В магазины Крыма в продажу поступят уже освященные куличи

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В праздник Благовещения на самом крупном хлебопекарном предприятии Крыма освятили первую партию выпеченных к Светлой Пасхе куличей и линию их производства, передает корреспондент РИА Новости Крым. Этой традиции минимум 12 лет.На всех филиалах предприятия в продажу передадут 650 тысяч куличей.По словам Андрея Венжеги, куличи, выпекаемые на этом хлебозаводе, пользуются большим спросом, причем те, что повкуснее и стоят дороже – наибольшим.На предприятии выпускают как традиционные классические куличи, так и модернизированные – с цукатами, творогом, шоколадом и так далее.На предприятии священнослужители освящают не только куличи, но и продукты, и оборудование.В первые дни Страстной седмицы происходит основной процесс выпечки. И всю неделю до Великой субботы куличи будут печь на нескольких линиях, которые по наступлении Пасхи снова за несколько часов можно легко переоборудовать для выпечки других хлебо-булочных изделий, так что от Пасхи к Пасхе эти производственные линии не простаивают."Чтобы наши жители и гости полуострова насладились свежей пасхальной продукцией, надо выпускать ее прямо в Пасхальную неделю", - объяснил директор.По словам министра сельского хозяйства Крыма Дениса Кратюка, сейчас горячая предпасхальная пора для всех 12 хлебозаводов головного предприятия.
Этой традиции минимум 12 лет.
"В этом году планируем подготовить порядка 150 тонн пасхальных изделий разного веса и категорий – от недорогих до премиальных", - рассказал директор предприятия Андрей Венжега.
На всех филиалах предприятия в продажу передадут 650 тысяч куличей.
На предприятии священнослужители освящают не только куличи, но и продукты, и оборудование.
В первые дни Страстной седмицы происходит основной процесс выпечки. И всю неделю до Великой субботы куличи будут печь на нескольких линиях, которые по наступлении Пасхи снова за несколько часов можно легко переоборудовать для выпечки других хлебо-булочных изделий, так что от Пасхи к Пасхе эти производственные линии не простаивают.
"Чтобы наши жители и гости полуострова насладились свежей пасхальной продукцией, надо выпускать ее прямо в Пасхальную неделю", - объяснил директор.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601