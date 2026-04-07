Жители крымских сел получат 233 миллиона на реализацию своих проектов - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Жители крымских сел получат 233 миллиона на реализацию своих проектов
В Крыму инициативное бюджетирование набирает популярность среди жителей сел – Кивико

18:38 07.04.2026 (обновлено: 18:45 07.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году на реализацию идей местных жителей по благоустройству сел и поселков выделено 233,4 миллиона рублей. Об этом по итогам заседания республиканской конкурсной комиссии инициативного бюджетирования по проведению конкурсного отбора и рассмотрению проектов сообщила заместитель председателя республиканского Совмина – министр финансов Крыма Ирина Кивико.

"Каждый год появляются новые идеи у людей, что они хотят улучшить у себя в селе. Кто-то хочет сделать площадку, кто-то хочет сделать аллею героев, посвященную СВО. Очень приятно, что такие проекты у нас уже были в прошлом году, в этом году количество их увеличилось", – рассказала Кивико, подводя итоги конкурса проектов инициативного бюджетирования на 2026 год.

По словам вице-премьера, при определении победителей прежде всего учитывалась вовлеченность в проекты самих жителей: вклад участников в финансирование проекта, его социальная и экономическая эффективность, степень участия жителей населенного пункта в определении и решении проблемы, проведение культурно-массовых мероприятий, связанных с реализацией проекта.
"Очень высокую оценку получило село Хлебное Белогорского района – они набрали более 95 баллов. Также активно принимали участие у нас Джанкойский, Советский, Белогорский районы", – сказала зампред Совмина республики.
Министр финансов добавила, что проект набирает популярность и благодаря руководителям инициативных групп на местах, которые рассказывают односельчанам, что можно сделать для повышения качества жизни в своих родных поселениях.
"Думаю, что этот проект стал уже таким национально-крымским. И именно то, о чем мы мечтаем, чтобы все участвовали в этом проекте. Это вовлечение увеличивается с каждым годом", – подытожила Кивико.
Она отметила, что все проекты-победители должны быть реализованы до конца года.
Как уточнили в пресс-службе министерства финансов Крыма, всего на конкурсный отбор в 2026 году подано 143 заявки от 131 сельского и одного городского поселения республики. К конкурсному отбору допустили 135 заявки, восемь отклонили из-за истечения срока их подачи или не соответствия документов установленным требованиям. Общая стоимость реализации 121 победившего проекта составит 233,4 млн рублей.
"Республика выделит субсидию на их реализацию в размере более 177 миллионов рублей, местные бюджеты поселений – 32,3 млн рублей, инициативные платежи от жителей и спонсоров составят почти 24 миллиона", – проинформировали в минфине.
В профильном министерстве особенно выделили качество проектов из Бахчисарайского, Джанкойского, Красноперекопского, Ленинского, Первомайского и Черноморского районов, а также подчеркнули, что значительная часть проектов направлена на установку и благоустройство детских площадок, парков, скверов, общественных и придомовых территорий – 110 проектов, приобретение и установку спортивных площадок – 11. Все проекты-победители должны быть реализованы до окончания текущего год
