеба в гимназии, работа чернорабочим, комсомол. Работа землеустроителем и маленькие ступеньки карьеры.На фронте с июля 1941 года. Войну Брежнев начинал на различных должностях в политуправлениях фронтов, в звании полковника участвовал в операции на Малой Земле близ Новороссийска… …а закончил в звании генерал-майора и начальником политуправления 4-го Украинского фронта, участвовал в легендарном Параде Победы 1945 года на Красной площади.А после – восстановление народного хозяйства Запорожской области – крупнейшего промышленного центра страны, а затем и родной Днепропетровщины. Это начало большого пути. Организаторские способности Брежнева заметили в Москве и в 1951 году он уже руководит Молдавской ССР, разгребая тяжелые последствия послевоенного голода. Спустя год Сталин выдвигает 46-летнего Брежнева в высшее руководство страны – секретариат ЦК КПСС. Но надолго Брежнев там не задержался: через несколько дней после смерти Сталина всех его молодых выдвиженцев старожилы Политбюро уберут. О нем позже вспомнит Хрущев и, укрепившись во власти, отправит на целину – руководить Казахстаном, где Леонид Ильич добьется успехов и на ХХ съезде КПСС вернется в ЦК уже навсегда. При Хрущеве Брежнев будет отвечать за "оборонку". Перевооружение армии, ядерные испытания, запуск первого в мире спутника Земли, полет Гагарина – это зона ответственности Брежнева, за что он получит звезду Героя Социалистического труда, а позже – пост номинального главы советского государства – спикера парламента и роль второго человека в СССР. В октябре 1964 года в Кремле произойдет тихий октябрьский переворот – смещение Хрущева. К власти шел Брежнев. Многие полагали, что временно, но Леонида Ильича недооценили, а его правление продлится 18 лет. При Брежневе проведут первый спустя 20 лет Парад Победы и сделают 9 мая выходным, введут 5-дневную рабочую неделю, начнут масштабное освоение нефтегазового комплекса Сибири, построят автогиганты – ВАЗ и КамАЗ, благосостояние граждан начнет расти… Он же введет войска в Чехословакию, будет бороться с диссидентами, утвердит доктрину ограниченного суверенитета для соцстран (доктрина Брежнева) и будет проводить политику разрядки с США и странами Запада. Вершина брежневской дипломатии – заключительный акт Хельсинского совещания по безопасности. А что значил Крым в судьбе генсека? Брежнев обожал Крым! Особенно летний отдых в Нижней Ореанде. При нем Керчь станет городом-героем, а Феодосия получит орден Отечественной войны I степени. А полуостров станет по праву всесоюзной здравницей.А еще полуостров располагал для переговоров как с несговорчивыми лидерами Запада, так и с коллегами по соцлагерю.Вторая половина 70-х – осень Брежнева. Экономика начала буксовать, пожилой генсек уже не мог отвечать на новые вызовы времени, стабильность, за которую он отдал столько сил, превращалась в застой, а затем и в закат СССР.А еще будет Афганистан и яркая Олимпиада-80… Если бы Брежнев ушел, как и хотел – на пике популярности и сил, то, возможно, остался бы в истории как один из ярких лидеров ХХ века. А пока все помнят Леонида Ильича пожилым, больным, героем анекдотов и любителем наград и поцелуев… Хотя социологи и фиксируют в опросах: россияне называют Брежнева одним из лучших советских и российских правителей ХХ века.Читайте также на РИА Новости КрымАвторитарный демократ: Борис Ельцин и его эпоха&gt;&gt;От Ленина до Путина: жизнь и судьба последнего идеолога СССР&gt;&gt;О Крыме, Родине и запахе Украины: эпичные фразы Владимира Жириновского&gt;&gt;
Второй знаменитый Ильич: Брежнев на фото и в жизни

Шесть десятилетий назад началась Брежневская эпоха – генсек в фотоленте РИА Новости Крым

© РИА Новости . Василий Малышев
Леонид Ильич Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС во время беседы с группой американских журналистов в Кремле 14 июня 1973 года.
