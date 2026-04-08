https://crimea.ria.ru/20260408/17-nozhevykh-evpatoriets-poluchil-9-let-za-pyanoe-ubiystvo-znakomogo-1155013241.html
17 ножевых: евпаториец получил 9 лет за пьяное убийство знакомого
17 ножевых: евпаториец получил 9 лет за пьяное убийство знакомого - РИА Новости Крым, 08.04.2026
17 ножевых: евпаториец получил 9 лет за пьяное убийство знакомого
Житель Евпатории на 9 лет отправится в колонию особого режима за убийство знакомого, сообщает в среду пресс-служба прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T12:07
2026-04-08T12:07
2026-04-08T12:12
крым
новости крыма
администрация евпатории
убийство
прокуратура республики крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766143_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d0c12859507126fe7deb393454fff8c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Житель Евпатории на 9 лет отправится в колонию особого режима за убийство знакомого, сообщает в среду пресс-служба прокуратура Крыма.По данным надзорного ведомства, в ноябре прошлого года подсудимый вместе с погибшим распивал спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес оппоненту не менее 17 ножевых ранений.Суд приговорил виновного к 9 годам исправительной колонии особого режима. Уточняется в сообщении.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766143_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ab5738b785828c7e590823f225556e4c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, администрация евпатории, убийство, прокуратура республики крым
17 ножевых: евпаториец получил 9 лет за пьяное убийство знакомого
Прокуратура: житель Евпатории пойдет в колонию за пьяное убийство знакомого
12:07 08.04.2026 (обновлено: 12:12 08.04.2026)