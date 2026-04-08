Борьба за возвращение Бутягина в Россию продолжится – глава СПЧ

Совет по правам человека продолжит бороться за свободу Бутягина – глава СПЧ Фадеев
08:08 08.04.2026 (обновлено: 08:14 08.04.2026)
Руководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) продолжит бороться за возвращение на Родину российского археолога Александра Бутягина, которому грозит экстрадиция из Польши на Украину. Об этом заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.
"Мы написали в международные структуры. Шансов мало, но мы продолжим прикладывать все усилия. И МИД РФ этим занимается, и мы этим занимаемся. Но просто на той стороне враги фактически, и как поведет себя Польша – это очень сложная ситуация", - цитирует Фадеева РИА Новости.
Он подчеркнул, что Бутягин является российским гражданином, и долг СПЧ – бороться за всех граждан РФ.
В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).
Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину.
18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала процесс против ученого политическим, а решение польского суда – безосновательным с юридической точки зрения. Она также заверила, что МИД России будет добиваться скорейшего возвращения Бутягина на Родину.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще с советских времен, и эти работы всегда проходили по договоренности с официальными властями. Арест археолога и суд над ним лишний раз показывает, с кем Россия имеет дело, отметил глава государства.
