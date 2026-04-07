Зачем Вэнс "сбежал" в Венгрию на фоне угроз Трампа Ирану
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Венгрию на фоне угроз со стороны главы Белого дома Дональда Трампа, чтобы максимально абстрагироваться от авантюрной...
Вэнс приехал в Венгрию в попытке уйти от авантюры Трампа в Иране – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Венгрию на фоне угроз со стороны главы Белого дома Дональда Трампа, чтобы максимально абстрагироваться от авантюрной политики американского лидера в отношении Ирана. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Во вторник, 7 апреля, истекает срок ультиматума Трампа, выдвинутый Ирану. Трамп в этот день пригрозил "уничтожить целую цивилизацию", если руководство исламской республики проигнорирует его требования.
По словам Дудакова, вся политика Белого дома по поддержке европейских правых сил из-за политики президента США пошла под откос. Подавляющее большинство избирателей в Европе уже крайне негативно воспринимают инициативы Америки по целому ряду причин, включая торговые войны Трампа, вопрос Гренландии, а теперь и энергокризис из-за войны в Иране.
Поэтому, с одной стороны, Вэнс таким образом, конечно, пытается "в последний момент спасти Виктора Орбана – ключевого союзника Трампа в Европе". Однако ситуация у венгерского премьера на фоне происходящего критическая, так что должного эффекта на венгерские выборы этот визит вряд ли окажет, считает политолог.
"Но для Вэнса сейчас главное не отсвечивать в Вашингтоне, пока там принимают авантюрные решения об ударах по Ирану и возможной наземной операции. Учитывая крайнюю непопулярность этой войны среди электората: две трети американцев выступают за немедленное перемирие", – сказал Дудаков.
Так что вторая причина "круиза" Вэнса в Европу – "уйти в свою зону комфорта и работать с европейскими идеологическими союзниками, хоть у них сейчас все сложно", добавил он.
"И заодно поругивать украинцев, что всегда популярно в стане республиканцев", – заметил Дудаков.
По словам американиста, даже если Орбан проиграет на выборах в Венгрии, это не будет столь же сильным ударом для правых, каким станет фиаско республиканцев в Иране. Поэтому Вэнс выбрал тактику "ничего не знаю, ничего не вижу", чтобы позже в удобный момент поехать в Азию для переговоров "с условной Японией или Тайванем", считает Дудаков.
"Уходить в отставку Вэнс не будет, остается делать вид, будто бы на Ближнем Востоке ничего не происходит... пока "дедушка" (Трамп – ред.) дожигает свой политический капитал в Иране", – резюмировал эксперт.
