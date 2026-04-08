17 ножевых: евпаториец получил 9 лет за пьяное убийство знакомого
17 ножевых: евпаториец получил 9 лет за пьяное убийство знакомого
17 ножевых: евпаториец получил 9 лет за пьяное убийство знакомого
Житель Евпатории на 9 лет отправится в колонию особого режима за убийство знакомого, сообщает в среду пресс-служба прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 08.04.2026
12:07 08.04.2026 (обновлено: 12:12 08.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Житель Евпатории на 9 лет отправится в колонию особого режима за убийство знакомого, сообщает в среду пресс-служба прокуратура Крыма.
По данным надзорного ведомства, в ноябре прошлого года подсудимый вместе с погибшим распивал спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес оппоненту не менее 17 ножевых ранений.
"В результате полученных травм мужчина скончался. Подсудимый был задержан сотрудниками полиции", – проинформировали в пресс-службе.
Суд приговорил виновного к 9 годам исправительной колонии особого режима. Уточняется в сообщении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жителя Евпатории посадят на семь лет за жестокое убийство
В Крыму мужчина зарезал свою мать и выпрыгнул из окна
Севастополец убил соседку по даче и получил 17,5 лет колонии
 
13:55В российских школах появится новый предмет
13:48Как может измениться семейная ипотека в России
13:40Парк Гагарина в Симферополе – когда завершится реконструкция
13:29Мрамор и сцена из 4-х частей: каким будет новый театр кукол в Симферополе
13:26ВТБ решает 70% клиентских вопросов за один день
13:21Стертая цивилизация или золотой век: что задумал Трамп в Иране
13:09В детских садах России введут аналог "Разговора о важном"
12:57На Украине разбиты порты и объекты энергетики
12:47У берегов Каспийского моря произошло сильное землетрясение
12:36Экстренное штормовое предупреждение для Крыма: идут заморозки до -2 градусов
12:31Магнитная буря идет к Земле
12:22За сутки ВСУ восемь раз атаковали Запорожскую область – погибли и ранены люди
12:0717 ножевых: евпаториец получил 9 лет за пьяное убийство знакомого
11:45На Фиоленте мужчина упал с обрыва и пролетел 12 метров
11:33Евросоюз стремится обзавестись собственным ядерным оружием – СВР
11:27Путин присвоил Рубальской звание Народной артистки
11:19ВСУ атакуют Херсонщину - ранены четыре мирных жителя
11:09Мошенники создали фейковый канал мэра Феодосии в МАХ
11:04Россиянин пытался передать за рубеж запчасти для подлодки
10:55От "лайков" до госизмены – допрос украинской шпионки в Крыму
Лента новостейМолния