Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на школу в Запорожской области - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на школу в Запорожской области
При атаке ВСУ на школу в Запорожской области пострадали 10 человек

16:01 07.04.2026 (обновлено: 16:10 07.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В результате атаки противника на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области пострадали десять человек: семеро детей и трое взрослых. Уточненные данные привел губернатор региона Евгений Балицкий.
Во вторник днем ВСУ ударили по школе в Великой Знаменке Запорожской области. Изначально сообщалось о том, что пострадали пятеро детей и взрослый. Позже Балицкий сообщил, что боевики атаковали машины "скорой", которые приехали для оказания помощи. Школьников вывезли в больницу военнослужащие. Раненный учитель также госпитализирован. Его состояние тяжелое. Также стало известно о гибели заместителя главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александра Резниченко, который помогал эвакуировать детей.
"В результате атаки противника на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа пострадали десять человек: семеро детей и трое взрослых. Один человек погиб – наш коллега Александр Олегович Резниченко, первый заместитель главы администрации округа", – обозначил Балицкий общие потери в результате террористического удара ВСУ.
По его информации, из пострадавших пятеро детей и трое взрослых получили ранения разной степени тяжести, все находятся под наблюдением врачей. Жизни раненых ничего не угрожает, состояние учительницы, которая получила тяжелые ранения, удалось стабилизировать. Еще двое детей находятся в тяжелом стрессовом состоянии.
Сейчас все учащиеся школы эвакуированы, на месте происшествия продолжают работу оперативные службы.
"Произошел вопиющий акт терроризма и бесчеловечности, где целью стали дети. Это чистый террор против нашего будущего, запугивание мирных жителей. За каждым таким ударом последует справедливое возмездие", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
