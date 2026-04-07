Заблудились у водопада: крымские спасатели вывели группу туристов из леса - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Заблудились у водопада: крымские спасатели вывели группу туристов из леса
В лесу Белогорского района крымские спасатели помогли троим заблудившимся туристам

© МЧС Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Две женщины и мужчина заблудились в крымских горах Белогорского района в нескольких километрах от населенного пункта. На помощь к ним выезжали сотрудники аварийно-спасательного отряда. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
"Крымские спасатели оказали помощь троим туристам в горно-лесной зоне Белогорского района", – сказано в сообщении.
Информация о том, что в районе села Поворотное вблизи водопадов заблудились две женщины и мужчина, поступила вчера в 22:35. Туристов оперативно обнаружили в трех километрах от села в горно-лесой зоне. Спасатели сопроводили их к населенному пункту, уточнили в МЧС.
В конце марта также в Бахчисарайском районе Крыма, спускаясь с грота Кыз-Кермен, женщина повредила ногу. Для помощи туристке была задействована спасательная группа.
