В Севастополе женщина попалась на краже денег и ценностей у подруг - РИА Новости Крым, 07.04.2026

Жительница Севастополя может получить до пяти лет заключения за кражу денег и драгоценностей у своих подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, причиненный ущерб –

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя может получить до пяти лет заключения за кражу денег и драгоценностей у своих подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, причиненный ущерб – больше 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД России по городу.По информации полицейских, 43-летняя жительница Севастополя испытывала финансовые трудности, для решения которых прибегла к "помощи" подруг. Так, придя в гости к 39-летней приятельнице, за чашечкой чая женщина попросила ее занять денег, чтобы поправить материальное положение.Следующий визит злоумышленница нанесла своей 33-летней подруге. Также воспользовавшись ее отсутствием в комнате, гостья решила проверить содержимое шкатулки, в которой обнаружила три золотых кольца стоимостью 225 тысяч рублей, рассказали в полиции."Женщина забрала их себе. Украшения она в дальнейшем продала в комиссионный магазин, а вырученные за них и украденные ранее деньги потратила на погашение долгов и оплату коммунальных платежей", – добавили в сообщении.В отношении подозреваемой следственным отделом возбуждены уголовные дела по статье "Кража", ей грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что крымские правоохранители задержали жителя Ялты, которого подозревают в разбойном нападении на офис и краже 63 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе гастролеры подвезли и ограбили пенсионераЖитель Башкортостана приехал в Крым отдохнуть и попал за решеткуПослала на дело: крымчанка осуждена за вовлечение 10-летнего сына в кражу

