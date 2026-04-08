Что может нарушить хрупкое перемирие по Ирану - ответ Медведева
© REUTERS Toby MelvilleВоенные самолеты ВВС США на авиабазе Фэрфорд после объявления двухнедельного прекращения огня в Иране
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Конфликт на Ближнем Востоке поставлен на паузу, Вашингтон не стремится затягивать войну, поэтому сейчас объявлено перемирие. Однако такие договоренности не устраивают Израиль, который стремится к продолжению боевых действий, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, об этом в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп. Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив. Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в Пакистане.
"Конфликт США и Ирана поставлен на паузу. Ожидаемо обе его стороны заявили о победе. Так кто победил? Прежде всего здравый смысл, вера в который была сильно подорвана заявлениями Белого дома об уничтожении иранской цивилизации за один день", - написал в МАХ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп не хочет и не может долго вести войну, которую также не поддержат в Конгрессе. Поэтому сохраняется хрупкое перемирие и делается вид, что все хорошо.
"Но это шахматы, в которых не двое, а трое игроков. Есть еще Израиль, он играет не на стороне США. Ему перемирие не нужно, и он не решил своих задач. И вполне может сделать свой ход: просто смахнуть все фигуры с шахматной доски. Это делает ситуацию крайне неопределенной", - подчеркнул зампред Совбеза.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал наступление "золотого века" на Ближнем Востоке на фоне договоренности о двухнедельном прекращении огня с Ираном и предстоящих переговоров по урегулированию конфликта. При этом он отметил, что США "будут накапливать припасы всех видов и просто будут находиться поблизости, чтобы убедиться, что все идет как надо".
