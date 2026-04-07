Вэнс обвинил Киев в попытках вмешательства в выборы в США и Венгрии - РИА Новости Крым, 07.04.2026

Украинские спецслужбы пытались повлиять на ход выборов в США и Венгрии. Такое заявление в рамках пресс-конференции в Будапеште сделал американский... РИА Новости Крым, 07.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Украинские спецслужбы пытались повлиять на ход выборов в США и Венгрии. Такое заявление в рамках пресс-конференции в Будапеште сделал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.Украина готова на все ради смены власти в Венгрии и вмешивается в предстоящие в стране выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше. Ее цель – привести к власти проукраинское правительство, заявлял ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Главный противник действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партии "Фидес" – партия "Тиса" во главе в Петером Мадьяром.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Зеленскому выборы в Венгрии - ответ СийяртоЗеленский публично пригрозил натравить боевиков ВСУ на ОрбанаЕвросоюз готовит майдан в Венгрии: чего ждать

