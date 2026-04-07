Взятка за говядину: в Севастополе оптовик получил 6,5 лет колонии

Взятка за говядину: в Севастополе оптовик получил 6,5 лет колонии - РИА Новости Крым, 07.04.2026

Взятка за говядину: в Севастополе оптовик получил 6,5 лет колонии

К 6,5 годам лишения свободы приговорили 69-летнего предпринимателя в Севастополе за взятку и приготовлении к даче взятки в особо крупном размере. Мужчина... РИА Новости Крым, 07.04.2026

2026-04-07T14:19

2026-04-07T14:19

2026-04-07T14:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. К 6,5 годам лишения свободы приговорили 69-летнего предпринимателя в Севастополе за взятку и приготовлении к даче взятки в особо крупном размере. Мужчина объявлен в международный розыск. Об этом сообщает прокуратура города.По информации следствия, в ноябре 2015 года в ходе профилактического мероприятия правоохранительные органы задержали микроавтобус-термофуру, принадлежащий оптовому поставщику продуктов питания. В нем из Бахчисарайского района Крыма на базу в Севастополе перевозился груз замороженной говядины неустановленного качества без ветеринарных сопроводительных документов."Незаконно ввезенная продукция была изъята до предоставления документов. Спустя несколько дней представитель указанной фирмы дал взятку в размере 20 тысяч рублей одному из сотрудников правоохранительных органов и предложил выплачивать такую же сумму ежемесячно за покровительство при осуществлении коммерческой деятельности", – сказано в сообщении."После этого мужчина покинул территорию РФ. В настоящее время он находится в международном розыске", – добавили в сообщении.В отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд назначил виновному 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Также суд конфисковал в собственность государства 20 тысяч рублей, переданных в качестве взятки.Ранее сообщалось, что в Севастополе представителя частной медицинской клиники за попытку взятки должностному лицу из Департамента здравоохранения города оштрафовали на 300 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе экс-сотрудницу Роспотребнадзора осудили за посредничество во взяткеВ Крыму подрядчика подозревают в хищении 26 млн рублей на благоустройствеЭкс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии строгого режима

севастополь

взятка, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, закон и право, приговор