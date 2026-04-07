В Крыму подорожал бензин: в чем причина - РИА Новости Крым, 07.04.2026

В Крыму растут цены на топливо, за последние несколько недель бензин марки Аи-95 подорожал на 1,5 - 2 рубля. Стоимость топлива увеличивается и в других регионах

2026-04-07T15:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму растут цены на топливо, за последние несколько недель бензин марки Аи-95 подорожал на 1,5 - 2 рубля. Стоимость топлива увеличивается и в других регионах РФ, это связано со значительным ростом цен на нефть на внутреннем рынке этой весной. Такое мнение РИА Новости Крым высказала гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.Таким образом, по словам эксперта, цены на нефть стали драйвером разгона цен на моторное топливо на внутреннем рынке России."Однако механизмы субсидирования удерживают цены на приемлемом уровне, тогда как на западных рынках наблюдается прямая корреляция роста цен на нефтепродукты вслед за ростом мировых цен на нефть", - добавила аналитик.Ранее правительство России распространило временный запрет экспорта бензина на производителей нефтепродуктов до 31 июля. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также в связи с ростом мировых цен на нефть из‑за сложившейся геополитической ситуации на Ближнем Востоке. До этого в России действовал запрет на экспорт бензина только для непроизводителей.Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что внутренний рынок в России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. По его словам, с учетом ситуации на Ближнем Востоке экспорт нефтепродуктов более привлекателен, чем внутренний рынок. В мире наблюдается дефицит нефтепродуктов и рост цен на них, поэтому в РФ действует запрет на экспорт бензина, чтобы весь его производимый объем оставался на внутреннем рынке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В каком случае цены на АЗС в России могут взлететь – мнениеМинэнерго обещает удержать рост цен на бензин в РФ в рамках инфляцииСербия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов для защиты от роста цен

