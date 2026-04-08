Аксенов: освобождение Крыма от нацистов – символ несгибаемой воли народа

Аксенов: освобождение Крыма от нацистов – символ несгибаемой воли народа - РИА Новости Крым, 08.04.2026

Аксенов: освобождение Крыма от нацистов – символ несгибаемой воли народа

Освобождение Крыма от нацистских оккупантов является символом единства и несгибаемой воли нашего народа. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в... РИА Новости Крым, 08.04.2026

2026-04-08T08:34

2026-04-08T08:34

2026-04-08T08:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Освобождение Крыма от нацистских оккупантов является символом единства и несгибаемой воли нашего народа. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в годовщину начала Крымской наступательной операции 1944 года.Аксенов также отметил, что сегодня потомки победителей с такой же отвагой и верой в правоту и святость своего дела громят врага и приближают Победу."Нацизм, как и восемь десятилетий назад, обречен. А Крым был, есть и будет нашим", - подчеркнул он.Председатель парламента региона Владимир Константинов напомнил, что в ходе операции оккупанты были изгнаны в кратчайшие сроки. В сутки Красная Армия продвигалась вперед на десятки километров, практически каждый день освобождая города и районы полуострова.8 апреля 1944 года началась Крымская операция. Она стала важнейшей стратегическая наступательная операция в Великой Отечественной войне. В боях за Крым были задействованы войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией.8 апреля советские войска освободили Армянск, 11 числа вошли в Керчь, 13 апреля был освобожден Симферополь, 16-го – Ялта, 9 мая – Севастополь, а 12 мая остатки подразделений врага были окончательно разгромлены на мысе Херсонес.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская операция: важнейшее наступление Великой Отечественной войныРяд зарубежных госдеятелей хотят приехать в Москву на 9 мая – КремльВ Крыму на стене памяти в "Концлагере "Красный" появится 10 новых имен

память, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, сергей аксенов, владимир константинов, история