В России условия содержания в СИЗО хотят сделать более гуманными

Условия содержания в российских следственных изоляторах для содержания подозреваемых (СИЗО) должны быть более гуманными, чем в колониях. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 07.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Условия содержания в российских следственных изоляторах для содержания подозреваемых (СИЗО) должны быть более гуманными, чем в колониях. Об этом заявил министр юстиции России Константин Чуйченко, выступая на заседании коллегии Минюста РФ.Он отметил, что условия отбывания наказания в РФ совершенствуются. В частности, совместно со ФСИН Минюст работает над улучшением организации питания граждан, содержащихся под стражей, отметил Чуйченко.По его словам, действующую сейчас норму питания людей, пребывающих в пенитенциарных учреждениях, планируется пересмотреть. В том числе увеличить количество овощей в рационе и дополнить порции еды сливочным маслом, куриными яйцами, творогом и свежими фруктами."Также при организации питания осужденных предлагается использовать йодированную соль, что особо важно в северных регионах и регионах с дефицитом йода. Это предложение Минздрава России. Мы его поддерживаем", – сказал министр.В планах ведомства, по его словам, построить новое СИЗО в Московской области, а также пенитенциарное учреждение объединенного типа в Татарстане, а в Казани уже открыт "современный высокотехнологичный СИЗО на тысячу мест".

