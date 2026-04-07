В Севастополе женщина попалась на краже денег и ценностей у подруг - РИА Новости Крым, 07.04.2026
В Севастополе женщина попалась на краже денег и ценностей у подруг
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя может получить до пяти лет заключения за кражу денег и драгоценностей у своих подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, причиненный ущерб – больше 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД России по городу.
По информации полицейских, 43-летняя жительница Севастополя испытывала финансовые трудности, для решения которых прибегла к "помощи" подруг. Так, придя в гости к 39-летней приятельнице, за чашечкой чая женщина попросила ее занять денег, чтобы поправить материальное положение.
"Подруга согласилась помочь и тут же подошла к серванту, где хранила накопления. Отсчитав 30 тысяч рублей, остальные наличные она вернула обратно, а сама пошла на балкон. Пока никто не видел, злоумышленница забрала оставшиеся деньги и удалилась, причинив ущерб на сумму 92 тысячи рублей", – сказано в сообщении.
Следующий визит злоумышленница нанесла своей 33-летней подруге. Также воспользовавшись ее отсутствием в комнате, гостья решила проверить содержимое шкатулки, в которой обнаружила три золотых кольца стоимостью 225 тысяч рублей, рассказали в полиции.
"Женщина забрала их себе. Украшения она в дальнейшем продала в комиссионный магазин, а вырученные за них и украденные ранее деньги потратила на погашение долгов и оплату коммунальных платежей", – добавили в сообщении.
В отношении подозреваемой следственным отделом возбуждены уголовные дела по статье "Кража", ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что крымские правоохранители задержали жителя Ялты, которого подозревают в разбойном нападении на офис и краже 63 тысяч рублей.
