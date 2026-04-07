Рейтинг@Mail.ru
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260407/zabolevaemost-orvi-i-grippom-v-rossii-snizilas-1154967219.html
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась
2026-04-07T09:08
роспотребнадзор
орви
грипп
здравоохранение в россии
новости
здоровье
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1d/1146800073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43fca34ccc3bff6584360f64c810773c.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1d/1146800073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3cca337616885dd1d3c02384f1489a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась на 15,4% - Роспотребнадзор

09:08 07.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, показатели соответствуют уровню заболеваемости конца октября 2025 года. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"За прошедшую неделю отмечено снижение числа заболеваний гриппом на 15,4%.В Российской Федерации зарегистрировано 573 тыс. случаев заболеваний ОРВИ и гриппом", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А(H3N2). Также продолжают циркулировать вирусы А(H1N1) pdm09 и В. В структуре респираторных вирусов превалируют РС‑вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.
Кроме того, по итогам недели зарегистрировано около 2,9 тыс. случаев COVID‑19.
Роспотребнадзор призывает граждан регулярно мыть руки, проветривать помещения и избегать близкого контакта с больными. При ухудшении самочувствия, высокой температуре или выраженной слабости рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РоспотребнадзорОРВИГриппЗдравоохранение в РоссииНовостиЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:08Подросток-питбайкер устроил стрельбу на дороге в Краснодаре
09:51Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора
09:4328 сотрудников Красноярского театра госпитализированы в Москве с отравлением
09:38В Крыму возможны подтопления
09:30Крымский мост сейчас: обстановка на утро вторника
09:24Три украинские ДРГ уничтожены в Константиновке
09:08Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась
08:58Больше 30 млн рублей за "решение вопросов" выманили аферисты у крымчан
08:56Умерла раненная учеником преподаватель школы в Пермском крае
08:49На ночном пожаре в Севастополе погибла пожилая женщина
08:41Часть Феодосии обесточена из-за аварии на линии
08:29Искусственный интеллект для работы и жизни: что изменит новый закон в РФ
08:15Рейд в Севастополе открыт
08:11Россиян в преддверии Пасхи предупредили о новых уловках мошенников
07:54Что требуется отрасли виноградарства и виноделия в Крыму
07:46Ребенок и двое взрослых погибли при атаке БПЛА на Владимирскую область
07:43Подросток тяжело ранил ножом учителя в Пермском крае
07:2845 беспилотников ВСУ сбили над регионами России и Черным морем
07:18 25 мирных жителей погибли и более 170 пострадали от рук ВСУ за неделю
07:03В Севастополе не ходят пассажирские катера
Лента новостейМолния