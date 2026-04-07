В России условия содержания в СИЗО хотят сделать более гуманными

20:27 07.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Условия содержания в российских следственных изоляторах для содержания подозреваемых (СИЗО) должны быть более гуманными, чем в колониях. Об этом заявил министр юстиции России Константин Чуйченко, выступая на заседании коллегии Минюста РФ.
"Подходы к содержанию в СИЗО, где находятся люди, чья вина не доказана, должны отличаться от подходов к содержанию в колониях, где уже осужденный человек непосредственно отбывает наказание", – сказал Чуйченко, его словам приводит официальный канал Минюста России на платформе Maх.
Он отметил, что условия отбывания наказания в РФ совершенствуются. В частности, совместно со ФСИН Минюст работает над улучшением организации питания граждан, содержащихся под стражей, отметил Чуйченко.
По его словам, действующую сейчас норму питания людей, пребывающих в пенитенциарных учреждениях, планируется пересмотреть. В том числе увеличить количество овощей в рационе и дополнить порции еды сливочным маслом, куриными яйцами, творогом и свежими фруктами.
"Также при организации питания осужденных предлагается использовать йодированную соль, что особо важно в северных регионах и регионах с дефицитом йода. Это предложение Минздрава России. Мы его поддерживаем", – сказал министр.
В планах ведомства, по его словам, построить новое СИЗО в Московской области, а также пенитенциарное учреждение объединенного типа в Татарстане, а в Казани уже открыт "современный высокотехнологичный СИЗО на тысячу мест".
