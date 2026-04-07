https://crimea.ria.ru/20260407/zabolevaemost-orvi-i-grippom-v-rossii-snizilas-1154967219.html
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась
В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, показатели соответствуют уровню заболеваемости конца октября 2025 года. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T09:08
2026-04-07T09:08
2026-04-07T09:08
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1d/1146800073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43fca34ccc3bff6584360f64c810773c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, показатели соответствуют уровню заболеваемости конца октября 2025 года. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.По данным ведомства, в структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А(H3N2). Также продолжают циркулировать вирусы А(H1N1) pdm09 и В. В структуре респираторных вирусов превалируют РС‑вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.Кроме того, по итогам недели зарегистрировано около 2,9 тыс. случаев COVID‑19.Роспотребнадзор призывает граждан регулярно мыть руки, проветривать помещения и избегать близкого контакта с больными. При ухудшении самочувствия, высокой температуре или выраженной слабости рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМСМедицинская реабилитация в Крыму: где ее получить и что меняетсяКрымчане могут воспользоваться расширенной программой диспансеризации
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1d/1146800073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3cca337616885dd1d3c02384f1489a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роспотребнадзор, орви, грипп, здравоохранение в россии, новости, здоровье
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась на 15,4% - Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, показатели соответствуют уровню заболеваемости конца октября 2025 года. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"За прошедшую неделю отмечено снижение числа заболеваний гриппом на 15,4%.В Российской Федерации зарегистрировано 573 тыс. случаев заболеваний ОРВИ и гриппом", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А(H3N2). Также продолжают циркулировать вирусы А(H1N1) pdm09 и В. В структуре респираторных вирусов превалируют РС‑вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.
Кроме того, по итогам недели зарегистрировано около 2,9 тыс. случаев COVID‑19.
Роспотребнадзор призывает граждан регулярно мыть руки, проветривать помещения и избегать близкого контакта с больными. При ухудшении самочувствия, высокой температуре или выраженной слабости рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
