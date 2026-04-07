Зачем Вэнс "сбежал" в Венгрию на фоне угроз Трампа Ирану

2026-04-07T21:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Венгрию на фоне угроз со стороны главы Белого дома Дональда Трампа, чтобы максимально абстрагироваться от авантюрной политики американского лидера в отношении Ирана. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Во вторник, 7 апреля, истекает срок ультиматума Трампа, выдвинутый Ирану. Трамп в этот день пригрозил "уничтожить целую цивилизацию", если руководство исламской республики проигнорирует его требования.По словам Дудакова, вся политика Белого дома по поддержке европейских правых сил из-за политики президента США пошла под откос. Подавляющее большинство избирателей в Европе уже крайне негативно воспринимают инициативы Америки по целому ряду причин, включая торговые войны Трампа, вопрос Гренландии, а теперь и энергокризис из-за войны в Иране.Поэтому, с одной стороны, Вэнс таким образом, конечно, пытается "в последний момент спасти Виктора Орбана – ключевого союзника Трампа в Европе". Однако ситуация у венгерского премьера на фоне происходящего критическая, так что должного эффекта на венгерские выборы этот визит вряд ли окажет, считает политолог.Так что вторая причина "круиза" Вэнса в Европу – "уйти в свою зону комфорта и работать с европейскими идеологическими союзниками, хоть у них сейчас все сложно", добавил он."И заодно поругивать украинцев, что всегда популярно в стане республиканцев", – заметил Дудаков.По словам американиста, даже если Орбан проиграет на выборах в Венгрии, это не будет столь же сильным ударом для правых, каким станет фиаско республиканцев в Иране. Поэтому Вэнс выбрал тактику "ничего не знаю, ничего не вижу", чтобы позже в удобный момент поехать в Азию для переговоров "с условной Японией или Тайванем", считает Дудаков.Политолог Павел Шипилин, комментируя происходящее на Ближнем Востоке, предположил, что США готовят вторжение в Иран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан созывает совет обороны из-за взрывчатки около газовой трубыСША и Израиль атаковали иранский остров ХаркВэнс обвинил Киев в попытках вмешательства в выборы в США и Венгрии

