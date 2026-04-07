В России выпустят юбилейную марку в честь возвращения новых регионов - РИА Новости Крым, 07.04.2026
В России выпустят юбилейную марку в честь возвращения новых регионов
В России выпустят юбилейную марку в честь возвращения новых регионов - РИА Новости Крым, 07.04.2026
В России выпустят юбилейную марку в честь возвращения новых регионов
Новую почтовую марку выпустят в России к пятилетию возвращения Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T19:24
2026-04-07T19:24
новые регионы россии
владимир сальдо
почтовая марка
новости
херсонская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Новую почтовую марку выпустят в России к пятилетию возвращения Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, уже в 2026 году выйдет почтовый конверт к 125-летию Героя Советского Союза Тараса Горобца – уроженца села Софиевка Каховского района, командира 337-й стрелковой дивизии.Кроме того, на дополнительное согласование направлен конверт к 75-летию Новой Каховки.
новые регионы россии
херсонская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
новые регионы россии, владимир сальдо, почтовая марка, новости, херсонская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область
В России выпустят юбилейную марку в честь возвращения новых регионов

Сальдо: в России выпустят юбилейную марку в честь 5-летия возвращения новых регионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Новую почтовую марку выпустят в России к пятилетию возвращения Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Комиссия по государственным знакам почтовой оплаты при Минцифры России утвердила планы выпуска на 2026–2027 годы, и в них вошли события и имена, связанные с нашим регионом", – написал Сальдо в своем канале в МАХ.
По его словам, уже в 2026 году выйдет почтовый конверт к 125-летию Героя Советского Союза Тараса Горобца – уроженца села Софиевка Каховского района, командира 337-й стрелковой дивизии.
"На 2027 год запланированы марка к пятилетию возвращения Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР в состав России, марка к 100-летию Черноморского биосферного заповедника, марка к 125-летию Джарылгачского маяка, почтовая карточка к 125-летию уроженца Геническа, историка и писателя Евгения Штейнберга", – перечислил губернатор.
Кроме того, на дополнительное согласование направлен конверт к 75-летию Новой Каховки.
Новые регионы РоссииВладимир СальдоПочтовая маркаНовостиХерсонская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская область
 
