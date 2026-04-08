Экстренное штормовое предупреждение для Крыма: идут заморозки до -2 градусов - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Экстренное штормовое предупреждение для Крыма: идут заморозки до -2 градусов
Экстренное штормовое предупреждение для Крыма: идут заморозки до -2 градусов - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Экстренное штормовое предупреждение для Крыма: идут заморозки до -2 градусов
Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за заморозков. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T12:36
2026-04-08T12:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за заморозков. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.Спасатели призывают соблюдать меры безопасности: принять меры по защите насаждений; воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность; водителям авто быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. Ранее о трехдневных заморозках в апреле в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли урожай в Крыму после суровой зимыЛивни со снегом и заморозки ожидаются в Крыму в средуКакая погода в Крыму будет на Пасху
крым, новости крыма, заморозки, гу мчс рф по республике крым, штормовое предупреждение
Экстренное штормовое предупреждение для Крыма: идут заморозки до -2 градусов

В Крыму ожидаются заморозки до -2 градусов - МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за заморозков. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"10, 11 и 12 апреля в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до - 2 градусов. В данных условиях высока вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур"- говорится в сообщении.
Спасатели призывают соблюдать меры безопасности: принять меры по защите насаждений; воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность; водителям авто быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Ранее о трехдневных заморозках в апреле в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
КрымНовости КрымаЗаморозкиГУ МЧС РФ по Республике КрымШтормовое предупреждение
 
