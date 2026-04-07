https://crimea.ria.ru/20260407/v-sevastopole-zhenschinu-podozrevayut-v-serii-krazh-u-podrug-1154970709.html
В Севастополе женщина попалась на краже денег и ценностей у подруг
В Севастополе женщина попалась на краже денег и ценностей у подруг - РИА Новости Крым, 07.04.2026
В Севастополе женщина попалась на краже денег и ценностей у подруг
Жительница Севастополя может получить до пяти лет заключения за кражу денег и драгоценностей у своих подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, причиненный ущерб – РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T10:35
2026-04-07T10:35
2026-04-07T11:26
кража
севастополь
новости севастополя
закон и право
умвд россии по севастополю
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/19/1118658503_0:1694:2047:2845_1920x0_80_0_0_e374c4ab1d5b27ce716fc9a010198bff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя может получить до пяти лет заключения за кражу денег и драгоценностей у своих подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, причиненный ущерб – больше 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД России по городу.По информации полицейских, 43-летняя жительница Севастополя испытывала финансовые трудности, для решения которых прибегла к "помощи" подруг. Так, придя в гости к 39-летней приятельнице, за чашечкой чая женщина попросила ее занять денег, чтобы поправить материальное положение.Следующий визит злоумышленница нанесла своей 33-летней подруге. Также воспользовавшись ее отсутствием в комнате, гостья решила проверить содержимое шкатулки, в которой обнаружила три золотых кольца стоимостью 225 тысяч рублей, рассказали в полиции."Женщина забрала их себе. Украшения она в дальнейшем продала в комиссионный магазин, а вырученные за них и украденные ранее деньги потратила на погашение долгов и оплату коммунальных платежей", – добавили в сообщении.В отношении подозреваемой следственным отделом возбуждены уголовные дела по статье "Кража", ей грозит до пяти лет лишения свободы.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/19/1118658503_0:1310:2047:2845_1920x0_80_0_0_2d26ce01a45b2b97f98d043871db29a7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кража, севастополь, новости севастополя, закон и право, умвд россии по севастополю
В Севастополе женщина попалась на краже денег и ценностей у подруг
В Севастополе местную жительницу подозревают в краже 300 тысяч рублей у подруг
10:35 07.04.2026 (обновлено: 11:26 07.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя может получить до пяти лет заключения за кражу денег и драгоценностей у своих подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, причиненный ущерб – больше 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД России по городу.
По информации полицейских, 43-летняя жительница Севастополя испытывала финансовые трудности, для решения которых прибегла к "помощи" подруг. Так, придя в гости к 39-летней приятельнице, за чашечкой чая женщина попросила ее занять денег, чтобы поправить материальное положение.
"Подруга согласилась помочь и тут же подошла к серванту, где хранила накопления. Отсчитав 30 тысяч рублей, остальные наличные она вернула обратно, а сама пошла на балкон. Пока никто не видел, злоумышленница забрала оставшиеся деньги и удалилась, причинив ущерб на сумму 92 тысячи рублей", – сказано в сообщении.
Следующий визит злоумышленница нанесла своей 33-летней подруге. Также воспользовавшись ее отсутствием в комнате, гостья решила проверить содержимое шкатулки, в которой обнаружила три золотых кольца стоимостью 225 тысяч рублей, рассказали в полиции.
"Женщина забрала их себе. Украшения она в дальнейшем продала в комиссионный магазин, а вырученные за них и украденные ранее деньги потратила на погашение долгов и оплату коммунальных платежей", – добавили в сообщении.
В отношении подозреваемой следственным отделом возбуждены уголовные дела по статье "Кража", ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что крымские правоохранители задержали жителя Ялты, которого подозревают в разбойном нападении
на офис и краже 63 тысяч рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
