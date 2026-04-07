Заявить о себе: в Крыму стартовал "Абилимпикс" для людей с инвалидностью

Там лучшим из лучших дарят сертификаты, которые дают право получить дополнительное образование или приобрести специализированное техническое средство реабилитации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. "Азиз у нас самородок! Только сел за гончарный круг - и у него все получилось. Талант от бога!" - с гордостью говорит о своем подопечном учитель труда Лозовской специализированной школы-интерната Игорь Марсельский.
Вот уже четвертый год подряд он является главным экспертом в номинации "гончарное дело" в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" Президентской платформы "Россия – страна возможностей", который стартовал в Крыму.
Торжественное открытие чемпионата состоялось во вторник в актовом зале Крымского инженерно-педагогического университет имени Февзи Якубова в Симферополе. А в следующие три дня, до 10 апреля, выберут лучших в профессии. Основной площадкой соревнований станет Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна.
"В этом году, если сравнивать с прошлым и позапрошлым годами, задания пошли сложнее. Так, в этому году ребята должны будут сделать тиражирование - изготовить три одинаковых изделия, выбрать то, что, по их мнению, лучше, и сделать на нем декор. Но ребята готовы. Из разных уголков Крыма приезжают хорошо подготовленные мастера. Тяжело выбрать лучшего", - рассказал корреспонденту РИА Новости Крым Игорь Марсельский.
Учитель труда Лозовской специализированной школы-интерната Игорь Марсельский
Получить школьный аттестат и специальность керамиста
Азизу Берберу из Симферополя 14 лет, гончарным делом он занимается всего-то около двух месяцев. И пока его нахваливают - старательно крутит гончарный круг.
"Когда я перевелся в эту школу, мне предложили заняться гончарным делом. И я согласился. Мне очень понравилось. Еще с раннего детства любил играть с глиной. А сейчас лепить мне не очень нравится, а вот крутить гончарный круг - очень! Люблю делать всякие сосуды. Сделал себе уже две кружки - очень красивые получились", - рассказывает он за работой.
Еще признается, что, когда предложили поучаствовать в "Абилимпиксе" - сразу согласился. Рассудил так: раз уж пришел на "гончарку" - и все с первого раза получилось, значит, и в чемпионате должен выиграть.
Кстати, соревноваться Азиз будет со своим "старшим коллегой", которого называет своим учителем, 16-летним Иваном Реусом из Джанскойского района. Он тоже учащийся Лозовской школы-интерната. На выставке-ярмарке, которую организовали к открытию чемпионата, Иван занят делом - разрисовывает гипсовый домик. И тоже настраивается стать одним из лучших в гончарном деле. В школе, где учатся эти ребята, есть огромная мастерская, гончарные круги, две печи для обжига готовых изделий, можно заниматься и отливкой, и ручной лепкой.
Чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс"
"С этого года мы работаем в направлении профессионального обучения, дети получают рабочую специальность "гончар". Теперь наши выпускники смогут получать не только аттестат, но и свидетельство о рабочей профессии. В этом году уже 18 человек получат такие документы", - говорит директор Лозовской школы-интерната Ирина Карлюга.
Имея на руках удостоверение керамиста второго разряда, можно трудоустроиться на фабрику, или же делать сувенирную продукцию, пояснила она.
"Абилимпикс" как шанс проявить себя
В этом году в региональном этапе Национального чемпионата "Абилимпикс" в Крыму появились новые компетенции, рассказала журналистам заведующая базовой профессиональной образовательной организацией Симферопольского колледжа сферы обслуживания и дизайна Ирина Мардаровская.
"Конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ проводятся в Крыму уже в десятый раз. И компетенции выбираются ежегодно из тех, что востребованы на рынке труда. В этом году добавлены новые. Это "Бариста", "Кухонный рабочий" и "Графический дизайн", - сказала она.
Участвуют в чемпионате школьники, студенты и специалисты – все желающие от 14 до 65 лет. В этом году набралось больше двухсот человек.
"В этом году мы проводим соревнования по 27 компетенциям. Работает 39 площадок в различных профессиональных организациях региона. Это колледжи, техникумы и вузы, которые располагаются в Симферополе", - уточнила она.
Конкурсные соревнования пройдут по следующим компетенциям: администрирование баз данных, агент по туризму, бариста, выпечка осетинских пирогов, вязание крючком, гончарное дело, графический дизайн, дизайн плаката, исполнительское искусство (вокал), кухонный рабочий, ландшафтный дизайн, малярное дело, массажист, медицинский и социальный уход, мастер по обработке текста, парикмахерское искусство, поварское дело, портной, психология, торговое дело, учитель начальных классов, фармация, фотограф, художественный дизайн, швея, экономика и бухгалтерский учет, юриспруденция, перечисляет организатор.
"Важно, чтобы люди с ОВЗ нашли себя в обществе, нашли применение своим способностям. "Абилимпикс" — это шанс показать себя, возможность проявить себя", - сказала журналистам первый заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Светлана Львова.
По ее словам, есть показатель для всех, кто участвует в "Профессионалитете", так вот в нем процент трудоустройства людей с инвалидностью достигает более 90 процентов.
"У нас в каждом учреждении созданы центры карьеры, которые работают с работодателями. Мы стараемся вести и трудоустраивать этих (в ОВЗ и инвалидностью - ред.) ребят", - добавила замминистра.
Девиз "Абилимпикса": мечтай, действуй и побеждай. Его можно прочесть на баннерах в холле университета. Здесь же можно смастерить своими руками вазочку из глины, брошку или букет цветов из фетра и бархата, попытаться сделать несложную прическу или же овладеть искусством макияжа. А можно украсить пасхальный кулич — все это предлагают сделать на мастер-классах, которые организовали по случаю торжественного открытия регионального чемпионата.
Его победители смогут поехать осенью в Москву - уже для участия в Национальном чемпионате "Абилимпикс". Там лучшим из лучших дарят сертификаты, которые дают право получить дополнительное образование или приобрести специализированное техническое средство реабилитации.
