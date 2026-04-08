Аксенов: освобождение Крыма от нацистов – символ несгибаемой воли народа
Освобождение Крыма от нацистских оккупантов является символом единства и несгибаемой воли нашего народа. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в... РИА Новости Крым, 08.04.2026
Освобождение Крыма в 1944 году стало символом несгибаемой воли народа – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Освобождение Крыма от нацистских оккупантов является символом единства и несгибаемой воли нашего народа. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в годовщину начала Крымской наступательной операции 1944 года.
"Крым был освобожден благодаря беспримерному героизму солдат и офицеров Красной армии, моряков, партизан и подпольщиков, благодаря таланту советских военачальников. В тяжелейших боях наши воины сломили мощную оборону противника и за 35 дней вернули полуостров "в родную гавань". Для нас 8 апреля – не просто историческая дата, а символ единства и несгибаемой воли нашего народа", – написан глава республики в своем Telegram-канале.
Аксенов также отметил, что сегодня потомки победителей с такой же отвагой и верой в правоту и святость своего дела громят врага и приближают Победу.
"Нацизм, как и восемь десятилетий назад, обречен. А Крым был, есть и будет нашим", - подчеркнул он.
Председатель парламента региона Владимир Константинов напомнил, что в ходе операции оккупанты были изгнаны в кратчайшие сроки. В сутки Красная Армия продвигалась вперед на десятки километров, практически каждый день освобождая города и районы полуострова.
"Живая память о Великой Отечественной войне – это внутренняя духовная крепость нашего народа. Наш святой долг — бережно сохранять правду о Великой Победе, о бессмертном подвиге наших отцов, дедов и прадедов, спасших все человечество от коричневой чумы, и передавать ее будущим поколениям. Это одно из ключевых условий существования нашей страны и нашего народа", – указал Константинов.
8 апреля 1944 года началась Крымская операция. Она стала важнейшей стратегическая наступательная операция в Великой Отечественной войне. В боях за Крым были задействованы войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией.
8 апреля советские войска освободили Армянск, 11 числа вошли в Керчь, 13 апреля был освобожден Симферополь, 16-го – Ялта, 9 мая – Севастополь, а 12 мая остатки подразделений врага были окончательно разгромлены на мысе Херсонес.
