В Крыму возможны подтопления
2026-04-07T09:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В связи с сильными дождями и мокрым снегом во вторник в Крыму возможны подтопления. Об этом предупредил заместитель начальника Главного управления МЧС России по республике Андрей Павлюченко.Он также обратил внимание автолюбителей на то, что в связи с понижением температуры в горно-лесной местности возможно выпадение мокрого снега. В связи с этим следует быть внимательными при проезде через горные перевалы.Павлюченко добавил, что сейчас также высока вероятность падения деревьев и слабо закрепленных конструкций. Он рекомендовал ограничить выход в горно-лестную местность, перенести экскурсии, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения. Не приближаться к руслам рек.Ранее сообщалось, что в связи с прохождением холодного фронтального раздела 7 и 8 апреля в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах сильные, 8 апреля в горах – с мокрым снегом. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с.
штормовое предупреждение, погода в крыму, безопасность, гу мчс рф по республике крым, андрей павлюченко
