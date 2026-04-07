Рейтинг@Mail.ru
В магазины Крыма в продажу поступят уже освященные куличи - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260407/v-magaziny-kryma-v-prodazhu-postupyat-uzhe-osvyaschennye-kulichi-1154978100.html
В магазины Крыма в продажу поступят уже освященные куличи
В магазины Крыма в продажу поступят уже освященные куличи
пасха
крым
новости крыма
религия
денис кратюк
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/07/1154979154_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_e9b1474826f1bd0d0ee5cc4874971901.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/07/1154979154_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c32a70eb329d248252bbd56f847756a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
На хлебозаводах Крыма перед Пасхой освещают сырье и оборудование для производства куличей

14:26 07.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ преддверии Пасхи в Крыму освятили пасхальные куличи
В преддверии Пасхи в Крыму освятили пасхальные куличи - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В праздник Благовещения на самом крупном хлебопекарном предприятии Крыма освятили первую партию выпеченных к Светлой Пасхе куличей и линию их производства, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Этой традиции минимум 12 лет.
"В этом году планируем подготовить порядка 150 тонн пасхальных изделий разного веса и категорий – от недорогих до премиальных", - рассказал директор предприятия Андрей Венжега.
На всех филиалах предприятия в продажу передадут 650 тысяч куличей.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В преддверии Пасхи в Крыму освящают пасхальные куличи

В преддверии Пасхи в Крыму освятили пасхальные куличи
1 из 4

В преддверии Пасхи в Крыму освящают пасхальные куличи

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Этой традиции минимум 12 лет

В преддверии Пасхи в Крыму освятили пасхальные куличи
2 из 4

Этой традиции минимум 12 лет

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В этом году приготовят 150 тонн пасхальных изделий

В преддверии Пасхи в Крыму освятили пасхальные куличи
3 из 4

В этом году приготовят 150 тонн пасхальных изделий

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В продажу передадут 650 тысяч куличей

В преддверии Пасхи в Крыму освятили пасхальные куличи
4 из 4

В продажу передадут 650 тысяч куличей

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4

В преддверии Пасхи в Крыму освящают пасхальные куличи

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4

Этой традиции минимум 12 лет

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4

В этом году приготовят 150 тонн пасхальных изделий

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4

В продажу передадут 650 тысяч куличей

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
По словам Андрея Венжеги, куличи, выпекаемые на этом хлебозаводе, пользуются большим спросом, причем те, что повкуснее и стоят дороже – наибольшим.
"В этом году работаем на пределе. Сейчас уже заявки на куличи превышают то, что мы можем сделать", - сказал он.
На предприятии выпускают как традиционные классические куличи, так и модернизированные – с цукатами, творогом, шоколадом и так далее.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На предприятии выпекают не только традиционные куличи

В преддверии Пасхи в Крыму освятили пасхальные куличи
1 из 2

На предприятии выпекают не только традиционные куличи

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Есть и с цукатами, творогом и шоколадом

В преддверии Пасхи в Крыму освятили пасхальные куличи
2 из 2

Есть и с цукатами, творогом и шоколадом

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 2

На предприятии выпекают не только традиционные куличи

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 2

Есть и с цукатами, творогом и шоколадом

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
На предприятии священнослужители освящают не только куличи, но и продукты, и оборудование.
В первые дни Страстной седмицы происходит основной процесс выпечки. И всю неделю до Великой субботы куличи будут печь на нескольких линиях, которые по наступлении Пасхи снова за несколько часов можно легко переоборудовать для выпечки других хлебо-булочных изделий, так что от Пасхи к Пасхе эти производственные линии не простаивают.
"Чтобы наши жители и гости полуострова насладились свежей пасхальной продукцией, надо выпускать ее прямо в Пасхальную неделю", - объяснил директор.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Освящают не только куличи, но и продукты с оборудованием.

В преддверии Пасхи в Крыму освятили пасхальные куличи
1 из 3

Освящают не только куличи, но и продукты с оборудованием.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Так что в продажу поступит уже освященная продукция

В преддверии Пасхи в Крыму освятили пасхальные куличи
2 из 3

Так что в продажу поступит уже освященная продукция

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Часть куличей обязательно передадут на передовую

В преддверии Пасхи в Крыму освятили пасхальные куличи
3 из 3

Часть куличей обязательно передадут на передовую

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3

Освящают не только куличи, но и продукты с оборудованием.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3

Так что в продажу поступит уже освященная продукция

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3

Часть куличей обязательно передадут на передовую

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
По словам министра сельского хозяйства Крыма Дениса Кратюка, сейчас горячая предпасхальная пора для всех 12 хлебозаводов головного предприятия.
"Конечно, ребятам на передовую эта продукция тоже поедет. Это для нас уже традиция. Никто не останется без праздничной выпечки", - сказал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:24Более 200 человек спасли при наводнении в Дагестане
17:20Общежитие в реабилитационном центре "Кораблик "Мойнаки" готово на 90%
17:05Разгул стихии в Дагестане - подтоплены более шести тысяч жилых домов
16:57Путин поручил держать на контроле санитарную обстановку в Дагестане
16:49Вэнс обвинил Киев в попытках вмешательства в выборы в США и Венгрии
16:37США готовят вторжение в Иран – мнение
16:25Сакские чиновницы пойдут под суд за получение взяток
16:09Заявить о себе: в Крыму стартовал "Абилимпикс" для людей с инвалидностью
16:01Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на школу в Запорожской области
15:41Стрельба в разных районах Севастополя – что происходит
15:33"Сегодня ночью умрет целая цивилизация" - Трамп сделал заявление
15:22Нам надо обеспечить людей: Константинов о ситуации с бензином в Крыму
15:15Аферисты придумали новую схему с фейковыми нотариальными сайтами
15:05В Крыму подорожал бензин: в чем причина
14:53Звуки стрельбы в Феодосии – власти просят сохранять спокойствие
14:44На что крымчане чаще всего жалуются омбудсмену
14:40В Крыму в I квартале потратили по "Пушкинской карте" 46 млн рублей
14:34Обратная сторона и полное затмение: "Артемида II" завершила полет к Луне
14:26В магазины Крыма в продажу поступят уже освященные куличи
14:19Взятка за говядину: в Севастополе оптовик получил 6,5 лет колонии
Лента новостейМолния