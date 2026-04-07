В Крыму возможны подтопления
В связи с сильными дождями и мокрым снегом во вторник в Крыму возможны подтопления. Об этом предупредил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T09:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В связи с сильными дождями и мокрым снегом во вторник в Крыму возможны подтопления. Об этом предупредил заместитель начальника Главного управления МЧС России по республике Андрей Павлюченко.
"В связи с сильными дождями на территории республики прогнозируются подтопления. Особую опасность представляют стремительные потоки воды, протекающие по руслам рек", - сказал он.
Он также обратил внимание автолюбителей на то, что в связи с понижением температуры в горно-лесной местности возможно выпадение мокрого снега. В связи с этим следует быть внимательными при проезде через горные перевалы.
Павлюченко добавил, что сейчас также высока вероятность падения деревьев и слабо закрепленных конструкций. Он рекомендовал ограничить выход в горно-лестную местность, перенести экскурсии, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения. Не приближаться к руслам рек.
Ранее сообщалось, что в связи с прохождением холодного фронтального раздела 7 и 8 апреля в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах сильные, 8 апреля в горах – с мокрым снегом. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с.
Иней - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Вчера, 17:07
На Кубани после ливней с грозами и штормовым ветром ударят морозы
 
10:08Подросток-питбайкер устроил стрельбу на дороге в Краснодаре
09:51Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора
09:4328 сотрудников Красноярского театра госпитализированы в Москве с отравлением
09:38В Крыму возможны подтопления
09:30Крымский мост сейчас: обстановка на утро вторника
09:24Три украинские ДРГ уничтожены в Константиновке
09:08Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась
08:58Больше 30 млн рублей за "решение вопросов" выманили аферисты у крымчан
08:56Умерла раненная учеником преподаватель школы в Пермском крае
08:49На ночном пожаре в Севастополе погибла пожилая женщина
08:41Часть Феодосии обесточена из-за аварии на линии
08:29Искусственный интеллект для работы и жизни: что изменит новый закон в РФ
08:15Рейд в Севастополе открыт
08:11Россиян в преддверии Пасхи предупредили о новых уловках мошенников
07:54Что требуется отрасли виноградарства и виноделия в Крыму
07:46Ребенок и двое взрослых погибли при атаке БПЛА на Владимирскую область
07:43Подросток тяжело ранил ножом учителя в Пермском крае
07:2845 беспилотников ВСУ сбили над регионами России и Черным морем
07:18 25 мирных жителей погибли и более 170 пострадали от рук ВСУ за неделю
07:03В Севастополе не ходят пассажирские катера
Лента новостейМолния