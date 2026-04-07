В магазины Крыма в продажу поступят уже освященные куличи

2026-04-07T14:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В праздник Благовещения на самом крупном хлебопекарном предприятии Крыма освятили первую партию выпеченных к Светлой Пасхе куличей и линию их производства, передает корреспондент РИА Новости Крым. Этой традиции минимум 12 лет.На всех филиалах предприятия в продажу передадут 650 тысяч куличей.По словам Андрея Венжеги, куличи, выпекаемые на этом хлебозаводе, пользуются большим спросом, причем те, что повкуснее и стоят дороже – наибольшим.На предприятии выпускают как традиционные классические куличи, так и модернизированные – с цукатами, творогом, шоколадом и так далее.На предприятии священнослужители освящают не только куличи, но и продукты, и оборудование.В первые дни Страстной седмицы происходит основной процесс выпечки. И всю неделю до Великой субботы куличи будут печь на нескольких линиях, которые по наступлении Пасхи снова за несколько часов можно легко переоборудовать для выпечки других хлебо-булочных изделий, так что от Пасхи к Пасхе эти производственные линии не простаивают."Чтобы наши жители и гости полуострова насладились свежей пасхальной продукцией, надо выпускать ее прямо в Пасхальную неделю", - объяснил директор.По словам министра сельского хозяйства Крыма Дениса Кратюка, сейчас горячая предпасхальная пора для всех 12 хлебозаводов головного предприятия.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

