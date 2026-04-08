https://crimea.ria.ru/20260408/aktrisa-evelina-bledans-vysoko-otsenila-rabotu-krymskogo-detskogo-khospisa-1155031772.html
Актриса Эвелина Бледанс высоко оценила работу Крымского детского хосписа
2026-04-08T19:10
эксклюзивы риа новости крым
детский хоспис в крыму
дети
эвелина бледанс
крым
новости крыма
общество
благотворительность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/08/1155030781_0:418:563:735_1920x0_80_0_0_f7366dd4077d7b9e5963323961eff77c.jpg
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/08/1155030781_0:418:563:840_1920x0_80_0_0_222748ff2cdf2e7de2a329888323083c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Актриса, певица и общественный деятель Эвелина Бледанс в очередной раз навестила подопечных Крымского детского хосписа. Она привезла малышам подарки и пообщалась с родителями больных деток.
По словам Эвелины Бледанс, она немало сделала для того, чтобы подобное учреждение было создано в Крыму.
"Благотворительность всегда нужна и важна. Мы, знаменитые люди, актеры, деятели искусства, для того и получили свою популярность, чтобы потом заниматься нужными обществу проектами. Я была секс-символом всея Руси, но сейчас я перешла на новый этап: я рассказываю про такие организации, которые помогают людям с особенностями, детям с тяжелыми диагнозами", - сказала она в интервью корреспонденту РИА Новости Крым.
По словам актрисы, она была очень занятой другими подобными проектами, когда узнала о создании хосписа в Республике Крым: занималась развитием особенных детей, развивала свой фонд помощи таким детям, театр для детей с инклюзией "Осьминожки".
"Я думала, что я уже больше ничем не могу заниматься. Но, когда я услышала про Крымский детский хоспис, я поняла, что я найду время и силы, чтобы тоже быть к нему причастной. И мой сегодняшний приход в хоспис - это не какое-то знаменательное событие. Я подошла ко всем детям, особенно для меня важны дети, которые остались без родителей. На данном этапе таких детей в отделении четыре. Это маленькие дети с очень сложными нарушениями здоровья. Конечно, в этой палате я провожу намного больше времени, чтобы побыть с этими пациентами", - рассказала актриса.
При этом она подчеркнула, что навещать таких детей под силу не каждому:
"Это очень большой труд, сила воли, сила духа. И я вам честно скажу, когда я зашла в палату, где лежат отказники, я вышла, прорыдалась... и пошла улыбаться и нести радость другим людям. Я делаю так всю свою жизнь".
Актриса и благотворитель очень высоко оценила уровень медицинской и психологической помощи в хосписе, его организационные возможности. Две находящиеся на попечении хосписа девочки-двойняшки благодаря связям фонда в скором времени получат необходимую им помощь в одной из столичных клиник.
"У них такая специфическая болезнь, что днем это нормальные дети, а как только начинают засыпать, то у них останавливается сердце. И из-за этого они постоянно находятся на ИВЛ. Через два месяца эти девочки едут в Москву. Они уже получили квоту на необходимые им операции. И они смогут спать и жить, как обычные дети. Ну разве это не счастье? И все это благодаря Крымскому паллиативному центру, людям, которые там работают. Я счастлива быть вместе с ними и помогать моим крымчанам быть здоровыми", - заявила артистка.
Крымский детский хоспис – первая в Крыму благотворительная организация, которая уже пять лет на регулярной основе оказывает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям: обеспечивает подопечных жизненно важным специализированным питанием, лекарствами, средствами гигиены и медицинскими расходными материалами. Хоспис обеспечивает социальное сопровождение семей на дому, психологическую и духовную поддержку, предоставляет и оплачивает услуги нянь для детей с неизлечимыми заболеваниями, чтобы они могли жить дома, а не в больнице. При поддержке хосписа три года назад открылось первое в Крыму паллиативное отделение медицинской помощи детям на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе на 10 мест, ежегодно принимающее более сотни детей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
