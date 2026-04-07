Заблудились у водопада: крымские спасатели вывели группу туристов из леса
Две женщины и мужчина заблудились в крымских горах Белогорского района в нескольких километрах от населенного пункта. На помощь к ним выезжали сотрудники... РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T11:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Две женщины и мужчина заблудились в крымских горах Белогорского района в нескольких километрах от населенного пункта. На помощь к ним выезжали сотрудники аварийно-спасательного отряда. Об этом сообщили в республиканском МЧС."Крымские спасатели оказали помощь троим туристам в горно-лесной зоне Белогорского района", – сказано в сообщении.Информация о том, что в районе села Поворотное вблизи водопадов заблудились две женщины и мужчина, поступила вчера в 22:35. Туристов оперативно обнаружили в трех километрах от села в горно-лесой зоне. Спасатели сопроводили их к населенному пункту, уточнили в МЧС.В конце марта также в Бахчисарайском районе Крыма, спускаясь с грота Кыз-Кермен, женщина повредила ногу. Для помощи туристке была задействована спасательная группа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасатель во время обеда спас пострадавшего в страшном ДТПТуристка упала на скалах в КрымуПожароопасный сезон в Крыму – что это значит и как себя вести
В лесу Белогорского района крымские спасатели помогли троим заблудившимся туристам