Леонид Ильич Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС во время беседы с группой американских журналистов в Кремле 14 июня 1973 года. - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости . Василий Малышев
Он родился еще при царе. И жил и правил страной, которая царя осудила. 18 лет он был главой государства и умер на этом посту в свои 75. Именно на период его правления выпали пик советского могущества, политика разрядки и мирного сосуществования двух систем и начало заката СССР… Для одних Брежнев правитель "золотого века" и самого спокойного периода жизни Отечества в ХХ веке, для других – олицетворение застоя…
О Брежневе, его эпохе и месте Крыма в жизни правителя 1/6 части суши – в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости . РИА Новости
Семейный портрет Брежневых. Во втором ряду крайний слева - Леонид Брежнев.
Семейный портрет Брежневых. Во втором ряду крайний слева - Леонид Брежнев. - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . РИА Новости
Семейный портрет Брежневых. Во втором ряду крайний слева - Леонид Брежнев.
Леонид Брежнев родился в 1906 году на Украине, в рабочем поселке Каменское, позже город будет носить имя Дзержинского, Екатеринославская губерния станет Днепропетровской областью, а всех советских чиновников из числа земляков Брежнева будут называть "днепропетровским кланом". Небогатое детство и юность, выпавшие на мировую войну и революции, учеба в гимназии, работа чернорабочим, комсомол. Работа землеустроителем и маленькие ступеньки карьеры.
© РИА Новости . РИА Новости
Полковник Леонид Ильич Брежнев и подполковник Авксентий Тихоступ (справа налево) накануне штурма Новороссийска в 1943 году. Из архива музея города Новороссийска.
Полковник Леонид Ильич Брежнев (1906-1982) и подполковник Авксентий Тихоступ (справа налево) накануне штурма Новороссийска в 1943 году. Из архива музея города Новороссийска. - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . РИА Новости
Полковник Леонид Ильич Брежнев и подполковник Авксентий Тихоступ (справа налево) накануне штурма Новороссийска в 1943 году. Из архива музея города Новороссийска.
На фронте с июля 1941 года. Войну Брежнев начинал на различных должностях в политуправлениях фронтов, в звании полковника участвовал в операции на Малой Земле близ Новороссийска…
© РИА Новости . Яков Халип
В центре - комиссар сводного полка 4-го Украинского фронта генерал-майор Леонид Ильич Брежнев
В центре - комиссар сводного полка 4-го Украинского фронта генерал-майор Леонид Ильич Брежнев - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Яков Халип
В центре - комиссар сводного полка 4-го Украинского фронта генерал-майор Леонид Ильич Брежнев
…а закончил в звании генерал-майора и начальником политуправления 4-го Украинского фронта, участвовал в легендарном Параде Победы 1945 года на Красной площади.
А после – восстановление народного хозяйства Запорожской области – крупнейшего промышленного центра страны, а затем и родной Днепропетровщины. Это начало большого пути.
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
Первый секретарь Днепропетровского обкома партии Леонид Брежнев встречается с рабочими Металлургического завода имени Дзержинского. Украинская ССР.
Первый секретарь Днепропетровского обкома партии Леонид Брежнев встречается с рабочими Металлургического завода имени Дзержинского. Украинская ССР. - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
Первый секретарь Днепропетровского обкома партии Леонид Брежнев встречается с рабочими Металлургического завода имени Дзержинского. Украинская ССР.
Организаторские способности Брежнева заметили в Москве и в 1951 году он уже руководит Молдавской ССР, разгребая тяжелые последствия послевоенного голода. Спустя год Сталин выдвигает 46-летнего Брежнева в высшее руководство страны – секретариат ЦК КПСС.
