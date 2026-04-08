Что Россия показала своим вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузу

Что Россия показала своим вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузу - РИА Новости Крым, 08.04.2026

Что Россия показала своим вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузу

Наложив вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу, Россия в очередной раз продемонстрировала США и всему миру свою общепланетарную силу как...

2026-04-08T21:56

2026-04-08T21:56

2026-04-08T21:56

олег шевченко

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Наложив вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу, Россия в очередной раз продемонстрировала США и всему миру свою общепланетарную силу как страна-цивилизация. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета КФУ им. Вернадского Олег Шевченко."Американцы пытались под свою агрессию подвести юридическую базу для разблокирования Ормузского пролива любыми средствами. И это довольно редкий случай, когда мы не проголосовали нейтрально, а прямо наложили вето", – сказал Шевченко.Таким образом, по его словам, Россия в очередной раз продемонстрировала свою силу как страна-цивилизация, которая открыто заявляет о своей позиции, не поддерживает агрессию, уважает суверенность государств и защищает своих партнеров, не поступаясь при этом собственными интересами.Именно так, по мнению эксперта, и сможет наша страна удерживаться в современном противоречивом мире международной политики – опираясь на устойчивый якорь в виде русского мира – своей цивилизации.По его словам, сегодня особенно хорошо видно, какие страны достойны говорить о себе как о цивилизации в новом многополярном мире, а какие могут считаться лишь вассалами бывшего гегемона.При этом Шевченко подчеркнул, что и Глобальный Юг очень неоднороден в нынешних условиях трансформации мировой системы. И конфликт вокруг Ирана, который коснулся каждого уголка планеты, особенно ярко показал, чего каждый стоит.Эксперт подчеркнул, что в современных геополитических условиях все страны взаимосвязаны, и это взаимодействие происходит во всех сферах, что особенно ощутимо для стран-цивилизаций и требует взвешенных серьезных подходов при решении глобальных задач."То, что может ударить в Гаване, в Кубе – это не только проблемы с сахарным тростником или гаванскими сигарами – они сразу будут волнами расходиться по всему миру, и в том числе (распространяться) на нас... Мы живем с вами в цивилизации, интересы которой охватывают планету. Россия - планетарная цивилизация", – заключил он.Совет Безопасности ООН во вторник, 7 апреля, не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу из-за вето России и Китая. Во время заседания Совбеза постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, обращаясь к постпреду США Майку Уолтцу, сказал, что Америка не услышит от Российской Федерации никаких извинений за вето, наложенное на проект резолюции, поскольку этот документ в случае принятия можно было рассматривать как "карт-бланш на продолжение агрессивных действий и дальнейшую эскалацию" на Ближнем Востоке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стертая цивилизация или золотой век: что задумал Трамп в Иране Иран объявил об открытии Ормузского пролива для судов Евросоюз стремится обзавестись собственным ядерным оружием – СВР

россия

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, олег шевченко, политика, россия, ближний восток