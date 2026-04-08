Рейтинг@Mail.ru
Что Россия показала своим вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузу - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260408/chto-rossiya-pokazala-svoim-veto-na-proekt-rezolyutsii-sovbeza-oon-po-ormuzu-1155023290.html
Что Россия показала своим вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузу
Что Россия показала своим вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузу
мнения
олег шевченко
политика
россия
ближний восток
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111140/56/1111405680_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_650600d0d54dccfca4d86009b11f11d3.jpg
россия
ближний восток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111140/56/1111405680_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_8cf782e1f1aab66f825b413e23d85539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Россия своим вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузу показала свою силу как цивилизации

21:56 08.04.2026
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Наложив вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу, Россия в очередной раз продемонстрировала США и всему миру свою общепланетарную силу как страна-цивилизация. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета КФУ им. Вернадского Олег Шевченко.
"Американцы пытались под свою агрессию подвести юридическую базу для разблокирования Ормузского пролива любыми средствами. И это довольно редкий случай, когда мы не проголосовали нейтрально, а прямо наложили вето", – сказал Шевченко.
Таким образом, по его словам, Россия в очередной раз продемонстрировала свою силу как страна-цивилизация, которая открыто заявляет о своей позиции, не поддерживает агрессию, уважает суверенность государств и защищает своих партнеров, не поступаясь при этом собственными интересами.
Именно так, по мнению эксперта, и сможет наша страна удерживаться в современном противоречивом мире международной политики – опираясь на устойчивый якорь в виде русского мира – своей цивилизации.

"Мы и не Глобальный Юг, и не Глобальный Север. Мы глобальная общепланетарная сила – Российская Федерация", – выразил в эфире мнение собеседник.

По его словам, сегодня особенно хорошо видно, какие страны достойны говорить о себе как о цивилизации в новом многополярном мире, а какие могут считаться лишь вассалами бывшего гегемона.
При этом Шевченко подчеркнул, что и Глобальный Юг очень неоднороден в нынешних условиях трансформации мировой системы. И конфликт вокруг Ирана, который коснулся каждого уголка планеты, особенно ярко показал, чего каждый стоит.
"Многие страны верят, что они являются вассалами Соединенных Штатов Америки и их не коснется. Например, монархии Персидского залива. Сейчас эти иллюзии разрушаются. Но США предлагают другим странам быть такими же вассалами, и кто-то надеется на свою хитрость. Иран показал, что "занавесочки" не существует", – сказал Шевченко.
Эксперт подчеркнул, что в современных геополитических условиях все страны взаимосвязаны, и это взаимодействие происходит во всех сферах, что особенно ощутимо для стран-цивилизаций и требует взвешенных серьезных подходов при решении глобальных задач.
"То, что может ударить в Гаване, в Кубе – это не только проблемы с сахарным тростником или гаванскими сигарами – они сразу будут волнами расходиться по всему миру, и в том числе (распространяться) на нас... Мы живем с вами в цивилизации, интересы которой охватывают планету. Россия - планетарная цивилизация", – заключил он.
Совет Безопасности ООН во вторник, 7 апреля, не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу из-за вето России и Китая. Во время заседания Совбеза постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, обращаясь к постпреду США Майку Уолтцу, сказал, что Америка не услышит от Российской Федерации никаких извинений за вето, наложенное на проект резолюции, поскольку этот документ в случае принятия можно было рассматривать как "карт-бланш на продолжение агрессивных действий и дальнейшую эскалацию" на Ближнем Востоке.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
