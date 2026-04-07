В Крыму подорожал бензин: в чем причина - РИА Новости Крым, 07.04.2026
В Крыму подорожал бензин: в чем причина
В Крыму растут цены на топливо, за последние несколько недель бензин марки Аи-95 подорожал на 1,5 - 2 рубля. Стоимость топлива увеличивается и в других регионах РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T15:05
2026-04-07T15:05
Бензин в Крыму подорожал из-за роста стоимости нефти на внутреннем рынке – эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму растут цены на топливо, за последние несколько недель бензин марки Аи-95 подорожал на 1,5 - 2 рубля. Стоимость топлива увеличивается и в других регионах РФ, это связано со значительным ростом цен на нефть на внутреннем рынке этой весной. Такое мнение РИА Новости Крым высказала гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
"Цена на нефть на внутреннем рынке возросла с 22 тысяч рублей в феврале до 60 тысяч рублей за тонну к концу марта. С учетом роста мировых цен на нефть и снижения дисконта на российскую нефть, стоимость нефти на внутреннем рынке в начале апреля варьировалась с 66 до 74 тысяч рублей за тонну на базисах Западной Сибири", – сказала Сафонова.
Таким образом, по словам эксперта, цены на нефть стали драйвером разгона цен на моторное топливо на внутреннем рынке России.
"Однако механизмы субсидирования удерживают цены на приемлемом уровне, тогда как на западных рынках наблюдается прямая корреляция роста цен на нефтепродукты вслед за ростом мировых цен на нефть", - добавила аналитик.
Ранее правительство России распространило временный запрет экспорта бензина на производителей нефтепродуктов до 31 июля. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также в связи с ростом мировых цен на нефть из‑за сложившейся геополитической ситуации на Ближнем Востоке. До этого в России действовал запрет на экспорт бензина только для непроизводителей.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что внутренний рынок в России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. По его словам, с учетом ситуации на Ближнем Востоке экспорт нефтепродуктов более привлекателен, чем внутренний рынок. В мире наблюдается дефицит нефтепродуктов и рост цен на них, поэтому в РФ действует запрет на экспорт бензина, чтобы весь его производимый объем оставался на внутреннем рынке.
