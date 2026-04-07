В Крыму в I квартале потратили по "Пушкинской карте" 46 млн рублей

В Крыму в I квартале потратили по "Пушкинской карте" 46 млн рублей - РИА Новости Крым, 07.04.2026

В Крыму в I квартале потратили по "Пушкинской карте" 46 млн рублей

Жители Крыма и Севастополя в первом квартале 2026 года потратили по "Пушкинской карте" 46 миллионов рублей, почти половина этой суммы - оплата билетов в кино,...

2026-04-07T14:40

2026-04-07T14:40

2026-04-07T14:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Жители Крыма и Севастополя в первом квартале 2026 года потратили по "Пушкинской карте" 46 миллионов рублей, почти половина этой суммы - оплата билетов в кино, сообщает оператор программы - ВТБ.Всего с начала года жители полуострова оформили в ВТБ более 90 тысяч "Пушкинских карт". При этом хотя бы один раз картой воспользовались 40 тысяч человек. Наиболее активно карту оформляют школьники старших классов и выпускники. В Крыму и Севастополе лидируют 17-летние (более 25 тысяч карт), следом идут жители в возрасте 16 лет (более 12 тысяч), а также 18-летние (11 тысяч оформлений).ВТБ стал банком-оператором программы "Пушкинская карта" с 1 января 2026 года. Оформить карту можно бесплатно, лимит средств составляет 5 тысяч рублей в год, 2 тысячи рублей из этой суммы можно потратить на посещение кинотеатров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк, втб, пушкинская карта, крым, севастополь