© РИА Новости . Сергей Смирнов
Председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев поздравляет Первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева с присвоением звания Героя Советского Союза
Председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев поздравляет Первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева с присвоением звания Героя Советского Союз - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Сергей Смирнов
Председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев поздравляет Первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева с присвоением звания Героя Советского Союза
Но надолго Брежнев там не задержался: через несколько дней после смерти Сталина всех его молодых выдвиженцев старожилы Политбюро уберут. О нем позже вспомнит Хрущев и, укрепившись во власти, отправит на целину – руководить Казахстаном, где Леонид Ильич добьется успехов и на ХХ съезде КПСС вернется в ЦК уже навсегда.
© РИА Новости . Валерий Шустов
Торжественная встреча в Москве первого космонавта Земли Юрия Гагарина, успешно завершившего космический полет на корабле "Восток-1".
Торжественная встреча в Москве первого космонавта Земли Юрия Гагарина, успешно завершившего космический полет на корабле Восток-1. - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Валерий Шустов
Торжественная встреча в Москве первого космонавта Земли Юрия Гагарина, успешно завершившего космический полет на корабле "Восток-1".
При Хрущеве Брежнев будет отвечать за "оборонку". Перевооружение армии, ядерные испытания, запуск первого в мире спутника Земли, полет Гагарина – это зона ответственности Брежнева, за что он получит звезду Героя Социалистического труда, а позже – пост номинального главы советского государства – спикера парламента и роль второго человека в СССР.
© РИА Новости . Анатолий Гаранин
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Москва, 1966 год.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Москва, 1966 год. - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Анатолий Гаранин
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Москва, 1966 год.
В октябре 1964 года в Кремле произойдет тихий октябрьский переворот – смещение Хрущева. К власти шел Брежнев. Многие полагали, что временно, но Леонида Ильича недооценили, а его правление продлится 18 лет.
© РИА Новости . Яков Халип
Председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев среди участников Всемирного конгресса женщин в Георгиевском зале Кремля.
Председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев среди участников Всемирного конгресса женщин в Георгиевском зале Кремля. - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Яков Халип
Председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев среди участников Всемирного конгресса женщин в Георгиевском зале Кремля.
При Брежневе проведут первый спустя 20 лет Парад Победы и сделают 9 мая выходным, введут 5-дневную рабочую неделю, начнут масштабное освоение нефтегазового комплекса Сибири, построят автогиганты – ВАЗ и КамАЗ, благосостояние граждан начнет расти…
© РИА Новости . Борис Кауфман
Президент Югославии Иосип Броз Тито и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев (слева направо) во время встречи в аэропорту.
Президент Югославии Иосип Броз Тито и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев (1907-1982) (слева направо) во время встречи в аэропорту. - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Борис Кауфман
Президент Югославии Иосип Броз Тито и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев (слева направо) во время встречи в аэропорту.
Он же введет войска в Чехословакию, будет бороться с диссидентами, утвердит доктрину ограниченного суверенитета для соцстран (доктрина Брежнева) и будет проводить политику разрядки с США и странами Запада. Вершина брежневской дипломатии – заключительный акт Хельсинского совещания по безопасности.
© РИА Новости . Эдуард Песов
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Первый секретарь ЦК компартии Кубы Фидель Кастро беседуют во время визита Л. Брежнева на Кубу.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев (2 слева) и Первый секретарь ЦК компартии Кубы Фидель Кастро (3 слева) беседуют во время визита Л. Брежнева на Кубу. - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Эдуард Песов
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Первый секретарь ЦК компартии Кубы Фидель Кастро беседуют во время визита Л. Брежнева на Кубу.
А что значил Крым в судьбе генсека? Брежнев обожал Крым! Особенно летний отдых в Нижней Ореанде. При нем Керчь станет городом-героем, а Феодосия получит орден Отечественной войны I степени. А полуостров станет по праву всесоюзной здравницей.
© РИА Новости . РИА Новости
Хо Ши Мин (слева), Михаил Суслов и Леонид Брежнев на отдыхе в Крыму.
Хо Ши Мин (слева), Михаил Суслов и Леонид Брежнев на отдыхе в Крыму.
