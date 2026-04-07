Звуки стрельбы в Феодосии – власти просят сохранять спокойствие
СИМФЕРОПОЛЬ,7 апр – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы, которые будут слышны в Феодосии во вторник до позднего вечера, связаны с учениями военных. Об этом информирует пресс-служба администрации города.Горожан и гостей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКрым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – АксеновКак тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"
14:53 07.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ,7 апр – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы, которые будут слышны в Феодосии во вторник до позднего вечера, связаны с учениями военных. Об этом информирует пресс-служба администрации города.
"7 апреля с 15 до 22 часов будут проводиться учебные стрельбы", – сказано в сообщении.
Горожан и гостей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
