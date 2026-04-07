ВСУ ударили по "скорым" при вывозе детей из атакованной школы - Балицкий - РИА Новости Крым, 07.04.2026
ВСУ ударили по "скорым" при вывозе детей из атакованной школы - Балицкий
Киевский режим пытается сорвать эвакуацию детей из атакованной ВСУ школы в Великой Знаменке и бьет по каретам скорой помощи. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T13:25
13:25 07.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим пытается сорвать эвакуацию детей из атакованной ВСУ школы в Великой Знаменке и бьет по каретам скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Во вторник днем ВСУ ударили по школе в Великой Знаменке Запорожской области. Пострадали пятеро детей и взрослый.

"Скорые", которые выехали для оказания помощи детям, также были обстреляны. В данный момент идет операции по эвакуации детей из попавшей под обстрел школы", - проинформировал Балицкий.

По его словам, раненые дети уже эвакуированы в больницу силами военнослужащих, сейчас им оказывается помощь. Пострадавший учитель сейчас также находится в больнице, его состояние тяжелое. Оперативная обстановка остается напряженной, обстрел продолжается.
ВСУ регулярно атакуют мирные регионы РФ. Так, шесть человек остаются в больницах после атаки БПЛА на Новороссийск ночью 6 апреля, двое детей – в тяжелом состоянии. Как сообщал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, за неделю от обстрелов киевского режима погибли 25 мирных жителей и более 170 пострадали.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали школу в Запорожской области - ранены дети
25 мирных жителей погибли и более 170 пострадали от рук ВСУ за неделю
От ударов ВСУ в марте пострадали 28 медиков
 
14:06США и Израиль атаковали иранский остров Харк
13:46В Ялте вечером будет громко
13:31Сколько боевиков потерял Киев за сутки спецоперации
13:25ВСУ ударили по "скорым" при вывозе детей из атакованной школы - Балицкий
12:57В Крыму аферисты продали землю в несуществующих СНТ на 25 млн рублей
12:46ВТБ запускает в онлайн-банке сервисы для жизни
12:39Новый шторм идет на Дагестан: снова ожидается подъем уровня воды в реках
12:30Армия России нанесла удары по производству крылатых ракет на Украине
12:24Двое детей в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск
12:13Рейд в Севастополе открыт после часовой остановки
12:08В Крым идут трехдневные заморозки
11:55Восемь населенных пунктов на востоке Крыма остались без света
11:45В Иране произошло землетрясение – что известно
11:37ВСУ атаковали школу в Запорожской области - ранены дети
11:27Заблудились у водопада: крымские спасатели вывели группу туристов из леса
11:19Украина погрузилась во тьму - без света семь областей
11:10На трассе М-4 "Дон" вводится повышенный скоростной режим
10:58В Севастополе второй раз за утро перекрыли рейд
10:52Работали в 25 регионах: налоговую ОПГ раскрыли в России
10:35В Севастополе женщина попалась на краже денег и ценностей у подруг
Лента новостейМолния