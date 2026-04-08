Второй знаменитый Ильич: Брежнев на фото и в жизни

2026-04-08T09:15

Он родился еще при царе. И жил и правил страной, которая царя осудила. 18 лет он был главой государства и умер на этом посту в свои 75. Именно на период его правления выпали пик советского могущества, политика разрядки и мирного сосуществования двух систем и начало заката СССР… Для одних Брежнев правитель "золотого века" и самого спокойного периода жизни Отечества в ХХ веке, для других – олицетворение застоя…О Брежневе, его эпохе и месте Крыма в жизни правителя 1/6 части суши – в фотоленте РИА Новости Крым.Леонид Брежнев родился в 1906 году на Украине, в рабочем поселке Каменское, позже город будет носить имя Дзержинского, Екатеринославская губерния станет Днепропетровской областью, а всех советских чиновников из числа земляков Брежнева будут называть "днепропетровским кланом". Небогатое детство и юность, выпавшие на мировую войну и революции, учеба в гимназии, работа чернорабочим, комсомол. Работа землеустроителем и маленькие ступеньки карьеры.На фронте с июля 1941 года. Войну Брежнев начинал на различных должностях в политуправлениях фронтов, в звании полковника участвовал в операции на Малой Земле близ Новороссийска… …а закончил в звании генерал-майора и начальником политуправления 4-го Украинского фронта, участвовал в легендарном Параде Победы 1945 года на Красной площади.А после – восстановление народного хозяйства Запорожской области – крупнейшего промышленного центра страны, а затем и родной Днепропетровщины. Это начало большого пути. Организаторские способности Брежнева заметили в Москве и в 1951 году он уже руководит Молдавской ССР, разгребая тяжелые последствия послевоенного голода. Спустя год Сталин выдвигает 46-летнего Брежнева в высшее руководство страны – секретариат ЦК КПСС. Но надолго Брежнев там не задержался: через несколько дней после смерти Сталина всех его молодых выдвиженцев старожилы Политбюро уберут. О нем позже вспомнит Хрущев и, укрепившись во власти, отправит на целину – руководить Казахстаном, где Леонид Ильич добьется успехов и на ХХ съезде КПСС вернется в ЦК уже навсегда. При Хрущеве Брежнев будет отвечать за "оборонку". Перевооружение армии, ядерные испытания, запуск первого в мире спутника Земли, полет Гагарина – это зона ответственности Брежнева, за что он получит звезду Героя Социалистического труда, а позже – пост номинального главы советского государства – спикера парламента и роль второго человека в СССР. В октябре 1964 года в Кремле произойдет тихий октябрьский переворот – смещение Хрущева. К власти шел Брежнев. Многие полагали, что временно, но Леонида Ильича недооценили, а его правление продлится 18 лет. При Брежневе проведут первый спустя 20 лет Парад Победы и сделают 9 мая выходным, введут 5-дневную рабочую неделю, начнут масштабное освоение нефтегазового комплекса Сибири, построят автогиганты – ВАЗ и КамАЗ, благосостояние граждан начнет расти… Он же введет войска в Чехословакию, будет бороться с диссидентами, утвердит доктрину ограниченного суверенитета для соцстран (доктрина Брежнева) и будет проводить политику разрядки с США и странами Запада. Вершина брежневской дипломатии – заключительный акт Хельсинского совещания по безопасности. А что значил Крым в судьбе генсека? Брежнев обожал Крым! Особенно летний отдых в Нижней Ореанде. При нем Керчь станет городом-героем, а Феодосия получит орден Отечественной войны I степени. А полуостров станет по праву всесоюзной здравницей.А еще полуостров располагал для переговоров как с несговорчивыми лидерами Запада, так и с коллегами по соцлагерю.Вторая половина 70-х – осень Брежнева. Экономика начала буксовать, пожилой генсек уже не мог отвечать на новые вызовы времени, стабильность, за которую он отдал столько сил, превращалась в застой, а затем и в закат СССР.А еще будет Афганистан и яркая Олимпиада-80… Если бы Брежнев ушел, как и хотел – на пике популярности и сил, то, возможно, остался бы в истории как один из ярких лидеров ХХ века. А пока все помнят Леонида Ильича пожилым, больным, героем анекдотов и любителем наград и поцелуев… Хотя социологи и фиксируют в опросах: россияне называют Брежнева одним из лучших советских и российских правителей ХХ века.Читайте также на РИА Новости КрымАвторитарный демократ: Борис Ельцин и его эпоха>>От Ленина до Путина: жизнь и судьба последнего идеолога СССР>>О Крыме, Родине и запахе Украины: эпичные фразы Владимира Жириновского>>

