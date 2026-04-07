Жители крымских сел получат 233 миллиона на реализацию своих проектов - РИА Новости Крым, 07.04.2026

В Крыму в этом году на реализацию идей местных жителей по благоустройству сел и поселков выделено 233,4 миллиона рублей.

2026-04-07T18:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году на реализацию идей местных жителей по благоустройству сел и поселков выделено 233,4 миллиона рублей. Об этом по итогам заседания республиканской конкурсной комиссии инициативного бюджетирования по проведению конкурсного отбора и рассмотрению проектов сообщила заместитель председателя республиканского Совмина – министр финансов Крыма Ирина Кивико. По словам вице-премьера, при определении победителей прежде всего учитывалась вовлеченность в проекты самих жителей: вклад участников в финансирование проекта, его социальная и экономическая эффективность, степень участия жителей населенного пункта в определении и решении проблемы, проведение культурно-массовых мероприятий, связанных с реализацией проекта.Министр финансов добавила, что проект набирает популярность и благодаря руководителям инициативных групп на местах, которые рассказывают односельчанам, что можно сделать для повышения качества жизни в своих родных поселениях."Думаю, что этот проект стал уже таким национально-крымским. И именно то, о чем мы мечтаем, чтобы все участвовали в этом проекте. Это вовлечение увеличивается с каждым годом", – подытожила Кивико.Она отметила, что все проекты-победители должны быть реализованы до конца года.Как уточнили в пресс-службе министерства финансов Крыма, всего на конкурсный отбор в 2026 году подано 143 заявки от 131 сельского и одного городского поселения республики. К конкурсному отбору допустили 135 заявки, восемь отклонили из-за истечения срока их подачи или не соответствия документов установленным требованиям. Общая стоимость реализации 121 победившего проекта составит 233,4 млн рублей.В профильном министерстве особенно выделили качество проектов из Бахчисарайского, Джанкойского, Красноперекопского, Ленинского, Первомайского и Черноморского районов, а также подчеркнули, что значительная часть проектов направлена на установку и благоустройство детских площадок, парков, скверов, общественных и придомовых территорий – 110 проектов, приобретение и установку спортивных площадок – 11. Все проекты-победители должны быть реализованы до окончания текущего годСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От парков до стартапов – как в Крыму работает инициативное бюджетированиеВ Крыму жители сел поучаствуют в конкурсе инициативного бюджетированияГлавам районов в Крыму расширят полномочия для привлечения инвестиций

