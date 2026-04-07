Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась

В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, показатели соответствуют уровню заболеваемости конца октября 2025 года. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, показатели соответствуют уровню заболеваемости конца октября 2025 года. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.По данным ведомства, в структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А(H3N2). Также продолжают циркулировать вирусы А(H1N1) pdm09 и В. В структуре респираторных вирусов превалируют РС‑вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.Кроме того, по итогам недели зарегистрировано около 2,9 тыс. случаев COVID‑19.Роспотребнадзор призывает граждан регулярно мыть руки, проветривать помещения и избегать близкого контакта с больными. При ухудшении самочувствия, высокой температуре или выраженной слабости рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу.

