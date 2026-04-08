Актриса Эвелина Бледанс высоко оценила работу Крымского детского хосписа

2026-04-08T19:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Актриса, певица и общественный деятель Эвелина Бледанс в очередной раз навестила подопечных Крымского детского хосписа. Она привезла малышам подарки и пообщалась с родителями больных деток.По словам Эвелины Бледанс, она немало сделала для того, чтобы подобное учреждение было создано в Крыму.По словам актрисы, она была очень занятой другими подобными проектами, когда узнала о создании хосписа в Республике Крым: занималась развитием особенных детей, развивала свой фонд помощи таким детям, театр для детей с инклюзией "Осьминожки"."Я думала, что я уже больше ничем не могу заниматься. Но, когда я услышала про Крымский детский хоспис, я поняла, что я найду время и силы, чтобы тоже быть к нему причастной. И мой сегодняшний приход в хоспис - это не какое-то знаменательное событие. Я подошла ко всем детям, особенно для меня важны дети, которые остались без родителей. На данном этапе таких детей в отделении четыре. Это маленькие дети с очень сложными нарушениями здоровья. Конечно, в этой палате я провожу намного больше времени, чтобы побыть с этими пациентами", - рассказала актриса.При этом она подчеркнула, что навещать таких детей под силу не каждому:"Это очень большой труд, сила воли, сила духа. И я вам честно скажу, когда я зашла в палату, где лежат отказники, я вышла, прорыдалась... и пошла улыбаться и нести радость другим людям. Я делаю так всю свою жизнь".Актриса и благотворитель очень высоко оценила уровень медицинской и психологической помощи в хосписе, его организационные возможности. Две находящиеся на попечении хосписа девочки-двойняшки благодаря связям фонда в скором времени получат необходимую им помощь в одной из столичных клиник.Крымский детский хоспис – первая в Крыму благотворительная организация, которая уже пять лет на регулярной основе оказывает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям: обеспечивает подопечных жизненно важным специализированным питанием, лекарствами, средствами гигиены и медицинскими расходными материалами. Хоспис обеспечивает социальное сопровождение семей на дому, психологическую и духовную поддержку, предоставляет и оплачивает услуги нянь для детей с неизлечимыми заболеваниями, чтобы они могли жить дома, а не в больнице. При поддержке хосписа три года назад открылось первое в Крыму паллиативное отделение медицинской помощи детям на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе на 10 мест, ежегодно принимающее более сотни детей. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не больно и не страшно: паллиативный статус детей в КрымуДетский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьмиВ Крыму актриса Бледанс стала феей для тяжелобольных детей

