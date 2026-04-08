https://crimea.ria.ru/20260408/chto-mozhet-narushit-khrupkoe-peremirie-po-iranu---otvet-medvedeva-1155006692.html

Что может нарушить хрупкое перемирие по Ирану - ответ Медведева

Что может нарушить хрупкое перемирие по Ирану - ответ Медведева - РИА Новости Крым, 08.04.2026

Что может нарушить хрупкое перемирие по Ирану - ответ Медведева

Конфликт на Ближнем Востоке поставлен на паузу, Вашингтон не стремится затягивать войну, поэтому сейчас объявлено перемирие. Однако такие договоренности не... РИА Новости Крым, 08.04.2026

2026-04-08T09:51

2026-04-08T09:51

2026-04-08T09:51

дмитрий медведев

иран

обострение между ираном и сша

обострение между израилем и ираном

израиль

ближний восток

в мире

сша

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/08/1155006577_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_a51312372471e968ff235f6c2d4516bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Конфликт на Ближнем Востоке поставлен на паузу, Вашингтон не стремится затягивать войну, поэтому сейчас объявлено перемирие. Однако такие договоренности не устраивают Израиль, который стремится к продолжению боевых действий, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, об этом в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп. Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив. Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в Пакистане."Конфликт США и Ирана поставлен на паузу. Ожидаемо обе его стороны заявили о победе. Так кто победил? Прежде всего здравый смысл, вера в который была сильно подорвана заявлениями Белого дома об уничтожении иранской цивилизации за один день", - написал в МАХ Дмитрий Медведев.Он отметил, что президент США Дональд Трамп не хочет и не может долго вести войну, которую также не поддержат в Конгрессе. Поэтому сохраняется хрупкое перемирие и делается вид, что все хорошо.Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал наступление "золотого века" на Ближнем Востоке на фоне договоренности о двухнедельном прекращении огня с Ираном и предстоящих переговоров по урегулированию конфликта. При этом он отметил, что США "будут накапливать припасы всех видов и просто будут находиться поблизости, чтобы убедиться, что все идет как надо".

иран

израиль

ближний восток

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном, израиль, ближний восток, в мире, сша