Аксенов: освобождение Крыма от нацистов – символ несгибаемой воли народа - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Аксенов: освобождение Крыма от нацистов – символ несгибаемой воли народа
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Освобождение Крыма от нацистских оккупантов является символом единства и несгибаемой воли нашего народа. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в годовщину начала Крымской наступательной операции 1944 года.
"Крым был освобожден благодаря беспримерному героизму солдат и офицеров Красной армии, моряков, партизан и подпольщиков, благодаря таланту советских военачальников. В тяжелейших боях наши воины сломили мощную оборону противника и за 35 дней вернули полуостров "в родную гавань". Для нас 8 апреля – не просто историческая дата, а символ единства и несгибаемой воли нашего народа", – написан глава республики в своем Telegram-канале.
Аксенов также отметил, что сегодня потомки победителей с такой же отвагой и верой в правоту и святость своего дела громят врага и приближают Победу.
"Нацизм, как и восемь десятилетий назад, обречен. А Крым был, есть и будет нашим", - подчеркнул он.
Председатель парламента региона Владимир Константинов напомнил, что в ходе операции оккупанты были изгнаны в кратчайшие сроки. В сутки Красная Армия продвигалась вперед на десятки километров, практически каждый день освобождая города и районы полуострова.
"Живая память о Великой Отечественной войне – это внутренняя духовная крепость нашего народа. Наш святой долг — бережно сохранять правду о Великой Победе, о бессмертном подвиге наших отцов, дедов и прадедов, спасших все человечество от коричневой чумы, и передавать ее будущим поколениям. Это одно из ключевых условий существования нашей страны и нашего народа", – указал Константинов.
8 апреля 1944 года началась Крымская операция. Она стала важнейшей стратегическая наступательная операция в Великой Отечественной войне. В боях за Крым были задействованы войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией.
8 апреля советские войска освободили Армянск, 11 числа вошли в Керчь, 13 апреля был освобожден Симферополь, 16-го – Ялта, 9 мая – Севастополь, а 12 мая остатки подразделений врага были окончательно разгромлены на мысе Херсонес.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымская операция: важнейшее наступление Великой Отечественной войны
Ряд зарубежных госдеятелей хотят приехать в Москву на 9 мая – Кремль
В Крыму на стене памяти в "Концлагере "Красный" появится 10 новых имен
 
11:04Россиянин пытался передать за рубеж запчасти для подлодки
10:55От "лайков" до госизмены – допрос украинской шпионки в Крыму
10:46В Симферополе перенесут остановку пригородных маршрутов
10:23Иран объявил об открытии Ормузского пролива для судов
10:14ВСУ ударили по жилым кварталам Луганска - есть раненые
10:00Новости Феодосии: что происходит в городе
09:52Координировала ракетный удар парому: в Крыму задержана агент украинских спецслужб
09:51Что может нарушить хрупкое перемирие по Ирану - ответ Медведева
09:30В селе Дачное под Судаком появился газ
09:25Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
09:17В Белгородской области погибли 57 человек и почти 500 ранены
09:15Второй знаменитый Ильич: Брежнев на фото и в жизни
09:05Крымский мост сейчас: ситуация к утру среды
08:50Какая погода в Крыму будет на Пасху
08:34Аксенов: освобождение Крыма от нацистов – символ несгибаемой воли народа
08:22Трамп сделал громкое заявление на фоне перемирия с Ираном
08:13В Феодосии из-за происшествия закрыт проезд по трем улицам
08:08Борьба за возвращение Бутягина в Россию продолжится – глава СПЧ
07:43В Крыму единое пособие для беременных выросло до 20 тысяч рублей
07:26Над Крымом и акваториями морей сбили беспилотники ВСУ
Лента новостейМолния