Хо Ши Мин (слева), Михаил Суслов и Леонид Брежнев на отдыхе в Крыму.
© РИА Новости . РИА Новости
© РИА Новости . РИА Новости
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время посещения международного детского пионерского лагеря "Артек" в Крыму. Репродукция.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время посещения международного детского пионерского лагеря Артек в Крыму.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время посещения международного детского пионерского лагеря "Артек" в Крыму. Репродукция.
© РИА Новости . РИА Новости
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Визит американской делегации в СССР, 27 июня - 3 июля 1974 года. Генеральный секретарь Центрального комитета КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон (слева направо) в поселке Ореанда близ Ялты Украинской ССР.
Визит американской делегации в СССР, 27 июня - 3 июля 1974 года. Генеральный секретарь Центрального комитета КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон (слева направо) в поселке Ореанда близ Ялты Украинской ССР.
Визит американской делегации в СССР, 27 июня - 3 июля 1974 года. Генеральный секретарь Центрального комитета КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон (слева направо) в поселке Ореанда близ Ялты Украинской ССР.
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
1 из 3
Хо Ши Мин (слева), Михаил Суслов и Леонид Брежнев на отдыхе в Крыму.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 3
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время посещения международного детского пионерского лагеря "Артек" в Крыму. Репродукция.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 3
Визит американской делегации в СССР, 27 июня - 3 июля 1974 года. Генеральный секретарь Центрального комитета КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон (слева направо) в поселке Ореанда близ Ялты Украинской ССР.
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
А еще полуостров располагал для переговоров как с несговорчивыми лидерами Запада, так и с коллегами по соцлагерю.
© AP Photo
Советский лидер Леонид Брежнев (справа) пожимает руку и целует президента США Джимми Картера
Советский лидер Леонид Брежнев (справа) пожимает руку и целует президента США Джимми Картера
© AP Photo
Советский лидер Леонид Брежнев (справа) пожимает руку и целует президента США Джимми Картера
Вторая половина 70-х – осень Брежнева. Экономика начала буксовать, пожилой генсек уже не мог отвечать на новые вызовы времени, стабильность, за которую он отдал столько сил, превращалась в застой, а затем и в закат СССР.
© РИА Новости . Дмитрий Донской
Церемония закрытия XXII Олимпийских игр. Центральный стадион им. В. И. Ленина в Лужниках.
Церемония закрытия XXII Олимпийских игр. Центральный стадион им. В. И. Ленина в Лужниках. - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Дмитрий Донской
Церемония закрытия XXII Олимпийских игр. Центральный стадион им. В. И. Ленина в Лужниках.
А еще будет Афганистан и яркая Олимпиада-80…
Если бы Брежнев ушел, как и хотел – на пике популярности и сил, то, возможно, остался бы в истории как один из ярких лидеров ХХ века. А пока все помнят Леонида Ильича пожилым, больным, героем анекдотов и любителем наград и поцелуев…
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Молодые люди у фрагмента Берлинской стены с произведением Дмитрия Врубеля "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви" или "Братский поцелуй" (поцелуй Брежнева и Хонеккера).
Молодые люди у фрагмента Берлинской стены с произведением Дмитрия Врубеля Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви или Братский поцелуй (поцелуй Брежнева и Хонеккера). - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Молодые люди у фрагмента Берлинской стены с произведением Дмитрия Врубеля "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви" или "Братский поцелуй" (поцелуй Брежнева и Хонеккера).
Хотя социологи и фиксируют в опросах: россияне называют Брежнева одним из лучших советских и российских правителей ХХ века.
© РИА Новости . Василий Малышев
Леонид Ильич Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС во время беседы с группой американских журналистов в Кремле 14 июня 1973 года.
Леонид Ильич Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС во время беседы с группой американских журналистов в Кремле 14 июня 1973 года. - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Василий Малышев
Леонид Ильич Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС во время беседы с группой американских журналистов в Кремле 14 июня 1973 года.
