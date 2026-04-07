В Крыму в I квартале потратили по "Пушкинской карте" 46 млн рублей
2026-04-07T14:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Жители Крыма и Севастополя в первом квартале 2026 года потратили по "Пушкинской карте" 46 миллионов рублей, почти половина этой суммы - оплата билетов в кино, сообщает оператор программы - ВТБ.
Всего с начала года жители полуострова оформили в ВТБ более 90 тысяч "Пушкинских карт". При этом хотя бы один раз картой воспользовались 40 тысяч человек. Наиболее активно карту оформляют школьники старших классов и выпускники. В Крыму и Севастополе лидируют 17-летние (более 25 тысяч карт), следом идут жители в возрасте 16 лет (более 12 тысяч), а также 18-летние (11 тысяч оформлений).
"Для ВТБ участие в программе "Пушкинская карта" – это вклад в развитие культурной среды региона и поддержку интереса молодежи к искусству. Мы видим, что крымчане и севастопольцы активно посещают культурные мероприятия. При этом потенциал программы остается значительным: с учетом действующих лимитов участники программы могут потратить на культурный досуг в регионе 460 миллионов рублей, поэтому мы ждем, что число держателей карты будет расти", – приводятся в сообщении слова управляющего ВТБ в Крыму Сергея Билецкого.
ВТБ стал банком-оператором программы "Пушкинская карта" с 1 января 2026 года. Оформить карту можно бесплатно, лимит средств составляет 5 тысяч рублей в год, 2 тысячи рублей из этой суммы можно потратить на посещение кинотеатров.
