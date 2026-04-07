ВСУ ударили по "скорым" при вывозе детей из атакованной школы - Балицкий - РИА Новости Крым, 07.04.2026

2026-04-07T13:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим пытается сорвать эвакуацию детей из атакованной ВСУ школы в Великой Знаменке и бьет по каретам скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Во вторник днем ВСУ ударили по школе в Великой Знаменке Запорожской области. Пострадали пятеро детей и взрослый.По его словам, раненые дети уже эвакуированы в больницу силами военнослужащих, сейчас им оказывается помощь. Пострадавший учитель сейчас также находится в больнице, его состояние тяжелое. Оперативная обстановка остается напряженной, обстрел продолжается.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы РФ. Так, шесть человек остаются в больницах после атаки БПЛА на Новороссийск ночью 6 апреля, двое детей – в тяжелом состоянии. Как сообщал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, за неделю от обстрелов киевского режима погибли 25 мирных жителей и более 170 пострадали.

